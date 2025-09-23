Celé to trvalo len približne 2 minúty.
Biológovia sa stali svedkami netradičného momentu, vo voľnej prírode sa podarilo po prvýkrát zdokumentovať párenie leopardích žralokov, ktoré prebehlo rovno v trojici. Samica sa spárila hneď s dvoma samcami, píše portál The Guardian.
Pozorovanie urobil Dr. Hugo Lassauce z University of the Sunshine Coast počas prieskumu populácie pri pobreží Nouméy. Počas šnorchlovania si všimol samicu, ktorú sprevádzali dvaja samci, ktorí ju pevne držali za prsné plutvy.
Dr. Hugo Lassauce tušil, že ide o výnimočnú situáciu, a tak zostal na mieste s kamerou pripravený. Po hodine čakania sa jeho predtucha potvrdila a skutočne nastalo párenie v trojici.
Samotné párenie trvalo necelé dve minúty: prvý samec bol aktívny 63 sekúnd, druhý 47 sekúnd. Po akte obaja vyčerpaní samci zostali ležať na morskom dne, zatiaľ čo samica odplávala ďalej. Hoci u iných druhov žralokov sa skupinové párenie už podarilo zdokumentovať, u leopardích žralokov je to úplná novinka.