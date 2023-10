Toto je 5 strašidelných Airbnb ubytovaní v okolí Slovenska. V jednom sa nachádzajú duchovia, netreba sa ich vraj báť

Chodby a izby historických kaštieľov, hradov a zámkov môžu najmä v jesennom sychravom období pôsobiť strašidelne. My sme vybrali tie najviac desivé, v ktorých môžeš stráviť noc. Ak si trúfaš.

Predstav si, že stráviš noc na starom zámku, kde ťa v noci zo sna vytrhne zvláštne vŕzganie historického dreveného nábytku, praskanie podlahy a meluzína za oknom. Atmosféru dotvára sychravé jesenné počasie za oknom. Máš strach alebo ťa táto mystická predstava láka? Ak si dostatočne odvážny a chceš zažiť nevídané dobrodružstvo, čítaj ďalej.

V Refresheri sme sa pozreli na strašidelné ubytovania v historických budovách, ktoré sa nachádzajú blízko Slovenska. V hľadaní nám pomohla webová stránka s nehnuteľnosťami na prenájom, Airbnb. Vybrali sme tie najviac strašidelné, ktoré doslova dýchajú mysticitou a pobyt v nich zanechal v ľuďoch silné dojmy.

Rząsinský palác sa nachádza v Poľsku a pobyt v ňom môže byť poriadne strašidelný. Zdroj: Airbnb

Rząsinský palác

Lokalita: Poľsko

Cena: ak by si chcel v paláci stráviť Halloween v dátumoch od 29. 10. 2023 do 3. 11. 2023, cena by ťa vyšla 1 932 eur/5 nocí

Aj keď do tohto paláca chodia často zaľúbené páry tráviť romantické chvíle, v období Halloweenu alebo Dušičiek tu môžu odvážlivci zažiť poriadne strašidelné noci. Jeho história siaha až do roku 1451 a napriek tomu, že sa vnútri nachádza pomerne moderné zariadenie, zvonka si zachoval pôvodný šat.

Staré okná ponúkajú krásny výhľad na okolitý park a vonku sa nachádza hojdacia sieť, terasa aj ohnisko. Vnútri sa môžeš zohriať v majestátnom kozube, a ak by ti bola zima, k dispozícii je aj súkromná sauna. Kuchyňa v ubytovaní je plne vybavená, takže si z domu nemusíš brať žiadne vybavenie. Hostitelia mysleli aj na upršané dni a pripravili pre ľudí aj knižnicu plnú rôznojazyčných diel. Čo na ubytovanie hovoria návštevníci?

„Veľmi špecifické miesto. Ak chceš niekde stráviť netradičný čas, toto je to miesto, kam sa máš vybrať. Tajne som dúfal, že uvidím aj duchov,“ napísal Yahor. „Nádherný historický hrad s mnohými podobami a štýlmi. Ideálny pre urbex a tematické pobyty,“ komentuje Bruno.





Pobyt na zámku Třebešice môže byť poriadne strašidelný. Zdroj: Airbnb

Zámok Třebešice

Lokalita: Česká republika

Cena: ak by si chcel na zámku stráviť Halloween v dátumoch od 29. 10. 2023 do 3. 11. 2023, cena by ťa vyšla 672 eur/5 nocí

Prvá písomná zmienka o zámku pochádza už z roku 1309 a o jeho terajší vzhľad sa postaral taliansky architekt a developer, ktorý je zároveň hostiteľom. Izby v zámku sú podľa jeho slov zariadené v individuálnom štýle a každá z nich je ako vlastná umelecká galéria, ktorá poskytuje jedinečný zážitok. V areáli sa okrem historickej stavby nachádza obrovská záhrada, kde si môžeš užiť peknú jesennú prechádzku. Vo večerných hodinách však môže byť poriadne desivá.

Toto magické miesto ponúka množstvo výhod. Hostia majú možnosť oddýchnuť si v súkromnej vírivke a počas pochmúrnych dní je k dispozícii aj knižnica, o ktorej majiteľ píše, že sa v nej nachádzajú tisícky kníh. Pre tých, ktorí si so sebou vezmú aj robotu, je vyhradený pracovný priestor. O zámku sa zmienili aj ľudia v komentároch.

„Nikdy predtým som nespala a nejedla pri takejto atmosfére. Trochu desivé, vtipné, pekné, ... všetky emócie boli prítomné. Zážitok sa nám páčil,“ napísala Marcela. O zopár slov sa podelil aj Jan, ktorý napísal: „Jedinečné, magické miesto,“