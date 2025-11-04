Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 4. novembra 2025 o 15:14
Čas čítania 0:58
Michaela Kedžuchová

Článok Vogue rozprúdil diskusiu na sociálnych sieťach. Pýta sa, či je dnes pre ženy naozaj trápne mať priateľa

Článok Vogue rozprúdil diskusiu na sociálnych sieťach. Pýta sa, či je dnes pre ženy naozaj trápne mať priateľa
Zdroj: Vogue.com
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Článok z britského Vogue s názvom „Is Having a Boyfriend Embarrassing Now?“ od Chanté Joseph sa stal na internete virálnym, a to aj vďaka tomu, že bol preložený do niekoľkých jazykov – vrátane češtiny.

V tomto článku, ktorý na internete narobil nemalý rozruch, jeho autorka hľadá odpoveď na to, prečo bolo kedysi „cool“ mať frajera a prečo boli v nedávnej minulosti ženy často spoločnosťou odmeňované za to, že si dokázali nájsť muža – a ešte viac za to, že si ho dokázali udržať. Taktiež zdôrazňuje, že táto situácia sa len málokedy odohráva z opačného uhla.

Odporúčané
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue Italia. V rozhovore popísala aj svoju cestu k autenticite Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue Italia. V rozhovore popísala aj svoju cestu k autenticite 24. septembra 2025 o 12:41

Možno sme si už všetci všimli, že hard launches (zverejňovanie fotiek s partnerom) na sociálnych sieťach sú pasé. O tom píše aj Chanté, ktorá si rovnako všimla, že ženy uprednostňujú soft launches a sneak peeks do svojho súkromia namiesto zverejňovania tvárí či zamilovaných fotiek so svojimi partnermi.

@chantayyjayy

I’m so sorry!

♬ original sound - Chanté Joseph

„Ženy chcú odmenu a oslavu partnerského vzťahu, no zároveň si uvedomujú jeho obyčajnosť,“ hovorí spisovateľka a aktivistka Zoé Samudzi.

V článku Chanté taktiež spomína na to, čo jej povedala jedna z respondentiek, Nikki: „Aj keď som romantická duša, stále mám pocit, že muži ťa vedia strápniť aj po dvanástich rokoch, takže ‚nárokovať si ich‘ pôsobí úplne trápne.“

@sashahayes14

the revival was much needed

♬ Bleeding Love - Leona Lewis

S týmito výrokmi niektoré ženy na internete súhlasia, iné sú zase proti. Na TikToku sa ľudia vyjadrujú k tomuto novému „trendu“ a hovoria, že tento článok určite nie je feministický, keďže sa stále točí okolo mužov, ale zároveň je jasným symbolom toho, že muži by sa mali „zobudiť“ a začať byť osobami, o ktoré by ženy mali záujem.

Anketa:
Myslíš, že mať priateľa je trápne?
Do istej miery áno.
Určite nie. 
Do istej miery áno.
0 %
Určite nie. 
100 %
Odporúčané
Sziget sa konať bude. Po mesiacoch neistoty sa hudba a sloboda vráti na ostrov v Budapešti Sziget sa konať bude. Po mesiacoch neistoty sa hudba a sloboda vráti na ostrov v Budapešti 4. novembra 2025 o 14:01
Odporúčané
Nový film s Jennifer Lawrence a Robertom Pattinsonom prináša lásku a šialenstvo v jednom (VIDEO) Nový film s Jennifer Lawrence a Robertom Pattinsonom prináša lásku a šialenstvo v jednom (VIDEO) 4. novembra 2025 o 13:14
Odporúčané
Outfitcheck z MBFL! Ivana Gáborík prezradila svoj obľúbený doplnok a zistili sme, aké topánky vlastní aj Dua Lipa Outfitcheck z MBFL! Ivana Gáborík prezradila svoj obľúbený doplnok a zistili sme, aké topánky vlastní aj Dua Lipa 4. novembra 2025 o 12:30
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
VOGUE VZŤAHY
Odporúčame
Vyskúšal som erotickú hypnózu: Ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie e
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som erotickú hypnózu: Ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie
pred 2 dňami
Miška organizuje rozlúčky so slobodou: Briti chceli, aby sme im zohnali liliputa prezlečeného za Šmolka e
refresher+
Odporúčané
Miška organizuje rozlúčky so slobodou: Briti chceli, aby sme im zohnali liliputa prezlečeného za Šmolka
dnes o 10:00
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku? e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
29. 10. 2025 14:00
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať e
Sponzorovaný obsah
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
30. 10. 2025 10:00
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom e
refresher+
Odporúčané
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
včera o 17:00
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“ e
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
23. 10. 2025 10:00
Storky
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch od značiek TNF, Columb...
V spolupráci
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Annet X ohlásila nový album. Prvú skladbu si môžeš vypočuť už teraz
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Lifestyle news
Článok Vogue rozprúdil diskusiu na sociálnych sieťach. Pýta sa, či je dnes pre ženy naozaj trápne mať priateľa pred 16 minútami
Sziget sa konať bude. Po mesiacoch neistoty sa hudba a sloboda vráti na ostrov v Budapešti pred hodinou
Nový film s Jennifer Lawrence a Robertom Pattinsonom prináša lásku a šialenstvo v jednom (VIDEO) pred 2 hodinami
Outfitcheck z MBFL! Ivana Gáborík prezradila svoj obľúbený doplnok a zistili sme, aké topánky vlastní aj Dua Lipa pred 3 hodinami
Takto vyzerala tlačovka Fight Night Challenge 10. Zvarči a Flexking si doslova skočili do vlasov (VIDEO) pred 3 hodinami
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch. Objav ikonické modely TNF či Columbia alebo fresh štýly Represent pred 3 hodinami
Prehovoril jediný preživší tragického pádu lietadla Air India: „Som najšťastnejší muž na svete, ale vo vnútri trpím“ pred 3 hodinami
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live! Pozri si úchvatné strihy slovenských návrhárov dnes o 10:23
REBRÍČEK: Toto sú najstrašidelnejšie horory podľa vedcov. Rozhodovala srdcová frekvencia dnes o 09:00
Prvá fotka rappera Diddyho z väzenia ťa šokuje. Luxus a fresh strih vymenil za šedivé fúzy a oranžovú čiapku dnes o 08:05
Spravodajstvo
Správy počasie Počasie Zdravotníctvo Vláda Roberta Fica
Viac
Ministerstvo nechalo v zákone o rušení sviatkov chybu, Slovákom garantovala dvojnásobne platy. Erik Tomáš reaguje
pred 30 minútami
Tretina Slovákov nemá na účte viac ako 2000 eur, mnohí nemajú žiadne úspory. Nový prieskum ukazuje na chudobu v krajine
pred hodinou
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
REFRESHER BOOK CLUB: 10 skvelých hororov a trilerov, po ktorých budeš spať pri rozsvietenom svetle
REFRESHER BOOK CLUB: 10 skvelých hororov a trilerov, po ktorých budeš spať pri rozsvietenom svetle
pred 30 minútami
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
refresher+
Odporúčané
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
včera o 17:00
Miška organizuje rozlúčky so slobodou: Briti chceli, aby sme im zohnali liliputa prezlečeného za Šmolka
refresher+
Odporúčané
Miška organizuje rozlúčky so slobodou: Briti chceli, aby sme im zohnali liliputa prezlečeného za Šmolka
dnes o 10:00
Vedci odhalili tajomstvo dlhovekosti veľrýb. Bude sa dať aplikovať aj na ľudí?
Vedci odhalili tajomstvo dlhovekosti veľrýb. Bude sa dať aplikovať aj na ľudí?
včera o 14:33
Na Slovensku objavili nový druh vtáka. Drobný spevavec bežne obýva oblasti v Ázii
Na Slovensku objavili nový druh vtáka. Drobný spevavec bežne obýva oblasti v Ázii
včera o 15:20
Kedy sa otvoria vianočné trhy v tvojom meste? Prinášame ti prehľad dátumov
Kedy sa otvoria vianočné trhy v tvojom meste? Prinášame ti prehľad dátumov
včera o 17:00
Viac z Refresher Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
13. 10. 2025 20:00
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
29. 10. 2025 8:30
Viac z Zdravie Všetko
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
20. 10. 2025 17:00
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
pred 3 dňami
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
27. 10. 2025 17:00
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Výsledky CT vyšetrenia múmie odhalili neočakávané informácie. Detaily úmrtia aj veku sú iné, ako sa vedci domnievali
30. 12. 2024 11:47

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Preberanie bytu – kompletný sprievodca pre kupujúcich a nájomníkov
Zaujímavosti
pred 14 minútami
PR správa
Preberanie bytu – kompletný sprievodca pre kupujúcich a nájomníkov
pred 14 minútami
Preberanie bytu je jedným z najdôležitejších krokov pri kúpe alebo prenájme nehnuteľnosti.
REFRESHER BOOK CLUB: 10 skvelých hororov a trilerov, po ktorých budeš spať pri rozsvietenom svetle
REFRESHER BOOK CLUB: 10 skvelých hororov a trilerov, po ktorých budeš spať pri rozsvietenom svetle
pred 29 minútami
Zoznam TOP 10 najpočúvanejších raperov na Spotify. Ktorí interpreti zachraňujú žáner?
Zoznam TOP 10 najpočúvanejších raperov na Spotify. Ktorí interpreti zachraňujú žáner?
pred hodinou
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch. Objav ikonické modely TNF či Columbia alebo fresh štýly Represent
V spolupráci
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch. Objav ikonické modely TNF či Columbia alebo fresh štýly Represent
pred 3 hodinami
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
refresher+
Odporúčané
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
včera o 17:00
Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí
Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí
včera o 14:00
Titul víťazov piatej série šou Love Island získali Patricie a Honzi. Diváci rozhodli v tesnom hlasovaní
Titul víťazov piatej série šou Love Island získali Patricie a Honzi. Diváci rozhodli v tesnom hlasovaní
včera o 21:15
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
včera o 12:12
Organizátor sľúbil vrátiť peniaze, teraz posiela firmu do konkurzu. Návštevníci Rubiconu svoje peniaze už zrejme neuvidia
Organizátor sľúbil vrátiť peniaze, teraz posiela firmu do konkurzu. Návštevníci Rubiconu svoje peniaze už zrejme neuvidia
včera o 19:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
pred 4 dňami
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
pred 4 dňami
Kauza s graffiti na Mount Evereste pokračuje. Do Separa sa pustil známy zahraničný influencer a sprievodca
Kauza s graffiti na Mount Evereste pokračuje. Do Separa sa pustil známy zahraničný influencer a sprievodca
29. 10. 2025 12:21
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
Domov
Zdieľať
Diskusia