Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 3. novembra 2025 o 14:33
Čas čítania 0:44
Zdenka Hvolková

Vedci odhalili tajomstvo dlhovekosti veľrýb. Bude sa dať aplikovať aj na ľudí?

Vedci odhalili tajomstvo dlhovekosti veľrýb. Bude sa dať aplikovať aj na ľudí?
Zdroj: worldanimalfoundation.org
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Tento morský gigant, ktorý sa bežne dožíva viac ako 200 rokov, zaujíma vedcov už celé desaťročia a teraz sa konečne objavuje odpoveď na otázku, prečo jej telo nestarne tak rýchlo ako to naše.

Podľa nového výskumu z University of Rochester publikovaného v časopise Nature majú veľryby v sebe špeciálny proteín CIRBP, ktorý sa aktivuje chladom. Ako upozornil portál iMeteo.sk, práve tento proteín im pomáha opravovať poškodenia DNA, a to mimoriadne efektívne.

Zatiaľ čo naše bunky časom strácajú schopnosť regenerácie, veľryby dokážu vďaka špeciálnemu proteínu udržiavať svoj genetický materiál v skvelej kondícii.

Veľryba
Zdroj: Wikimedia Commons
Odporúčané
VIDEO: Leopardie žraloky prichytili pri trojke. Po akte zostali obaja samčekovia nehybne ležať na dne VIDEO: Leopardie žraloky prichytili pri trojke. Po akte zostali obaja samčekovia nehybne ležať na dne 23. septembra 2025 o 13:53

Reakcia na seba nenechala dlho čakať a vedci po tomto objave už skúšali zvýšiť hladinu CIRBP aj v ľudských bunkách. Výsledky sú sľubné – bunky opravovali DNA až dvojnásobne rýchlejšie. Dokonca aj doteraz vykonané pokusy na muchách ukázali dlhší život a vyššiu odolnosť voči poškodeniu.

Biologička Vera Gorbunová, ktorá výskum viedla, hovorí, že veľryby dokazujú, že naša schopnosť regenerácie ešte zďaleka nedosahuje svoj biologický strop.

velryba
Zdroj: Unsplash/Todd Cravens/volně k užití
Odporúčané
V jednej oblasti Fínska žijú ľudia zázračne dlho. Vedci tvrdia, že ide o ďalšiu „modrú zónu“ V jednej oblasti Fínska žijú ľudia zázračne dlho. Vedci tvrdia, že ide o ďalšiu „modrú zónu“ 9. septembra 2025 o 7:28

Vedci v súčasnosti chovajú laboratórne myši so zvýšenou hladinou CIRBP v úmysle zistiť, či sa predĺži dĺžka ich života. Zároveň plánujú skúmať, či má na hladinu tohto proteínu vplyv napríklad otužovanie alebo studené sprchy. Ak by sa potvrdilo, že aj krátkodobé vystavenie chladu dokáže stimulovať tvorbu CIRBP, mohlo by to byť pre človeka dostupným spôsobom, ako podporiť regeneráciu buniek a spomaliť starnutie.

Odporúčané
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické? Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické? 1. novembra 2025 o 8:00
Odporúčané
Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí 3. novembra 2025 o 14:00
Odporúčané
ChatGPT už nemá poskytovať rady v medicínskych a právnych otázkach. Mal by tým chrániť používateľov ChatGPT už nemá poskytovať rady v medicínskych a právnych otázkach. Mal by tým chrániť používateľov 3. novembra 2025 o 13:25
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
MORIA A OCEÁNY VEDA A VÝSKUM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZVIERACIA RÍŠA
Odporúčame
Vyskúšal som erotickú hypnózu: Ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie e
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som erotickú hypnózu: Ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie
včera o 17:30
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické? e
refresher+
Odporúčané
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
pred 2 dňami
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku
30. 10. 2025 9:00
Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu e
refresher+
Odporúčané
Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu
včera o 07:30
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 € e
Sponzorovaný obsah
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
21. 10. 2025 17:00
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA) e
Sponzorovaný obsah
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
22. 10. 2025 9:00
Storky
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Annet X ohlásila nový album. Prvú skladbu si môžeš vypočuť už teraz
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Lifestyle news
Vedci odhalili tajomstvo dlhovekosti veľrýb. Bude sa dať aplikovať aj na ľudí? pred 37 minútami
Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí pred hodinou
ChatGPT už nemá poskytovať rady v medicínskych a právnych otázkach. Mal by tým chrániť používateľov pred hodinou
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“ pred 2 hodinami
„Som ako terapeutka, ale nahá.“ Nový dokument ukazuje, ako vyzerá realita tvorkýň z OnlyFans pred 3 hodinami
Britney Spears zmazala Instagram po vlne znepokojivých príspevkov. Obvinila bývalého manžela z „neustáleho gaslightingu“ dnes o 10:15
REBRÍČEK: Toto je 10 najviac zarábajúcich zosnulých celebrít. Generujú desiatky miliónov aj po smrti dnes o 09:15
Internetový gigant Shein čelí obvineniam. Podľa francúzskych úradov predáva sexuálne bábiky s detským vzhľadom dnes o 08:38
Charles Leclerc požiadal priateľku o ruku. V hlavnej úlohe bol ich štvornohý maznáčik dnes o 07:56
Spravodajstvo
Správy počasie Vláda Roberta Fica Veľká Británia Počasie
Viac
Tomáš Taraba odvolal riaditeľa Pieninského národného parku. Dôvod zatiaľ neoznámil
pred 10 minútami
Nové ohnisko žltačky typu A v okrese Rožňava: Hygienici zasahujú v materskej škole
pred 47 minútami
Živnostníci majú posledné dni na úhradu poistného. Skontrolujte si trvalý príkaz, upozorňuje poisťovňa
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Vyskúšal som erotickú hypnózu: Ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som erotickú hypnózu: Ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie
včera o 17:30
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
pred 3 dňami
Ryanair láka turistov na vianočnú Bratislavu. V hlavnom meste odporúča zažiť týchto 5 vecí
Ryanair láka turistov na vianočnú Bratislavu. V hlavnom meste odporúča zažiť týchto 5 vecí
včera o 10:23
VIDEO: Na Bali stavajú výťah na slávnu pláž. Miestni varujú, že projekt ničí prírodu aj výhľad
VIDEO: Na Bali stavajú výťah na slávnu pláž. Miestni varujú, že projekt ničí prírodu aj výhľad
včera o 14:46
„Som ako terapeutka, ale nahá.“ Nový dokument ukazuje, ako vyzerá realita tvorkýň z OnlyFans
„Som ako terapeutka, ale nahá.“ Nový dokument ukazuje, ako vyzerá realita tvorkýň z OnlyFans
pred 3 hodinami
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness
Sponzorovaný obsah
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness
pred 2 dňami
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
2. 5. 2025 18:46
Viac z Tech Všetko
ChatGPT už nemá poskytovať rady v medicínskych a právnych otázkach. Mal by tým chrániť používateľov
Software
pred hodinou
ChatGPT už nemá poskytovať rady v medicínskych a právnych otázkach. Mal by tým chrániť používateľov
pred hodinou
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
pred 2 dňami
Hráči Counter-Strike sú rozhorčení z nového updatu. Hodnota ich skinov padla o vyše miliardu dolárov
24. 10. 2025 14:33
Viac z Šport Všetko
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
Odporúčané
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
22. 10. 2025 16:00
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
23. 10. 2025 17:30
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
19. 10. 2025 10:15

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Jesenné prekvapenia na OMV s VIVA kávou
Gastro
pred 28 minútami
PR správa
Jesenné prekvapenia na OMV s VIVA kávou
pred 28 minútami
Jeseň je obdobím, ktoré so sebou prináša nielen chladnejšie rána a sychravé dni, ale aj túžbu po hrejivých chvíľach a drobných pôžitkoch.
Union medzi najlepšími! V ankete Zlatá minca 2025 získal tri ocenenia aj titul Objav roka
PR správa
Union medzi najlepšími! V ankete Zlatá minca 2025 získal tri ocenenia aj titul Objav roka
pred 57 minútami
Tesco v októbri zmodernizovalo ďalšie predajne a predstavilo Expresy novej generácie
PR správa
Tesco v októbri zmodernizovalo ďalšie predajne a predstavilo Expresy novej generácie
pred hodinou
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
pred 2 hodinami
OUTFIT CHECK: Teri Pallová ako z Matrixu aj skvelé looky Mirky Dobiš a Ivany Gáborík
OUTFIT CHECK: Teri Pallová ako z Matrixu aj skvelé looky Mirky Dobiš a Ivany Gáborík
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
pred 2 hodinami
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
pred 3 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu
refresher+
Odporúčané
Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu
včera o 07:30
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
pred 3 dňami
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
27. 10. 2025 17:41
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
pred 3 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Domov
Zdieľať
Diskusia