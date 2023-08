5 perfektných miest na stanovačku či kemping a checklist vecí, na ktoré pri balení nemôžeš zabudnúť

OK

Prinášame ti tie najlepšie tipy a najcennejšie rady od ľudí, ktorí chodia stanovať často. Dozvieš sa, ktoré miesta stoja za to a čo by si si rozhodne mal pribaliť do batoha.

Pozorovanie hviezd, počúvanie cvrčkov v tráve či umývanie sa v potoku. Stanovanie v prírode nie je pre každého. Ak však patríš k ľuďom, ktorí ocenia krásu prírody, nevadia im zvierací kamoši a radi ušetria na ubytovaní, čítaj ďalej. Život v kempoch či v stanoch v prírode sa stáva čoraz viac populárnym. Na Slovensku máme veľa miest, ktoré ponúkajú krásne výhľady a pohodlie. Slovákov, ktorí milujú kempovanie a stanovačky, sme sa opýtali na top miesta, ale aj na to, čo všetko by si si do prírody mal zbaliť. Nezabudni preto na náš „checklist" na konci článku. TOP 5 miest na stanovanie na Slovensku Množstvo kempingových miest je vhodných skôr pre rodiny s deťmi, iné zase pre mladých ľudí, ktorým neprekáža posunutá večierka. Rozhodli sme sa preto zaradiť do zoznamu „z každého rožka troška", aby si na svoje prišiel každý. Pozri si náš výber najlepších kempovacích miest na Slovensku. Camping Belá – Nižné Kamence. Zdroj: Facebook/Camping Belá – Nižné Kamence Camping Belá – Nižné Kamence Cenník:

5 eur osoba/noc

3,70 eura stan/noc

2,50 eura domáce zviera/noc

0,50 eura turistický poplatok/noc

5 eur elektrická prípojka/noc

0,60 eura žetón na sprchu Ak hľadáš pokoj a príjemnú atmosféru v prírode za rozumnú cenu, tento kemping je pre teba ideálnou voľbou. Ak ťa v stane chytí kríza, môžeš sa ubytovať v miestnych chatkách. Nudiť sa tu nebudeš, v areáli sa organizujú rôzne podujatia, ako napríklad letné kino, no okolie ponúka aj množstvo aktivít. Ak máš rád turistiku, neďaleko od kempu si môžeš pozrieť Jánošíkove diery. Pre rodiny s deťmi sa tu nachádza aj ihrisko. Počas letných horúčav sú veľkou výhodou stromy, pod ktorými sa môžeš ukryť. Na mieste si môžeš za príplatok prenajať altánok s ohniskom aj bez ohniska a občerstvenie na teba čaká v kempingovom bufete. O správnu hygienu sa báť nemusíš, nachádzajú sa tu totiž dve budovy so sprchami a s toaletami.