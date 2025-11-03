Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 3. novembra 2025 o 14:00
Čas čítania 0:59
Michaela Kedžuchová

Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí

Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí
Zdroj: instagram / @tynikdylabel
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Umelec Martin Matys vo svojom statuse oznámil, že mu hrozilo, že ak by takto ďalej pokračoval, siahol by si na život.

V emocionálnom poste na jeho Instagrame raper Martin Matys zdieľal svoje pocity, ktoré, zdá sa, že v sebe dusil už nejaký ten piatok. 

„Been waking and baking for years now... a ruka v ruke s tým šlo tvorenie týchto trackov. Poslednú dobu mi rap viac bral než dával a je viac než veľmi pravdepodobné, že s releasom uncut verzie albumu, ktorý vám dlžím, sa s vami Martin Matys nadobro rozlúči,“ týmito slovami otvoril svoj post Martin Matys. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Martin Matys (@martin_matys)

Nasledovali spomienky na vydanie jeho siedmeho štúdiového albumu Mixdown Season, ktorý podľa jeho slov vníma ako „fail“. Dodal, že je v mínuse viac ako štyridsať tisíc eur.

„CDs nikdy nedoručím. Tie jednotky ks, čo sa predali v predpredaji – za ne dostanete lásku späť na bankový účet. Sry, že to tak dlho trvalo, ale nechcel som si to doteraz pripustiť... Stále mám nejaké platne, tam to dopadlo lepšie. Ak chceš tú svoju, nájdeš ju na webe www.mixdown.cz."


Je čas začať a je čas skončiť, oznámil Martin.

martin matys martin matys martin matys martin matys
Zobraziť galériu
(5)

Martin Matys je umelec, ktorý má teraz okolo 30 tisíc monthly listeners na Spotify, no zdá sa, že to nie je číslo, z ktorého by umelec vedel vyžiť. 

„Dnes je čas vložiť energiu niekam inam. Čas na tomto svete máme limitovaný a mne reálne hrozilo, že si ho dobrovoľne skrátim, ak by som pokračoval tak ako doteraz,“ týmito slovami ukončil umelec svoj emotívny a pre mnohých fanúšikov určite srdcervúci status.

Odporúčané
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“ Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“ 3. novembra 2025 o 12:12
Odporúčané
„Som ako terapeutka, ale nahá.“ Nový dokument ukazuje, ako vyzerá realita tvorkýň z OnlyFans „Som ako terapeutka, ale nahá.“ Nový dokument ukazuje, ako vyzerá realita tvorkýň z OnlyFans 3. novembra 2025 o 11:22
Odporúčané
Britney Spears zmazala Instagram po vlne znepokojivých príspevkov. Obvinila bývalého manžela z „neustáleho gaslightingu“ Britney Spears zmazala Instagram po vlne znepokojivých príspevkov. Obvinila bývalého manžela z „neustáleho gaslightingu“ 3. novembra 2025 o 10:15
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
RAP SLOVENSKÝ RAP
Odporúčame
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku
30. 10. 2025 9:00
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické? e
refresher+
Odporúčané
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
pred 2 dňami
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA) e
Sponzorovaný obsah
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
22. 10. 2025 9:00
Vyskúšal som erotickú hypnózu: Ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie e
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som erotickú hypnózu: Ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie
včera o 17:30
Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu e
refresher+
Odporúčané
Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu
včera o 07:30
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 € e
Sponzorovaný obsah
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
21. 10. 2025 17:00
Storky
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Annet X ohlásila nový album. Prvú skladbu si môžeš vypočuť už teraz
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Lifestyle news
Vedci odhalili tajomstvo dlhovekosti veľrýb. Bude sa dať aplikovať aj na ľudí? pred 36 minútami
Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí pred hodinou
ChatGPT už nemá poskytovať rady v medicínskych a právnych otázkach. Mal by tým chrániť používateľov pred hodinou
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“ pred 2 hodinami
„Som ako terapeutka, ale nahá.“ Nový dokument ukazuje, ako vyzerá realita tvorkýň z OnlyFans pred 3 hodinami
Britney Spears zmazala Instagram po vlne znepokojivých príspevkov. Obvinila bývalého manžela z „neustáleho gaslightingu“ dnes o 10:15
REBRÍČEK: Toto je 10 najviac zarábajúcich zosnulých celebrít. Generujú desiatky miliónov aj po smrti dnes o 09:15
Internetový gigant Shein čelí obvineniam. Podľa francúzskych úradov predáva sexuálne bábiky s detským vzhľadom dnes o 08:38
Charles Leclerc požiadal priateľku o ruku. V hlavnej úlohe bol ich štvornohý maznáčik dnes o 07:56
Spravodajstvo
Správy počasie Vláda Roberta Fica Veľká Británia Počasie
Viac
Tomáš Taraba odvolal riaditeľa Pieninského národného parku. Dôvod zatiaľ neoznámil
pred 9 minútami
Nové ohnisko žltačky typu A v okrese Rožňava: Hygienici zasahujú v materskej škole
pred 46 minútami
Živnostníci majú posledné dni na úhradu poistného. Skontrolujte si trvalý príkaz, upozorňuje poisťovňa
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
REBRÍČEK: Toto je 10 najviac zarábajúcich zosnulých celebrít. Generujú desiatky miliónov aj po smrti
REBRÍČEK: Toto je 10 najviac zarábajúcich zosnulých celebrít. Generujú desiatky miliónov aj po smrti
dnes o 09:15
Billie Eilish vyzvala miliardárov, aby rozdali svoj majetok. Sama speváčka venuje 11,5 milióna dolárov na dobročinné účely
Billie Eilish vyzvala miliardárov, aby rozdali svoj majetok. Sama speváčka venuje 11,5 milióna dolárov na dobročinné účely
pred 2 dňami
WEN a Porsche Boy ohlásili album EAST SIDE SOUND 2. „Chceme priniesť kvalitný rap, ktorý na východe často chýba”
WEN a Porsche Boy ohlásili album EAST SIDE SOUND 2. „Chceme priniesť kvalitný rap, ktorý na východe často chýba”
30. 10. 2025 12:02
Britney Spears zmazala Instagram po vlne znepokojivých príspevkov. Obvinila bývalého manžela z „neustáleho gaslightingu“
Britney Spears zmazala Instagram po vlne znepokojivých príspevkov. Obvinila bývalého manžela z „neustáleho gaslightingu“
dnes o 10:15
Kórejská skupina BTS chystá veľkolepý návrat. Prichádza s novým albumom a rekordným turné
Kórejská skupina BTS chystá veľkolepý návrat. Prichádza s novým albumom a rekordným turné
28. 10. 2025 14:41
Annet X ohlásila nový album BBYGIRL. Prvú skladbu z neho si môžeš vypočuť už teraz
Annet X ohlásila nový album BBYGIRL. Prvú skladbu z neho si môžeš vypočuť už teraz
30. 10. 2025 10:20
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Nový film Netflixu nahneval divákov. Všetkým vadí jedna konkrétna vec
Seriály
28. 10. 2025 17:14
Nový film Netflixu nahneval divákov. Všetkým vadí jedna konkrétna vec
28. 10. 2025 17:14
Netflix prekvapil fanúšikov Zaklínača. Spolu so 4. sériou vydali aj nový film s Dolphom Lundgrenom
pred 3 dňami
Netflix zverejnil trailer na finálnu 5. sériu Stranger Things: Vecna je späť a Hawkins čaká posledný boj
pred 3 dňami
Viac z Osobnosti Všetko
Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu
refresher+
Odporúčané
Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu
včera o 07:30
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet. Predniesla dôležitú reč, internet však rieši jej priehľadné šaty
pred 4 dňami
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
pred 2 hodinami
Viac z Gastro Všetko
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
pred 3 dňami
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
24. 10. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Jesenné prekvapenia na OMV s VIVA kávou
Gastro
pred 28 minútami
PR správa
Jesenné prekvapenia na OMV s VIVA kávou
pred 28 minútami
Jeseň je obdobím, ktoré so sebou prináša nielen chladnejšie rána a sychravé dni, ale aj túžbu po hrejivých chvíľach a drobných pôžitkoch.
Union medzi najlepšími! V ankete Zlatá minca 2025 získal tri ocenenia aj titul Objav roka
PR správa
Union medzi najlepšími! V ankete Zlatá minca 2025 získal tri ocenenia aj titul Objav roka
pred 57 minútami
Tesco v októbri zmodernizovalo ďalšie predajne a predstavilo Expresy novej generácie
PR správa
Tesco v októbri zmodernizovalo ďalšie predajne a predstavilo Expresy novej generácie
pred hodinou
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
pred 2 hodinami
OUTFIT CHECK: Teri Pallová ako z Matrixu aj skvelé looky Mirky Dobiš a Ivany Gáborík
OUTFIT CHECK: Teri Pallová ako z Matrixu aj skvelé looky Mirky Dobiš a Ivany Gáborík
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
pred 2 hodinami
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
pred 3 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu
refresher+
Odporúčané
Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu
včera o 07:30
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
pred 3 dňami
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
27. 10. 2025 17:41
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
pred 3 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Domov
Zdieľať
Diskusia