Luxusné kabelky, ikonické značky aj kúsky zo sekáča — pozreli sme sa, ako sa obliekli hostia na najprestížnejšom módnom evente roka.
V pondelok 3. novembra sa Bratislava premenila na centrum módy. V priestoroch Starej tržnice sa totiž konal ďalší deň najprestížnejšieho módneho podujatia na Slovensku – Mercedes-Benz Fashion Live! Svoje kolekcie predviedli Alexandra Vojtášová, Veronika Kostková, Martin Hrča, Petra Kovacs, ale aj Jakub Matiašovič.
My sme sa okrem samotných prehliadok zamerali aj na to, ako prišli oblečení na tento event plný módy samotní hostia.
– Aký je najdrahší kúsok tvojho outfitu a koľko stál?
– Ktorý kúsok je tvoj najobľúbenejší?
– Koľko ti trvala príprava na dnešný večer?
@iversanns
Mercedes-Benz Fashion Live si nenechala ujsť ani módna ikona Ivana Gáborík.
Najdrahším kúskom jej outfitu boli hodinky značky Rolex. „Som zberateľka hodiniek, pre mňa sú tým najkrajším šperkom,“ prezradila. Zo svojho outfitu označila ako najobľúbenejší kúsok ikonický ruksak od značky Chanel a dodala, že na event sa pripravovala približne 30 minút.
@zuzkamrackova
Zuzka mala na sebe komplet od štúdia LoungeWear, ktorý je zároveň aj najdrahším kúskom jej outfitu. Presnú cenu nevedela, keďže so značkou dlhodobo spolupracuje. Za svoj najobľúbenejší kúsok označila topánky z obchodu HalfPrice vo farbe burgundy. Na prípravu jej podľa vlastných slov stačilo približne päť minút – spravila si len rýchly touch-up make-upu a prezliekla sa.
@tuswo
Matúš za najdrahší kúsok svojho outfitu označil bundu Nike x Acronym, pričom dodal, že približne rovnakú hodnotu – okolo 400 eur – má aj náramok značky Alyx, ktorým doplnil celý look. Za najobľúbenejší kúsok považuje zároveň ten najlacnejší – upcyklované nohavice od 2nd Judgement. Na event sa pripravoval najmä na prehliadku Jakuba Matiašoviča a trvalo mu to približne 15 minút.
@sarkisgazaryanart @kejaklein
Dizajnér značky 𝙼𝙴𝚁𝙳𝙴 𝚁𝙾𝚈𝙰𝙻𝙴, ktorú nájdeš na Panskej 12 v Bratislave, prišiel spolu so svojou múzou Kvetou Gretou Klein. Obaja mali na sebe outfity z vlastnej dielne.
Sarkis prezradil, že jeho najdrahším kúskom sú prstene z jeho tvorby. Dodal, že veľmi rád nosí sukne a na prehliadku prišiel v bežnom oblečení, v akom sa pohybuje aj mimo módnych akcií.
Kveta priznala, že sa na podujatie pripravovala približne hodinu a pol a aj ona mala na sebe kúsky značky 𝙼𝙴𝚁𝙳𝙴 𝚁𝙾𝚈𝙰𝙻𝙴.
@veronika.vagnerova
Miss Slovensko 2007 a majiteľka značky Vē, Veronika Vágnerová, označila za najdrahší kúsok svojho outfitu kabelku značky Bottega Veneta, ktorá stojí približne 3 500 eur. Najobľúbenejšie sú však pre ňu jednoznačne topánky z jej vlastnej dielne – konkrétny model, ktorý mala na sebe, je však už vypredaný. Rovnaký pár vlastní napríklad aj Dua Lipa, pričom jeho hodnota je 500 eur. Na event sa Veronika pripravovala menej ako 10 minút.
@j_a_n_k_i_t_a
Janka mala na sebe ako najdrahší kúsok čižmy značky Steve Madden v hodnote približne 150 eur, ktoré však dostala v rámci spolupráce. Najobľúbenejším kúskom jej outfitu bolo čierne sako zo second handu, pričom práve takéto kúsky odporúča hľadať v sekáčoch. Spomenula napríklad Textile House a Genesis. Na podujatie sa pripravovala približne 40 minút.
@matteos_style
Najdrahším kúskom v Matteovom outfite boli – rovnako ako u viacerých našich respondentov – topánky. Tie jeho sú od značky Alexander McQueen a stoja približne 650 až 700 eur. Za svoj najobľúbenejší kúsok označil rolák od Jakuba Matiašoviča, no vypichol aj džínsy od Glena Martensa a Y/Project. Na event sa pripravoval približne hodinu.
@barborabakos, @juraj_mraz
Ani náš obľúbený párik si nenechal ujsť tento prestížny módny event. Bakoška prezradila, že jej najdrahším kúskom bola sukňa značky Fake Folk v hodnote niečo vyše 500 eur. U Juraja to bola biela košeľa značky FACTORY WTF?! za približne 150 eur. Medzi ich najobľúbenejšie kúsky patrí u Barbory skrátené sako fosia.clo, zatiaľ čo Jurajovým favoritom boli nohavice od gréckej značky Dante. Na event sa obaja pripravovali narýchlo – Barbora si dokonca účes zvládla spraviť sama, a to aj vďaka produktom značky Zmotala.
@g_i_z_k_a
One and only Gizku Oňovú sme z nášho outfitchecku jednoducho nemohli vynechať. Na otázku, aký je najdrahší kúsok jej outfitu, s úsmevom odpovedala, že hoci to nie je vidieť, potrpí si na kvalitné spodné prádlo – a práve to je jej najhodnotnejším kúskom, za približne 200 eur. Prezradila tiež, že zo svojho outfitu má najradšej topánky, ktoré sa podľa nej hodia k väčšine lookov. Na otázku o príprave odpovedala, že jej zaberala približne 20 minút.
Vera & Matej
Majitelia značky RABADA prišli oblečení v kúskoch priamo zo svojej kolekcie. Za svoje najdrahšie, no zároveň aj najobľúbenejšie kúsky označili sako v hodnote 295 eur a trenchcoat z rovnakej línie s názvom Vrchy. Na prípravu im vraj stačila menej ako hodina.
linda_kuppe s partnerom
Posledným párom v našom outfitchecku je dvojica, ktorá stavila na modely od značky VICTOR VARG. Presnú cenu svojich kúskov nevedeli, no za najobľúbenejšie označili bielu košeľu s predĺženými rukávmi a šaty, v ktorých sa Linda cítila ako princezná. Na prípravu im stačila približne hodinka.
@sweetladylollipop
Čerešničkou na našej outfitcheckovej torte je jednoznačne Ivanka Antal (Petrušová). Za najdrahší kúsok svojho outfitu označila kabelku z novej kolekcie Coccinelle v hodnote približne 300 eur. Jej outfit z väčšej časti tvoria darované kúsky a za najobľúbenejší prvok označila práve univerzálnu čiernu kabelku. Na prípravu jej stačilo vraj len desať minút.