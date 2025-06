Blake Lively sa po nedávnom rozhodnutí súdu konečne vyjadrila k medializovanej žalobe, ktorú proti nej a jej manželovi Ryanovi Reynoldsovi podal herec Justin Baldoni.

Herec ich spolu s publicistkou a denníkom The New York Times zažaloval o sumu 400 miliónov dolárov v súvislosti s obvineniami zo sexuálneho obťažovania z roku 2024. Súd však žalobu zamietol a nevyhodnotil ju ako dostatočne opodstatnenú.

Sudca Liman vo svojom rozhodnutí uviedol, že nebolo preukázané, že by Blake Lively, Ryan Reynolds alebo ich publicistka pochybovali o pravdivosti svojich vyjadrení, čo je nevyhnutné na to, aby bola žaloba o ohováraní úspešná. Aj keď súd žalobu zamietol, Justin Baldoni má povolené doplniť a predložiť svoje obvinenia z porušenia zmluvy do 23. júna.

Zdroj: Instagram/@Ryan Reynolds, Justin Baldoni

Po tomto rozhodnutí sa Blake Lively na sociálnych sieťach poďakovala svojim podporovateľom a vyjadrila sa k celej situácii. „Minulý týždeň som hrdo stála po boku 19 organizácií zjednotených v obrane práv žien,“ napísala herečka, ktorá zároveň poukázala na to, že žaloby tohto typu môžu byť náročné najmä pre tých, ktorí nemajú dostatok prostriedkov na obranu.

Zdroj: Instagram / @blakelively

Lively zdôraznila, že napriek všetkému je odhodlaná pokračovať v boji za práva žien, ich bezpečnosť, integritu a dôstojnosť. „S láskou a vďačnosťou mnohým, ktorí stáli pri mne. Mnoho z vás poznám. Mnoho z vás nie,“ dodala herečka.

Právnici Blake Lively a Ryana Reynoldsa označili žalobu za frašku a oznámili, že plánujú žiadať nielen poplatky za právne zastúpenie, ale aj trojnásobné a represívne odškodné od Justina Baldoniho a ďalších strán, ktoré sa podľa nich dopustili zneužívania súdneho systému.