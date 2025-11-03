Millie Bobby Brown obvinila herca zo seriálu Stranger Things zo šikany a obťažovania

Kým fanúšikovia netrpezlivo čakajú na finále legendárneho seriálu Stranger Things, za oponou sa odohrávajú dramatické udalosti.
Podľa správy britského denníka Daily Mail mala herečka Millie Bobby Brown podať oficiálnu sťažnosť na svojho seriálového otca a kolegu Davida Harboura, v ktorej ho obviňuje z dlhodobého obťažovania a šikany počas natáčania.
Podľa zdrojov portálu malo ísť o rozsiahle podanie, ktoré obsahovalo „strany a strany“ obvinení. Interné vyšetrovanie v rámci spoločnosti Netflix trvalo niekoľko mesiacov a prebiehalo ešte pred začiatkom nakrúcania piatej a záverečnej série.
Aj keď sa v spisoch nenachádzali žiadne obvinenia sexuálneho charakteru, atmosféra medzi hlavnými predstaviteľmi mala byť napätá. Netflix oficiálne prípad nekomentoval. Interné zdroje však uviedli, že štúdio sa snažilo zachovať profesionálny chod produkcie a zabrániť, aby kauza zasiahla do natáčania.
Situáciu komplikuje aj osobný život Davida Harboura. Herec čelí klebetám o neverách a rozvode so speváčkou Lily Allen, s ktorou sa oženil v roku 2020. Allen údajne pripravuje nový album West End Girl, kde sa má odraziť aj ich turbulentný vzťah. Napriek tomu mala Harboura počas vyšetrovania podporovať.
Netflix napriek vnútornému napätiu potvrdil, že premiéra bude rozdelená na tri časti - Volume 1 vyjde 26. novembra, Volume 2 25. decembra a veľkolepé finále sa dostane do kín na Silvestra 31. decembra 2025.
Hoci ani Millie, ani David sa k obvineniam zatiaľ verejne nevyjadrili, celý prípad už teraz vrhá pochmúrny tieň na jeden z najúspešnejších seriálov dekády.