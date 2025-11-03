Vianočná sezóna na Slovensku sa tento rok rozbehne ešte pred adventom.
Aj keď do adventu ešte pár týždňov zostáva, niektoré slovenské mestá už finišujú s prípravami na vianočné trhy 2025. A ako každý rok, súťažia o to, kto otvorí svoje stánky s punčom, medovinou a lokšami ako prvý.
Túto zimu sa prvé stánky s punčom, lokšami a remeselnými výrobkami otvoria už v poslednom novembrovom týždni. Niektoré mestá navyše sviatočnú atmosféru potiahnu až do Troch kráľov.
Brány vianočnej atmosféry tento rok ako prvá otvorí Žilina (24. 11. - 31. 12.). Trhy na Mariánskom námestí si uchmatli prvenstvo na Slovensku. Žilinčania sú známi svojou vianočnou pohodou a pestrým programom – od tradičných koláčov až po koncerty miestnych kapiel.
Už o deň neskôr sa pridá Prešov so svojimi ekologickými „Pohodovými Vianocami“, kde sa všetko podáva v recyklovateľných pohároch. Sviatočnú atmosféru si tu budeš môcť vychutnať od 25. 11. do 31. 12.
Medzi mestá s najdlhšie trvajúcimi vianočnými trhmi sa tento rok zaradila Bratislava, Nitra a Banská Bystrica. Trhy v hlavnom meste odštartujú 27. 11. a potrvajú až do Troch kráľov. Okrem klasických lokší si tu budeš môcť vychutnať aj miestne vína a skvelú atmosféru.
Trhy na Námestí SNP v Banskej Bystrici sa spustia 28. 11. a ich program si budeš môcť užiť až do Silvestra.
V Nitre zažiješ mix tradičnej kuchyne a moderného street foodu - od cigánskej po kreatívne vianočné drinky. Vianočné trhy tu potrvajú od 28. 11. do 31. 12.
Žilina: 24. 11. - 31. 12.
Prešov: 25. 11. - 31. 12.
Bratislava: 27. 11. - 6. 1.
Banská Bystrica: 28. 11. - 31. 12.
Nitra: 28. 11. - 31. 12.
Košice: 1. 12. - 31. 12.
Trnava: 28. 11. - 22. 12.
Trenčín: 5. 12. - 23. 12.
Martin: 29. 11. - 31. 12.
Nové Zámky: 30. 11. - 23. 12.
Galanta: 5. 12. - 1. 1. 2026
Senec: 12. 12. - 22. 12.
Vôňa vareného vína, svetielka a živá hudba už onedlho zaplavia celé Slovensko.