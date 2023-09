Žijú tu najvyšší muži na svete, z automatu v stene si kúpiš teplé pečivo. Toto je 7 zaujímavostí o Holandsku

Niektoré krajiny sa skrátka dostanú do povedomia viac, niektoré menej. Holandsko však rozhodne patrí medzi tie viac zaujímavé a zrejme ťa prekvapí mnohými vecami.

Žijú tu najvyšší muži na svete, ľudia z tejto krajiny patria medzi najšťastnejších a nájdeš tu viac bicyklov ako obyvateľov. Reč je o Holandsku, o krajine, ktorá v sebe ukrýva množstvo zaujímavostí a kuriozít. V Refresheri sme sa preto rozhodli pozrieť na túto krajinu detailnejšie a zozbierali sme tie najzaujímavejšie fakty o tejto krajine. Ak sa chystáš Holandsko navštíviť, možno ti zopár bodov padne vhod.

Na úvod trochu geografie. Holandsko leží v západnej Európe. Hraničí s Nemeckom, Belgickom a zo západu ho obmýva Severné more. Žije tu takmer 18-miliónov obyvateľov a hlavné, zároveň aj najväčšie mesto, sa nazýva Amsterdam. Základ by sme mali, poďme na veci, ktoré si možno netušil/a.

V Holandsku sa nachádza viac bicyklov ako ľudí. Zdroj: Unsplash/Gaurav Jain

V Holandsku na nachádza viac bicyklov ako ľudí

Podľa oficiálnej vládnej stránky žije v Holandsku viac ako 17 miliónov ľudí. Trúfneš si odhadnúť, koľko je v krajine bicyklov? Správna odpoveď sa blíži k číslu 23 miliónov. Bicyklovanie je v súčasnosti veľmi dôležitou súčasťou holandskej kultúry. Možno ťa neprekvapí, že preto krajina investovala nemálo peňazí aj do cyklotrás, ktoré sa nachádzajú v celej krajine.

Ak si teda milovníkom cyklistiky, neváhaj a ber svojho dvojkolesového tátoša na dovolenku práve sem. Celková dĺžka cyklistických ciest v Holandsku má totiž podľa vividmaps.com viac ako 35-tisíc kilometrov, čo zodpovedá štvrtine dĺžky celej holandskej cestnej siete.

Tradičné pečivo si budeš chcieť vziať so sebou domov

Nasleduješ vôňu, ktorá sa šíri uličkami mesta, až ťa privedie k typickej pekárni s tradičnými holandskými pekárenskými výrobkami. Zo širokého výberu sa ti zatočí hlava a ty netušíš, čo si máš vybrať. Miestne pochutiny, ako napríklad Appelflap, sú známe už viac ako 100 rokov. Toto konkrétne pečivo, ktorého pôvod siaha až do stredoveku, má tvar trojuholníka a ako už napovedá samotný názov, plní sa jablkami. Tie však nie sú jedinou ingredienciou. V trojuholníkovej taštičke z cesta nájdeš aj hrozienka a kopec cukru, ktorý v kombinácii s kyslými jablkami chutí famózne.

Domáci ho jedávajú napríklad na raňajky alebo desiate. Ak však preferuješ slané, typickým jedlom sú v Holandsku aj klobásové rolky, či syrové tyčinky, ktoré sú tiež často súčasťou raňajkového menu v pekárňach a iných podnikoch.

Okrem pekární je Holandsko známe aj takzvanými „snack muur“, čo sú doslova v preklade steny s občerstvením. Vyzerá to ako automat, do ktorého strčíš peniaze a on ti na oplátku vydá teplý snack, ako napríklad burger, klobásky či krokety. Znie to cool, čo povieš?

Stretneš tu skutočne vysokých ľudí

Či už je to dobrou genetikou, alebo konzumáciou množstva mliečnych výrobkov, vrátane domácky vyrobených svetoznámych syrov ako Gouda, Holanďania držia svetový rekord v priemernej výške obyvateľov. U mužov sa číslo šplhá až na 182,5 centimetra, u žien o niečo menej, no stále dosť vysokých 168,7 centimetra.

Zaujímavosťou je, že výškou holandskí muži nevynikali vždy. Svedčí o tom prieskum holandských vojenských záznamov pre štúdiu, ktorú uverejnila Kráľovská spoločnosť v Londýne. V ňom sa píše o tom, že v polovici 19.storočia patrili holandskí muži medzi najnižších a priemerná výška siahala iba do 165 centimetrov. Za dve storočia teda Holanďania narástli o takmer 20 centimetrov.

Vedel si, že hlavné mesto Holandska má viac kanálov ako Benátky? Zdroj: Unsplash/Max van den Oetelaar

Amsterdam má viac kanálov ako Benátky

Sieť kanálov je v Amsterdame tak jedinečná, že bola zapísaná na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Vedel si však, že Amsterdam má viac kanálov ako Benátky. S celkovým počtom 165 kanálov, cez ktoré vedia viac ako 1200 mostov, predbehlo hlavné mesto Holandska Benátky o 15 kanálov. Nie je to len Amsterdam, ktorý ti vyrazí dych svojimi kanálmi, nájdeš ich aj v Utrechte. Domáci si často na kanáloch stavajú aj takzvané hausbóty, alebo domy na vode.

Domáci sú tu šťastní

V rebríčku World Happiness Report 2023, ktorý sa organizuje každoročne, sa tento rok umiestilo Holandsko v prvej pätici najšťastnejších krajín sveta. Holandský výskumník šťastia Ruut Veenhoven tvrdí, že sú vraj tak šťastní preto, že si môžu vyberať. Podľa neho je dôležité vedieť si vybrať, aby človek vedel, kým je. Nezaobíde sa to však podľa jeho slov bez výchovy. Ruut porovnáva Holandsko aj s južnou časťou Európy, o ktorej hovorí, že sa tam kladie väčší dôraz na poslušnosť, ako na objavovanie toho, čo chcú ľudia pre seba. Okrem toho zahŕňa ako faktor šťastia aj kvalitu úradníkov.

„V krajine, kde sú úradníci dobre vyškolení, nie sú skorumpovaní a kde je malý rozdiel medzi pravidlami a praxou, sú ľudia šťastnejší. Pretože v takomto prostredí sa môžete rozhodovať sami,“ hovorí. Najšťastnejšou krajinou na svete je už šiesty rok po sebe Fínsko, nasleduje Dánsko, Island, Izrael a päticu uzatvára Holandsko.

Láska v Holandsku nemá obmedzenia

Zákon povoľujúci homosexuálne manželstvá, spoločne so zákonom, ktorý umožňuje párom rovnakého pohlavia adoptovať si a vychovať dieťa, vstúpili v Holandsku do platnosti 1.apríla v roku 2001. Vtedajší starosta hlavného mesta, Job Cohen, hneď v ten deň o polnoci zosobášil štyri páry rovnakého pohlavia. Aj samotný Amsterdam je známy rešpektom k LGBTI+ ľuďom. Odráža sa to napríklad na početných gay baroch či "Homomonumente" v strede mesta, ktorý je poctou života homosexuálnych mužov a žien. V tomto meste sa teda nemusíš báť ukázať, kým skutočne si a cítiť sa pri tom bezpečne.

Holanďania si pri zvítaní dajú až tri bozky. Zdroj: UnsplashP/Tony Mucci

A veľa sa bozkávajú!

Podobne, ako sa aj my na Slovensku často zvítavame s rodinou či priateľmi a odovzdáme si letmé bozky na obe líca, robia to aj Holanďania. Pre ľudí z iných kútov sveta, kde si maximálne pri stretnutí podajú ruky, ak vôbec, to môže znieť ako nočná mora, no Holanďania sa bozkávajú až trikrát. Zvítania milujú a letmé bozky sú pre nich prirodzené. Nezľakni sa teda, ak sa staneš súčasťou nejakej partie a nepremýšľaj pridlho, ktorou stranou líca začneš, lebo z toho vznikne faux pas. Skrátka sa nechaj viesť!