Žaloba Justina Baldoniho proti Blake Lively je oficiálne ukončená. 400 miliónov dolárov nedostane

Súd formálne ukončil žalobu Justina Baldoniho vo výške 400 miliónov dolárov proti jeho bývalej kolegyni Blake Lively, pretože žalobca nedodržal termín na pokračovanie v konaní.
Baldoni a Lively, ktorí spolu hrali vo filme It Ends with Us (2024), sa od decembra minulého roka nachádzajú v právnom spore. Lively ho pôvodne obvinila zo sexuálneho obťažovania a zo snahy poškodiť jej povesť, informuje BBC.
Baldoni na oplátku podal žalobu proti Lively, jej manželovi Ryanovi Reynoldsovi, ich publicistovi a denníku New York Times, pričom tvrdil, že ide o civilnú vydieračskú činnosť, ohováranie a porušenie súkromia. Jeho žaloba bola v júni zamietnutá, no súd mu umožnil podať upravenú verziu. Termín však nevyužil.
Sudca Lewis Liman uviedol, že všetky strany upozornil 17. októbra, že v prípade nedodržania termínu vydá konečný rozsudok. Reagovala len Lively, ktorá súhlasila s uzavretím prípadu, pričom žiada, aby jej žiadosť o náhradu súdnych nákladov zostala otvorená – čo súd schválil. Jej pôvodná žaloba proti Baldonimu pokračuje.
Po zamietnutí Baldoniho žaloby právnici Lively označili verdikt za „úplné víťazstvo a očistenie mena“. Baldoniho právnik vtedy reagoval, že vyhlásenie Lively je nepravdivé a že „s faktami na našej strane budeme pokračovať“. Uviedol tiež, že súd umožnil upraviť štyri z jeho siedmich tvrdení proti Lively, aby sa predložili nové dôkazy a dopracované obvinenia, no tieto upravené žaloby neboli podané.
V júni sudca Liman vysvetlil, že žaloba Baldoniho sa sústreďovala na dve hlavné tvrdenia: že Lively „ukradla film“ jemu a jeho produkčnej spoločnosti Wayfarer tým, že hrozila nepropagovaním filmu, a že spolu s ostatnými šírila nepravdivé tvrdenia o jeho sexuálnom obťažovaní a organizovala proti nemu smear kampaň.
Sudca však napísal, že Baldoni a Wayfarer nedokázali preukázať, že hrozby Lively predstavovali nezákonnú vydieračskú činnosť, a že ohováranie nebolo dokázané, pretože Lively zodpovedala iba za vyhlásenia vo svojej žalobe, ktoré sú právne chránené.
Podobne žaloba proti New York Times vo výške 250 miliónov dolárov bola zamietnutá, pretože denník podľa súdu nemal „skutočný zlý úmysel“ pri publikovaní článku a reportoval fakty, aj keď dramatizovane.