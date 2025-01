Baldoni sa ospravedlňuje Blake Lively. Internetom koluje hlasová správa, ktorú jej poslal o druhej ráno

Zdá sa, že kauza Blake Lively a Justina Baldoniho nemá koniec. Na internete sa teraz objavila hlasová správa, ktorá celú situáciu ešte viac zamotala.

Justin Baldoni nedávno prisľúbil, že zverejní všetku komunikáciu s Blake Lively, aby sa situácia medzi nimi upokojila a vysvetlila. Hlasovú správu, ktorú poslal herečke, zverejnil portál TMZ.

Baldoni v nej reaguje na správy, ktoré si s herečkou vymenil po stretnutí počas príprav filmu It Ends With Us, na ktorom sa zúčastnili aj Ryan Reynolds a Taylor Swift.

„Chcem začať s ospravedlnením. Keď som si prečítal druhú časť tvojej správy, zovrelo mi srdce a je mi to naozaj ľúto. Cítim sa naozaj vďačný, že sa cítiš dostatočne bezpečne na to, aby si mi to povedala a podelila sa o to so mnou. A je mi to naozaj ľúto. Pokazil som to. Je to zlyhanie z mojej strany," začína svoj odkaz.

Takmer sedemminútový odkaz poslal Baldoni Blake Lively po stretnutí, na ktorom sa diskutovalo o zmenách v scenári, ktoré herečka navrhla. Zdá sa, že je to odpoveď na textové správy, ktoré Blake poslala Justinovi. Zverejnil ich portál Just Jared.

„Mám ďaleko od dokonalosti. Som veľmi nedokonalý človek, čo ti potvrdí aj moja manželka. Pravdepodobne ťa naštvem, ale vždy sa ospravedlním a potom nájdem cestu späť. To je jedna vec, o ktorej ťa môžem uistiť. A mrzí ma, že som ťa takto uviedol do omylu, musel to byť hrozný pocit. Určite sa polepším. Toto nebol môj najlepší víkend," pokračuje.

Reakcie verejnosti sú zmiešané, niektorí Justina obhajujú a oceňujú, že všetko zverejnil a ospravedlnil sa za svoje činy, iní považujú správu za priznanie viny a alibi. Okrem toho Baldoni poslal hlasovú správu o druhej hodine ráno.