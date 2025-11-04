Kategórie
dnes 4. novembra 2025 o 16:55
Čas čítania 1:12
Michaela Kedžuchová

Žaloba Justina Baldoniho proti Blake Lively je oficiálne ukončená. 400 miliónov dolárov nedostane

Žaloba Justina Baldoniho proti Blake Lively je oficiálne ukončená. 400 miliónov dolárov nedostane
Zdroj: Instagram/@Ryan Reynolds, Justin Baldoni
Súd formálne ukončil žalobu Justina Baldoniho vo výške 400 miliónov dolárov proti jeho bývalej kolegyni Blake Lively, pretože žalobca nedodržal termín na pokračovanie v konaní.

Baldoni a Lively, ktorí spolu hrali vo filme It Ends with Us (2024), sa od decembra minulého roka nachádzajú v právnom spore. Lively ho pôvodne obvinila zo sexuálneho obťažovania a zo snahy poškodiť jej povesť, informuje BBC.

Baldoni na oplátku podal žalobu proti Lively, jej manželovi Ryanovi Reynoldsovi, ich publicistovi a denníku New York Times, pričom tvrdil, že ide o civilnú vydieračskú činnosť, ohováranie a porušenie súkromia. Jeho žaloba bola v júni zamietnutá, no súd mu umožnil podať upravenú verziu. Termín však nevyužil.

BLAKE LIVELY SEXUÁLNE OBŤAŽOVANIE SÚDY
