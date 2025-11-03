Vedci odhalili tajomstvo dlhovekosti veľrýb. Bude sa dať aplikovať aj na ľudí?

Tento morský gigant, ktorý sa bežne dožíva viac ako 200 rokov, zaujíma vedcov už celé desaťročia a teraz sa konečne objavuje odpoveď na otázku, prečo jej telo nestarne tak rýchlo ako to naše.
Podľa nového výskumu z University of Rochester publikovaného v časopise Nature majú veľryby v sebe špeciálny proteín CIRBP, ktorý sa aktivuje chladom. Ako upozornil portál iMeteo.sk, práve tento proteín im pomáha opravovať poškodenia DNA, a to mimoriadne efektívne.
Zatiaľ čo naše bunky časom strácajú schopnosť regenerácie, veľryby dokážu vďaka špeciálnemu proteínu udržiavať svoj genetický materiál v skvelej kondícii.
Reakcia na seba nenechala dlho čakať a vedci po tomto objave už skúšali zvýšiť hladinu CIRBP aj v ľudských bunkách. Výsledky sú sľubné – bunky opravovali DNA až dvojnásobne rýchlejšie. Dokonca aj doteraz vykonané pokusy na muchách ukázali dlhší život a vyššiu odolnosť voči poškodeniu.
Biologička Vera Gorbunová, ktorá výskum viedla, hovorí, že veľryby dokazujú, že naša schopnosť regenerácie ešte zďaleka nedosahuje svoj biologický strop.
Vedci v súčasnosti chovajú laboratórne myši so zvýšenou hladinou CIRBP v úmysle zistiť, či sa predĺži dĺžka ich života. Zároveň plánujú skúmať, či má na hladinu tohto proteínu vplyv napríklad otužovanie alebo studené sprchy. Ak by sa potvrdilo, že aj krátkodobé vystavenie chladu dokáže stimulovať tvorbu CIRBP, mohlo by to byť pre človeka dostupným spôsobom, ako podporiť regeneráciu buniek a spomaliť starnutie.