Na cintorínoch sviečky, v obchodoch tekvice. V jednom kalendárnom týždni sa stretávajú dva svety, medzi ktorými Slovensko balansuje už roky. Ako vnímajú Halloween Slováci a prečo má polícia v Írsku počas tohto sviatku plné ruky práce?
Na prelome októbra a novembra nastáva na Slovensku čas, kedy sa stretávajú dve rozličné tradície. V obchodných reťazcoch stačí prejsť pár krokov od výkladu s čiernymi kahancami a venčekmi a už sa na nás škerí plastová lebka či čarodejnica v klobúku. Kontrast dvoch sviatkov je prítomný všade okolo nás.
Ide o tradične zaužívaný kresťanský Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých (Dušičky), ktoré v sebe nesú hlboký duchovný význam. Na druhej strane stojí moderný Halloween, ktorý síce prišiel zo zahraničia, no i u nás už v súčasnosti oživuje ulice a podniky strašidelnými kostýmami.
Aktuálny trend naznačuje, že práve vplyv zahraničnej tradície každoročne rastie. V Refresheri sme preto zisťovali, ako Slováci vnímajú rozdiely medzi oslavou dušičiek a Halloweenu a ktorý z týchto sviatkov je pre nich osobne dôležitejší.
Tri generácie, tri pohľady
O tom, ako tieto dni vnímajú Slováci, sme sa symbolicky porozprávali s tromi ľuďmi z rôznych generácií – každý z nich hovorí trochu iným jazykom, no všetci hovoria o tom istom.
Zuzana (26), študentka z Bratislavy, má jasno: „Halloween je pre mňa skôr o zábave - párty, kostýmy, kamaráti. Ale Dušičky sú niečo iné. Vtedy idem s mamou na cintorín, zapálime sviečku, chvíľu ticho postojíme.“
Je to aj trošku paradox, keďže jeden večer sa smejem v maske diablice a na druhý deň stojím pri hrobe starej mamy. Ale mne osobne to zmysel dáva. Oboje je po svojom o živote aj smrti.
Miro (43), otec dvoch tínedžerov, v tom vidí generačný posun. „Keď som bol dieťa, Halloween u nás prakticky neexistoval, je to teraz taký nový trend. Október pre mňa odjakživa znamenal nakúpiť kahance do zásoby a posledné dni ísť na cintorín, stretnúť rodinu.“
„Teraz sú obchody plné tekvíc a masky majú dokonca aj v školách. Nevadí mi to, ja to beriem s nadhľadom. Nech sa deti zabavia, ale dôležité je, aby nezabudli, že ideme aj na cintorín uctiť si zosnulých. To je to, čo má zmysel.“
Nakoniec nám odpovedá Mária (71), dôchodkyňa z Levíc, ktorá sa len pousmeje.
„Halloween? Ani neviem, ako by to vyzeralo napísané. To sa u nás nikdy nerobilo. My sme vždy chodili zapáliť sviečky, porozprávať sa so susedmi, spomenúť si na tých, čo už nie sú. Žiadne tekvice, len modlitba a pokoj. Nechápem, čo je na tom vzrušujúce chodiť celý pokreslený a v kostýme. Taký karneval. Ale možno mladí to potrebujú inak - trochu veselšie.“
Slováci žijúci v zahraničí
Ako iste vieš, Dušičky patria medzi najpevnejšie korene slovenskej tradície. Sviatok vznikol vo Francúzsku v 11. storočí zásluhou mníchov z kláštora v Cluny, ktorí vybrali dátum 2. november. Tento dátum sa následne spojil so sviatkom Všetkých svätých (1. novembra) a pôvodne zahŕňal rôzne zvyky, s ktorými sa dnes už nestretneme.
O tom, čo na tomto sviatku chýba Slovákom žijúcim v zahraničí, sme sa rozprávali s Marekom (26), ktorý už niekoľko rokov žije v Dánsku.
„Tým, že žijem v Dánsku, u mňa teraz spomedzi týchto dvoch sviatkov momentálne vyhráva Halloween, nakoľko tu Dušičky neexistujú. Nebol som ešte na žiadnych oslavách, lebo to tu nie je také výrazné, ako napríklad v Amerike, ale vždy si počas týchto dní spomeniem na hroby a na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami,“ rozpráva Marek, ktorý žije v Dánsku už šiesty rok.
„V Dánsku Halloween vyzerá tak, že v kostýmoch pobehujú prevažne len deti. Starší to skôr berú ako zámienku na to ísť sa opiť do mesta. Či sa ešte dodržujú nejaké tradície, to je ťažko povedať, keďže celkovo tie sviatky nejako neprežívam a ani okruh mojich ľudí nie. Výzdobu na domoch však majú,“ dodáva.
V Refresheri nás zaujímalo, ako vyzerá Halloween v Amerike. V našich končinách ho totiž prirodzene zviditeľnili práve kostýmy a večierky hollywoodskych celebrít či rôzne americké filmy a seriály. Kontaktovali sme preto Filipa (29), ktorý žije v LA.
„Než som prišiel do USA, o Halloweene som nevedel prakticky nič, len to, že sa tu ľudia prezliekajú do všelijakých kostýmov. Asi som si predtým myslel, že musia byť len strašidelné, teraz mám však pocit, že sú to skôr kostýmy slávnych hercov alebo rôzne bizarnosti ako kečup a horčica,“ začína so smiechom.
@hughjanus0000 choose your poison @sami #foryoupage #fypシ #senioryear #dressup #halloweencostume #mustardandketchup #bandconcert ♬ original sound - user70902136453
Filip nám porozprával o tom, že Halloween v Amerike býva skutočne intenzívny. „Za mňa je to ešte silnejšie, než počas Vianoc. To, ako majú urobenú výzdobu, je extrém. Rodina v susedstve si napríklad robí harmonogram, aby vedeli, čo ešte treba kúpiť a na čo si v daný mesiac vyčleniť peniaze. Je to v niečom fascinujúce, ale chýba mi náš domáci pokoj ‚všech svätých‘.“
Halloween našiel okrem Ameriky svoje miesto tiež v Kanade, v Austrálii, v Japonsku, na Bahamách, vo Švédsku či na Novom Zélande, kde sa dnes preniesol do podoby zábavnej a komerčnej udalosti plnej tekvíc, sladkostí a párty. Na Slovensko začal Halloween prenikať až po roku 1989. Dnes ho pozná prakticky každý a pre mladých sa stal súčasťou jesennej atmosféry.
Ako vyzerá Halloween tam, kde sa zrodil
Aby sme pochopili, čo Halloween znamená pre tých, ktorí ho vymysleli, oslovili sme mladých priamo z Írska - kolísky tohto sviatku. Vznikol totiž zo starovekého keltského sviatku Samhain, ktorý sa slávil na prelome leta a zimy. Kelti verili, že v túto noc sa stiera hranica medzi svetom živých a mŕtvych, a preto sa mŕtvi mohli vrátiť na zem.
Ich spomienky a slová ukazujú, že aj keď sa oslavy zmenili, duch sviatku ostáva rovnaký: spoločný, komunitný, trochu čarovný.
Cian (20) to berie s humorom: „Typický Halloween pre deti vo veku približne do 11–12 rokov je jednoduchý - obliecť si kostým a ísť koledovať po okolí. Kostýmy nemajú žiadne obmedzenia. Keď však deti nastúpia na strednú školu, začína to byť trochu divokejšie - zakladajú sa ohne, púšťajú sa ohňostroje a vzniká všelijaká neplecha. Okolo 15–16 rokov sa k tomu pridáva aj alkohol a domové párty.“
Upozorňuje aj na odvrátenú stranu úsmevnej tradície - problémy, ktoré prichádzajú so zákazmi či alkoholom. „Bežnou tradíciou sú ohňostroje - či už zo strany tínedžerov, alebo rodičov pre miestnu komunitu. V každej štvrti sa nájde ten „cool otec“, ktorý má niekoľko ohňostrojov a odpáli ich pre deti, aj keď sú v Írsku nelegálne.“
„Polícia (Gardaí) má v tú noc vždy viac práce, pretože bývajú problémy. Napriek tomu je Halloween v Írsku vnímaný ako tradičný a významný sviatok - v mnohých komunitách sa organizujú hry a podujatia pre miestnych. Rodiny si užívajú spoločný čas, deti sa tešia na sladkosti a prezliekanie a mladí dospelí zasa na párty a… nie vždy najlepšie rozhodnutia.“
Holly (20) spomína: „Pre mňa osobne bol Halloween v detstve sviatkom, ktorý sme slávili so všetkými susedmi. Bola to najmä komunitná oslava - všetci ľudia z okolia sa zapájali a spolu sme chodili po ulici koledovať od domu k domu. Na rozdiel od Vianoc, ktoré boli viac o rodine, Halloween patril susedom a priateľom. Každý rok sme sa všetci prezliekli do kostýmov, išli sme pozerať vatru a ohňostroj a pritom sme navštevovali domy s „trick or treat“.
„Keď človek nastúpi na strednú školu, Halloween sa mení na večierky u kamarátov, a na vysokej škole ho väčšina ľudí trávi v kluboch alebo puboch, samozrejme prezlečení v kostýmoch. Mne osobne sa však viac páčil, keď som bola dieťa. Teraz Halloween už veľmi neoslavujem,“ dodáva Holly so slovami, že sa počas daného týždňa vždy deje veľa protispoločenského správania, ktorému sa radšej vyhýba.
Joe (22) pripomína, že Halloween je v Írsku skutočne tradičný. „Každý rok vyrezávame tekvice, hoci kedysi sa u nás vyrezávali repy. Robíme aj tradičný „apple bobbing“ - do nádoby sa naleje voda, do nej sa vložia jablká a človek ich musí vytiahnuť len ústami. Pred Halloweenom a v samotný večer sme vždy pozerali strašidelné filmy, po tom, ako sme si nazbierali sladkosti.“
Pri otázke, ako by ich Halloween porovnal s tým americkým, odpovedá bez zaváhania. „V Írsku je Halloween určite tradičnejší ako v Amerike. Nemám pocit, že by bol veľmi komerčný. Občas sa objavia dočasné obchody s kostýmami, ale to je asi všetko. Väčšina tradícií, ktoré som spomenul, sa v našej rodine zachováva už celé generácie.“
Shonagh (22) hovorí, že v ich rodine k Halloweenu patrí aj jedlo: „Osobne Halloween milujem, vždy som ho považovala za zábavný. Keď som vyrastala, chodila som s kamarátmi a rodinou koledovať po sídliskách, domov som sa vracala s obrovskými taškami sladkostí. Každý dom býval vyzdobený, hoci nie až tak ako v USA.“
„Jeme aj barmbrack - tradičný írsky ovocný chlieb s ukrytým prsteňom vo vnútri. Teraz, keď som staršia, sú populárne domové večierky alebo akcie v centre Dublinu, kde sa ľudia prezlečú a pijú.“
Dva rôzne sviatky, jedna jeseň
V kontraste Dušičiek a Halloweenu je niečo symbolické - jeden deň spomíname na tých, čo odišli, druhý deň sa hráme s myšlienkou smrti tak, aby nás menej desila. A možno práve preto sa tieto dva sviatky dokážu tak dobre zniesť. Oba nás učia, že smrť a život sú prepojené - len to každý vyjadruje iným jazykom.
Nech už 31. októbra stráviš v dobre premyslenej maske upíra Nosferatu alebo prípravou kahancov na hroby tvojich blízkych, je to na tebe. Jeden ti pripomenie, že život má mať iskru, druhý, že spomienka má váhu.