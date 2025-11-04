Článok Vogue rozprúdil diskusiu na sociálnych sieťach. Pýta sa, či je dnes pre ženy naozaj trápne mať priateľa

Článok z britského Vogue s názvom „Is Having a Boyfriend Embarrassing Now?“ od Chanté Joseph sa stal na internete virálnym, a to aj vďaka tomu, že bol preložený do niekoľkých jazykov – vrátane češtiny.
V tomto článku, ktorý na internete narobil nemalý rozruch, jeho autorka hľadá odpoveď na to, prečo bolo kedysi „cool“ mať frajera a prečo boli v nedávnej minulosti ženy často spoločnosťou odmeňované za to, že si dokázali nájsť muža – a ešte viac za to, že si ho dokázali udržať. Taktiež zdôrazňuje, že táto situácia sa len málokedy odohráva z opačného uhla.
Možno sme si už všetci všimli, že hard launches (zverejňovanie fotiek s partnerom) na sociálnych sieťach sú pasé. O tom píše aj Chanté, ktorá si rovnako všimla, že ženy uprednostňujú soft launches a sneak peeks do svojho súkromia namiesto zverejňovania tvárí či zamilovaných fotiek so svojimi partnermi.
„Ženy chcú odmenu a oslavu partnerského vzťahu, no zároveň si uvedomujú jeho obyčajnosť,“ hovorí spisovateľka a aktivistka Zoé Samudzi.
V článku Chanté taktiež spomína na to, čo jej povedala jedna z respondentiek, Nikki: „Aj keď som romantická duša, stále mám pocit, že muži ťa vedia strápniť aj po dvanástich rokoch, takže ‚nárokovať si ich‘ pôsobí úplne trápne.“
S týmito výrokmi niektoré ženy na internete súhlasia, iné sú zase proti. Na TikToku sa ľudia vyjadrujú k tomuto novému „trendu“ a hovoria, že tento článok určite nie je feministický, keďže sa stále točí okolo mužov, ale zároveň je jasným symbolom toho, že muži by sa mali „zobudiť“ a začať byť osobami, o ktoré by ženy mali záujem.