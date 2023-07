Slovák Martin a Nemka Claudi cestujú luxusnou dodávkou: Dali sme výpoveď v práci, auto sme si prerobili za 20-tisíc

Slovensko-nemecký pár je dôkazom toho, že keď človek skutočne niečo chce, môže to mať. Rozprávajú príbeh o tom, ako sa vzdali svojich prác, prerobili si dodávku a spoločne sa vydali na potulky Európou.

„Ak chce niekto cestovať a bojí sa dať výpoveď, tak by som povedal len toľko, že nad tým netreba premýšľať. V dnešnej dobe sa dá cestovať lacno, a keď peniaze dôjdu, práca sa dá nájsť hocikde v okolí. Práve teraz, pri tomto rozhovore, sedíme v našej dodávke a pozeráme sa v Nórsku na nejaký fjord, no a zajtra už budeme inde,“ hovorí Martin, ktorý cestuje so svojou nemeckou partnerkou Claudiou po Európe.

Nemecko-slovenský pár sa rozhodol pre životnú zmenu. Spoločne si kúpili obytnú dodávku, ktorú si prerobili, a rozhodli sa preskúmať zákutia európskych krajín. Príspevky zo svojich ciest zdieľajú na instagramovom profile juris_adventure. Prečítaj si rozhovor o tom, ako začali žiť „život na štyroch kolesách“, s čím sa museli popasovať a v čom spočíva čaro van lifeu.

Ako ste sa zoznámili?

Zoznámili sme sa pred 11 rokmi, keď som do Nemecka odišiel hrať hokej. Claudi vtedy ešte študovala 300 kilometrov odo mňa a štyri roky sme mali vzťah na diaľku. Obaja sme mali toho dosť, Claudi v škole a ja som mal plnú hlavu práce, tréningov a zápasov.

Obaja sme dali výpoveď v robote. Ja som si dal pauzu od hokeja a Claudi odišla z detského domova.

Vtedy ste zrejme na cestovanie čas nemali. Kedy sa to zmenilo?

V roku 2019. Ja som vtedy cítil, že potrebujem zmenu, a Claudi skončila štúdium. Po skončení mojej hokejovej sezóny sme si povedali, že poďme, vyrazme do Ázie. Vezmeme si ruksak, pocestujeme tri-štyri mesiace, kým sa mi v lete nezačne ďalšia hokejová príprava na sezónu. Tak sa aj stalo a absolvovali sme backpack výlet po Ázii. Prešli sme Thajsko, Mjanmarsko, Filipíny, Indonéziu, Vietnam a Malajziu.

Čo sa zmenilo počas tohto backpack výletu?

Náš mindset. Okamžite sme si cestovanie zamilovali a hneď na nový rok, v roku 2020, sme si kúpili ďalšie letenky do Ázie. Nakoniec sme nikam nešli, lebo prišiel covid.

Martin a Claudi dali výpoveď v práci a začali spolu cestovať v ich prerobenej luxusnej dodávke. Zdroj: Martin Juricek

Ten prekazil plány nejednému cestovateľovi.

Zrejme áno, no u nás ani tak nebol prekážkou, ako skôr príležitosťou. Už dlhší čas sme pozerali na Instagrame rôzne príbehy ľudí, ktorí cestovali v dodávkach a karavanoch. V Nemecku bol už vtedy van life veľmi populárny. Rozhodli sme sa teda, že si popri práci našetríme nejaké peniaze a zaobstaráme si vlastnú dodávku.

Obaja sme potom dali výpoveď v robote. Ja som si dal pauzu od hokeja a Claudi odišla z detského domova, kam sa môže kedykoľvek vrátiť, dvere pre ňu zostali otvorené. Od minulého júna sme teda na voľnej nohe a nonstop na cestách.

To je odvážne rozhodnutie. Nebáli ste sa?