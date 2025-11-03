Umelec Martin Matys vo svojom statuse oznámil, že mu hrozilo, že ak by takto ďalej pokračoval, siahol by si na život.
V emocionálnom poste na jeho Instagrame raper Martin Matys zdieľal svoje pocity, ktoré, zdá sa, že v sebe dusil už nejaký ten piatok.
„Been waking and baking for years now... a ruka v ruke s tým šlo tvorenie týchto trackov. Poslednú dobu mi rap viac bral než dával a je viac než veľmi pravdepodobné, že s releasom uncut verzie albumu, ktorý vám dlžím, sa s vami Martin Matys nadobro rozlúči,“ týmito slovami otvoril svoj post Martin Matys.
Nasledovali spomienky na vydanie jeho siedmeho štúdiového albumu Mixdown Season, ktorý podľa jeho slov vníma ako „fail“. Dodal, že je v mínuse viac ako štyridsať tisíc eur.
„CDs nikdy nedoručím. Tie jednotky ks, čo sa predali v predpredaji – za ne dostanete lásku späť na bankový účet. Sry, že to tak dlho trvalo, ale nechcel som si to doteraz pripustiť... Stále mám nejaké platne, tam to dopadlo lepšie. Ak chceš tú svoju, nájdeš ju na webe www.mixdown.cz."
Je čas začať a je čas skončiť, oznámil Martin.
Martin Matys je umelec, ktorý má teraz okolo 30 tisíc monthly listeners na Spotify, no zdá sa, že to nie je číslo, z ktorého by umelec vedel vyžiť.
„Dnes je čas vložiť energiu niekam inam. Čas na tomto svete máme limitovaný a mne reálne hrozilo, že si ho dobrovoľne skrátim, ak by som pokračoval tak ako doteraz,“ týmito slovami ukončil umelec svoj emotívny a pre mnohých fanúšikov určite srdcervúci status.