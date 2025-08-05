Zoologická záhrada v dánskom Aalborgu hľadá potravu pre svoje zvieratá. Prišla však s nápadom, ktorý sa viacerým ľuďom nepáči. Vyzvala verejnosť darovať im svoje domáce zvieratá, ktoré poslúžia ako potrava pre dravce.
Zoo v Dánsku vyzvala verejnosť, aby im darovali svoje domáce zvieratá, ktoré majú poslúžiť ako potrava pre dravce, informuje TASR. „Chceli by ste darovať vášho koňa ako potravu,“ uvádza sa na internetovej stránke zoologickej záhrady.
Zoo v Aalborgu prijíma aj živé kone, ktoré vyškolený personál šetrne utratí. Zoo však píše, že okrem koňov akceptuje aj králiky, morčatá či sliepky.
„Sliepky, králiky a morčatá sú dôležitou súčasťou potravy našich predátorov,“ napísala zoo pred niekoľkými dňami na sociálnej sieti Instagram. Podľa ich vyjadrenia ide o zabezpečenie čo najvernejších podmienok pre zvieratá v zajatí.
„Pokiaľ máte zdravé zviera, ktorého sa z akéhokoľvek dôvodu musíte vzdať, darujte ho nám. Týmto spôsobom nič nepríde nazmar a my zaistíme prirodzené správanie, správnu výživu a blaho našich dravcov,“ napísala zoo na Facebooku. Ich výzva okamžite vzbudila množstvo kritiky.