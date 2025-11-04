V leteckej tragédii, ktorá otriasla svetom, prežil zo 242 ľudí na palube letu Air India smerujúceho do Londýna len 39-ročný Viswashkumar Ramesh. Po mesiacoch mlčania prvýkrát prehovoril o nehode, ktorá mu navždy zmenila život.
Let Air India havaroval 12. júna 2025, krátko po štarte z letiska v indickom Ahmadábáde. Na palube bolo 242 pasažierov a členov posádky. Lietadlo typu Boeing 787 zachvátili plamene len pár sekúnd po vzlietnutí, keď podľa predbežnej správy došlo k odpojeniu prívodu paliva k motorom.
Z trosiek vyviazol živý iba jediný človek - Viswashkumar Ramesh, ktorý sedel na mieste 11A, neďaleko núdzového východu. Sám sa dokázal odopnúť a vyplaziť z rozbitého trupu lietadla. Video, na ktorom odchádza od miesta nehody s ľahkými zraneniami, obletelo svet.
Ramesh počas havárie prišiel o svojho mladšieho brata Ajaya, ktorý sedel len pár sedadiel od neho. „Som najšťastnejší muž na svete, ale aj najviac zlomený. Je to zázrak, že som prežil… ale stratil som všetko,“ povedal v rozhovore pre BBC.
Od tragédie bojuje s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), trpí chronickými bolesťami a nedokáže sa rozprávať ani so svojou manželkou a štvorročným synom. „Sedím celý deň sám v izbe. Moja mama už štyri mesiace nehovorí. Každý deň je bolestivý,“ priznal.
Život po katastrofe
Ramesh sa po návrate do Leicesteru (UK) nevie zaradiť späť do bežného života. Nespí, nepracuje, nešoféruje. Jeho fyzické zranenia, zlomeniny a poranenia chrbta mu stále spôsobujú bolesť. Rodinný rybársky podnik v Indii medzičasom zanikol.
Podľa jeho poradcov je Ramesh „zlomený a stratený“ a Air India mu neposkytla dostatočnú podporu. Aerolínie mu ponúkli kompenzáciu 21 500 libier, no tá podľa jeho tímu nepokrýva ani základné potreby.
Air India, ktorá patrí pod Tata Group, tvrdí, že zástupcom Ramesha už ponúkla osobné stretnutie a že naďalej „vyjadruje najhlbšiu sústrasť všetkým rodinám obetí“.
Pre Ramesha je život po havárii neustály boj medzi vďačnosťou a bolesťou. „Stále nemôžem uveriť, že som prežil. Ale čo to znamená, keď som prišiel o svojho brata?“ pýta sa.
„Ak ide o mňa… Po tej nehode bolo všetko ťažké. Fyzicky, mentálne, aj pre rodinu… Nechcem sa s nikým rozprávať. Neviem, o čom by som hovoril. Celé noci mi v hlave ide všetko dookola, vo vnútri trpím. Každý deň je pre rodinu obrovskou bolesťou.“