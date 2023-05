Väznica s výhľadom na more aj zákaz vstupu do kasína pre občanov. Toto je Monako a zaujímavosti o ňom

Predstav si, že sa prechádzaš po ulici, kde parkujú samé drahé autá, alebo sa ocitneš v luxusnom väzení s nádherným výhľadom na more. Monako ťa prekvapí rôznymi zaujímavosťami.

Opäť prichádzame so zaujímavými faktami, tentokrát o Monaku. Radi by sme ťa privítali v malom kniežactve bohatých a slávnych na francúzskej Riviére, ktoré je synonymom luxusu a života na vysokej nohe. Rozlohou je síce Monako maličké, pretože má len dva štvorcové kilometre, no ukrýva v sebe množstvo kuriozít.

Ak si autičkár, v Monaku sa zblázniš od radosti

Monako je rajom pre automobilových nadšencov. Nachádza sa tu mnoho malebných kľukatých ciest a úchvatných scenérií. Niet preto divu, že sa tu koná svetoznáma Veľká cena Monaka, keď sa ulicami Monte Carla preháňajú autá formuly 1. Pri prechádzke po okolí pravdepodobne uvidíš množstvo elegantných a štýlových áut, čo z neho robí vysnívanú destináciu pre každého nadšenca drahých tátošov.

Každý tretí človek je milionár, miera chudoby je nulová

Od luxusných jácht lemujúcich prístav až po opulentné kasína a reštaurácie ocenené michelinskými hviezdičkami. Monako je miestom pre ľudí, ktorí majú (radi) peniaze. Môže sa pochváliť najväčšou hustotou milionárov a miliardárov na obyvateľa na svete. Je to miesto, kam svetová elita chodí investovať peniaze a využívať daňové výhody.