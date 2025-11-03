Režisérka Barbora Chalupová predstavila v Jihlave film, ktorý viac než o senzáciách na OnlyFans rozpráva o samote a dôvere.
Otvorenie tohtoročného festivalu Ji.hlava sa dostalo až do Variety. A vôbec nás to neprekvapuje. Režisérka Barbora Chalupová, známa hlavne svojim dokumentom V Sieti, ťa tentoraz zavedie do sveta tvorkýň z OnlyFans.
„Nie je to senzáciechtivý pohľad na erotiku, ale snaha pochopiť, ako sa mení intimita, vzťahy a naše predstavy o blízkosti v digitálnom svete,“ hovorí o svojom filme Virtuálne priateľky režisérka.
My v Refresheri sme sa na Ji.hlavu vybrali pozrieť si najviac očakávaný český dokument roka. Toto sú naše dojmy.
Je to makačka
Film ti ako prvý bez servítky vyvráti časté mýty, ktoré okolo online erotiky panujú. Ak si niekto myslí, že živobytie na OnlyFans znamená rýchle nafotenie pár fotiek a hotovo, ten film ho vyvedie z omylu. Pri sledovaní filmu ťa napadne, že denné fungovanie tvorkýň sa príliš nelíši od tvojho „nine to five“.
Ženy vo filme začínajú svoju prácu hneď ráno, keď odpovedajú na správy. Užívatelia si totiž platia napríklad za hlasové správy, v ktorých im modelky zdieľajú, ako sa vyspali, alebo že práve dopili rannú kávu.
Aj ďalšie časti dňa sa príliš nelíšia od inej kreatívnej práce: v dokumente pozorujeme ženy, ako si robia content plány, vytvárajú mesačné ciele alebo sa vzdelávajú. Práve na workshope, ktorý organizuje Doris, sa všetky tri protagonistky vo filme stretávajú. Najúspešnejšia slovenská tvorkyňa ich v humorne ladenej scéne učí, ako hodnotiť penisy, zatiaľ čo ostatné si pilne zapisujú.
Zase tak moc to vždy nesype
Film vzápätí búra aj predstavu, že na OnlyFans sa dajú peniaze zarobiť bez práce. Tvorkyniam sa tiež nie vždy darí. Napríklad Doris pozorujeme pri streamovaní, kde jej nikto neposiela tzv. tips - prepitné, ktoré jej živé vyzliekanie pred kamerou monetizuje. Stream vypína po niekoľkých desiatkach minút, pretože jej prišli len drobné od jedného jediného fanúšika.
Ak si čakal, že OnlyFans je jednoduchý side hustle, ktorý vždy nutne sype, film ti ukáže pravý opak. OnlyFans nemusí nutne nahradiť klasický full-time, čo pozorujeme hlavne u Tinix. Pracuje v call centre a za celý rok aj vďaka náročným životným zmenám nezvládne získať viac než pár fanúšikov. Dokument Virtuálne priateľky zborí aj mýtus, že OF vždy ponúka rýchle a ľahké zbohatnutie.
Čo na to povedia doma?
Dve spomínané linky patria medzi tie povrchnejšie, Virtuálne priateľky však idú hlbšie. Režisérka Barbora Chalupová preslávila vďaka dokumentu V sieti, ktorý režírovala spolu s Vítom Klusákom. Snímka, ktorá v Česku odkryla fenomén kybergroomingu. V experimente vtedy nechali herečky vydávať sa za neplnoleté pubertiačky, ktorým vzápätí začali vypisovať stovky predátorov.
Aj vo Virtuálnych priateľkách ukázala Chalupová mimoriadnu citlivosť. Ženy nebulvarizuje a ako sama hovorí, netúži po senzácii.
A tak ju nielen protagonistky, ale aj ich okolie pustili naozaj blízko. Uvidíš, ako erotická tvorba ovplyvňuje partnerské vzťahy, uvidíš ich podporu, ale v jednom prípade aj rozchod. Dori pustila filmárov aj na rodinný obed alebo grilovačku s priateľmi. S Rosalindou sa zase pozrieme aj do škôlky a do detskej izby jej syna.
V žiadnej chvíli pritom režisérka nesklzne k tomu, aby svoje protagonistky zhadzovala alebo ponižovala. Ženy tak vnímame celistvo, ako partnerky, matky, kamarátky, nevesty, kolegyne, a nie len prostredníctvom ich online kariéry.
Dôvera a blízkosť na viacerých úrovniach
Jeden z hlavných odkazov filmu? Nejde len o sex, ale hlavne o akúsi blízkosť. V debate po jednom z premiérových premietaní na Ji.hlave Chalupová pripomenula, že podľa štatistík má vzťah viac než 90 % mužov, ktorí si OF predplácajú. „Tento film nie je o sexe. Je o samote,“ zhrnula Chalupová pre zmienené Variety.
Ostatne vo vzťahu žijú (alebo žili) aj všetky z troch sledovaných tvorkýň. Len ich živia ďalšie vzťahy, vo virtuálnej realite, s ich fanúšikmi. Dori dokonca vyštudovala psychológiu, a tak ako sama glosuje, svoje vzdelanie stále svojím spôsobom využíva.
Linku samoty ukazuje hlavne jediný muž, ktorý vo filme vystupuje: jeden z fanúšikov Rosalindy, ktorý sa s ňou pravidelne stretáva na OnlyFans.
„Pre tých mužov som vlastne terapeutkou, akurát som pri tom nahá.“
„Som flegmatik,“ vysvetľuje pragmaticky jeden z partnerov vo filme. Inak ale vidíme, ako ich partneri svojim ženám veria, ba dokonca ich podporujú: asistujú im pri natáčaní, konzultujú tvorbu, radia s obsahom.
„Budete prekvapení, že sa dosť možno vaša žitá skúsenosť nelíši od tej, ktorú žijú protagonistky,“ uviedla na Ji.hlave uvádzajúca moderátorka.
Dokument Virtuálne priateľky od Barbory Chalupovej je mimoriadne citlivý pohľad na fenomén OnlyFans. Rozbíja mýty o rýchlom a ľahkom zbohatnutí, ale aj o senzáciechtivej erotike, namiesto toho ukazuje tvrdú prácu a potrebu blízkosti, ktorú poznáme všetci.
Réžia a scenár: Barbora Chalupová
Účinkujú: Inked Dory, Tinix a Rosalinda
Česko, 2025, 90 minút
V kinách od 6. novembra