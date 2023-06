Lacné letenky na júl za menej ako 50 eur. Uži si až tri skvelé destinácie v Taliansku a Chorvátsko

Jún je už rozbehnutý a my sme sa opäť pozreli na to, kam sa v ďalšom mesiaci dostaneš za lacné peniaze. Čakajú na teba zaujímavé destinácie a skvelé ceny, tak baľ kufre!

Letná sezóna je už v plnom prúde a na oblohe sa objavuje opäť o niečo viac lietadiel. Ak si chceš aj ty v tomto teple zaletieť do cudziny a užiť si more alebo turistiku niekde v kopcoch, máme pre teba dobrú správu.

Aby si sa okrem tepla nemusel potiť aj z vyčerpávajúceho hľadania lacných leteniek na júl, rozhodli sme sa na ne v Refresheri pozrieť za teba a uľahčiť ti tak život. Pomohli nám s tým online portály, ako napríklad Pelikan.sk, Letenkyzababku.sk či Kiwi.com. Nájdeš na nich nielen akciové letenky, ale často aj výhodné pobyty.

❗ Predtým ako si bookneš letenku, prečítaj si toto ❗

Odlety do nižšie uvedených destinácií sú z letísk v Bratislave a vo Viedni. Dôkladne si pozri odlety a uisti sa, že tam prídeš včas. Na bratislavské letisko sa dostaneš mestskou hromadnou dopravou alebo pohodlne taxíkom. Do susedného Rakúska na letisko Schwechat premávajú pravidelne autobusové linky Slovak Lines, Flixbus alebo RegioJet.

Lacné cestovanie ponúkajú väčšinou nízkonákladové letecké spoločnosti, ktoré si účtujú dodatočné poplatky za veľkú batožinu či poistenie. Preto vždy najprv navštív webovú stránku leteckej spoločnosti a prečítaj si ich podmienky. Lety v článku sú lety spoločností Ryanair a Wizzair, ich podmienky cestovania nájdeš na webových stránkach.

Ceny leteniek sú z 19. júna. Treba rátať s tým, že sa ich výška môže meniť a s pribúdajúcim časom budú drahšie. Takže radšej kopni do vrtule!

Do Záhrebu sa dostaneš za menej ako 50 eur. Zdroj: Unsplash/Maja Vujic

Záhreb

Miesto odletu: Bratislava

Termín: 13. 7. 2023 – 18. 7. 2023

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 27 €

Do Záhrebu sa z Bratislavy dostaneš letecky iba za pol hodiny. Toto mesto v Chorvátsku je špeciálne napríklad aj tým, že sa nášmu hlavnému mestu celkom podobá. Je to preto, že na výstavbe niektorých budov sa podieľali rovnakí rakúski architekti ako u nás. Za pozretie stojí napríklad hlavné námestie, ktoré sa nazýva Trg bana Josipa Jelačića. Nachádzajú sa tam historické budovy, fontána, ale aj trh, kde nájdeš domáce výrobky, mäso či ryby.

Symbolom mesta je Kostol svätého Marka, ktorý patrí medzi najstaršie stavby v meste. Spolu s ním stojí za pozretie aj katedrála, ktorá je obkolesená hradbami. Ak budeš hladný, nemaj stres, pretože v meste dozaista natrafíš na jednu z mnohých pekární. Dať si v nej môžeš tradičný burek alebo slanac. No a oddýchnuť si môžeš v jednom z 33 parkov, ktoré sa v meste nachádzajú. Záhreb preto mnohí volajú aj „zelené mesto“.

Do talianskeho mesta Perugia sa dostaneš za menej ako 50 eur. Zdroj: Unsplash/sterlinglanier Lanier

Perugia

Miesto odletu: Viedeň

Termín: 15. 7. 2023 – 22. 7. 2023

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 42,85 €

Kedysi boli okolo tohto mesta postavené múry dlhé takmer tri kilometre. Časť z nich sa zachovala dodnes a turistom slúžia ako vyhliadkové miesta, ktoré ponúkajú výhľad na celý región. Za pozretie stojí najznámejšie námestie Piazza IV Novembre, kde sa nachádza okrem iného aj Katedrála San Lorenzo. Nájdeš tam aj fontánu Maggiore, ktorá je hlavným bodom historického centra. Ak ťa pamiatky nelákajú, môžeš navštíviť napríklad zoologickú záhradu.

Oddýchnuť si môžeš aj v záhradách a parkoch. Jedným z najkrajších v meste je Giardini Carducci, kde uvidíš nádherné kvetinové záhony, fontány či sochy. Najesť sa dá v mnohých reštauráciách, kde servírujú nielen lokálne pochutiny. Znamenitá pochúťka, ktorá odtiaľto pochádza, sa nazýva Baci, čo v preklade znamená bozky. Sú to bonbóny s nugátovou plnkou, posekanými orieškami, na ktorých sa nachádza lieskový orech. Celý pochúťka je ponorená do horkej čokolády. Tak čo, ideš ju tam ochutnať?

Do Bergama sa dostaneš za menej ako 50 eur. Zdroj: Unsplash/sterlinglanier Lanier

Bergamo

Miesto odletu: Bratislava

Termín: 13. 7. 2023 – 18. 7. 2023

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 41,42 €

Na Taliansko síce menšie, no stále veľké mesto ponúka toho turistom až-až. Je rozdelené na dve časti, hornú a dolnú, a okrem cesty ich spája lanovka. Za prebádanie v dolnom meste stojí námestie Piazza Giacomo Matteotti a kúsok od neho nájdeš ulicu plnú obchodov, reštaurácií, barov aj kostolov. Nazýva sa Via XX Settembre. Väčšina vecí vrátane administratívnych budov sa síce nachádza v dolnej časti, no ani hornú netreba vynechať.

Tam na teba čakajú úzke kamenisté uličky, pekárne s výbornými pochutinami, ale aj najviac navštevovaná bazilika Basilica di Santa Maria Maggiore. Okrem toho je celé horné mesto obklopené benátskymi hradbami, ktoré sú dlhé približne šesť kilometrov a do dnešného dňa sú v takmer pôvodnom stave.

Do Benátok sa dostaneš za menej ako 50 eur. Zdroj: Pexels/Pixabay

Benátky

Miesto odletu: Viedeň

Termín: 13. 7. 2023 – 18. 7. 2023

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 31 €

Vodné taxíky, gondoly či autobusy. Pri názve tohto mesta si azda málokto predstaví niečo iné ako dopravné prostriedky v úzkych kanáloch, ktoré vedú naprieč celým mestom. Nezabudni však aj na pamiatky. Napríklad na Námestí svätého Marka sa nachádza Dóžov palác, kde kedysi sídlil samotný vládca Benátok. Dnes si v ňom môžeš prezrieť múzeum. Na námestí tiež nájdeš Marcianovu knižnicu či zvonicu Kampanila, a ak by sa ti míňala energia, určite zájdi na výbornú taliansku kávu.

Najväčšou dominantou mesta je Bazilika svätého Marka, vďaka ktorej chodia do Benátok tisíce turistov. Cez kanály v meste vedie tiež mnoho mostov, najznámejším je práve Ponte di Rialto. Pozor si daj na reštaurácie a bary v centre mesta, kde ťa to môže vyjsť poriadne draho a naservírované jedlo chutí priemerne. Benátky sú predsa turistické mesto a domáci o tom dobre vedia.

Do Bruselu sa dostaneš za menej ako 50 eur. Zdroj: Unsplash/n. samatar

Brusel

Miesto odletu: Viedeň

Termín: 22. 7. 2023 – 26. 7. 2023

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 42 €

Brusel, nazývaný aj hlavným mestom Európy, ťa zláka na svoje čaro aj pamiatky. Symbolom mesta a jeho najpopulárnejšou atrakciou je takzvané Atomium, ktoré symbolizuje základnú bunku kryštalickej mriežky železa. Atrakcia je niekoľko miliárd ráz väčšia ako naozajstná bunka.

V Bruseli si tiež môžeš prejsť celú Európu za niekoľko hodín. Urobiť tak môžeš vďaka zmenšeným replikám viac ako 300 európskych pamiatok. Možno trochu otrepaný, ale aj tak hodný videnia je aj známy cikajúci chlapec. Socha dvojročného vojvodu Godfrieda II., ktorá je súčasťou fontány, je azda najznámejšou turistickou atrakciou Bruselu.