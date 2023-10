Čo navštíviť v Berlíne? Nájdeš tam kluby, kam musíš prísť nahý, štýlové vintage obchody aj super kaviarne

Priprav sa na párty svojho života, výbornú kávu, štýlových ľudí a skvelé obchody s oblečením.

Párty, o akých sa ti ani len nesnívalo, skvelé kaviarne v hoode či brutálne sekáče. Berlín toho okrem slávneho múru skrýva veľa a čím ďalej, tým viac ho vyhľadávajú mladí ľudia z celej Európy. Prečo sa doň oplatí vycestovať?

V Refresheri sme sa pozreli na to, čo všetko môžeš v hlavnom meste Nemecka vidieť a zažiť. Opýtali sme sa ľudí, ktorí Berlín navštívili, ba dokonca sa tam aj opakovane vrátili, aby nám povedali, ktoré miesta stoja za to. Na základe ich odporúčaní a recenzií sme zostavili tento článok, ktorý ti možno uľahčí tvoj ďalší trip po Európe.

Ak sleduješ náš web, určite ti neuniklo, že naň pravidelne prispievame článkami aj o cestovaní. Nájdeš tam napríklad tipy na lacné letenky, užitočné rady, ale aj zaujímavosti z rôznych kútov sveta. Okrem toho ťa čakajú aj nadupané rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi. Ak sa ti naša tvorba páči, podpor redakčný tím a staň sa členom klubu Refresher+.

Všetky cesty vedú do... Berlína

Prvá vec, ktorá by ťa mohla presvedčiť, aby si do tejto metropoly vycestoval, je jednoduchosť dostať sa do nej. A to hneď niekoľkými spôsobmi. Napríklad autobusom z hlavnej stanice Nivy ťa do Berlína odvezie priamy spoj, pričom cesta trvá od 9 do takmer 15 hodín v závislosti od toho, ktorým autobusom pôjdeš. Spoločnosť Flixbus má v ponuke dve priame linky, ktoré sa líšia počtom zastávok počas cesty. Dlhšia ich má osem, kratšia o polovicu menej. Počas cesty autobusom máš celý čas k dispozícii pripojenie na WiFi a elektrickú zásuvku. Ceny za lístok sme pozerali mesiac vopred a na webovej stránke sa pohybujú okolo 45 až 65 eur.

Ak ti vlak nevonia, skús to lietadlom. Zo susedného viedenského letiska ti to letí priamou linkou spoločnosti Austrian Airlines a nad oblakmi sa budeš nachádzať iba niečo viac ako hodinu. Ceny za lístok sme, podobne ako pri autobusovej preprave, pozerali mesiac vopred a na stránke kiwi.com sa pohybujú okolo 163 eur. Cena zahŕňa príručnú batožinu a ďalšiu malú tašku alebo osobný predmet.

Asi najlepší pomer ceny a kvality však nájdeš pri cestovaní vlakom. Nočný vlak EuroNight štartuje z Budapešti a po vstupe na Slovensko stojí v štyroch staniciach, v Štúrove, Nových Zámkoch, Bratislave a Kútoch. Cesta trvá 13 hodín a 49 minút a vedie cez Česko aj Poľsko. Zvoliť si môžeš, či budeš sedieť v klasickom miestenkovom kupé, alebo sa rozhodneš pre drahší komfort vo vagóne s posteľami. Vo vlaku je samozrejmosťou WiFi pripojenie, elektrické zásuvky, rovnako ako aj možnosť najesť sa či dať si nápoj.

V ďalšom mesiaci sa ceny lístkov na nočný vlak s miestenkami pohybujú okolo 100 eur. Ich presnú cenu však na internete nenájdeš, informácie si môžeš vypýtať na nonstop infolinke ZSSK 18 188. Teraz, keď už vieš, ako sa do Berlína dostaneš, pozri sa s nami na to, čo všetko tam môžeš zažiť.

Berlínsky kaviarenský život

Azda prvá vec, ktorá cestovateľom v Berlíne doslova brnkla do nosa, boli štýlové kaviarne na uliciach. Berlín prekypuje nielen kaviarňami, ale aj inými podnikmi, barmi či klubmi. K tým sa však dostaneme neskôr. Ktoré kaviarne teda stoja za to a oplatí sa vychutnať si v nich obľúbený teplý nápoj?

Prvým podnikom, ktorý by si určite nemal zo svojho listu vynechať, je The Barn. V centre mesta majú niekoľko prevádzok, v ktorých si môžeš dať výbornú kávu na rôzne spôsoby. Okrem toho tam stretneš ľudí z hoodu, ktorí ťa dobijú energiou, a okrem príjemného vibu si môžeš odniesť domov aj kávu. Sami si ju pražia a vytvárajú pre svojich zákazníkov lahodné príchute.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa THE BARN COFFEE ROASTERS (@thebarnberlin)

Ďalším podnikom, ktorý si cestovatelia nevedeli vynachváliť, je Bonanza Coffee. Podobne ako prvá kaviareň, aj táto má viacero pobočiek v meste. Lahodnú kávu si môžeš vychutnať v štýlových priestoroch kaviarne alebo si balenie upraženej kávy vziať so sebou domov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa BONANZA COFFEE ROASTERS (@bonanzacoffee)

Posledná kaviareň, ktorú odporúčajú mladí cestovatelia, je Ben Rahim. Nachádza sa v centre Berlína a okrem úžasnej kávy tvoje chuťové poháriky potešia aj naložené raňajky či baklavový cheesecake so škoricou. Tak čo, ktorý podnik si vyberieš?