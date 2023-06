10 dôležitých vecí, na ktoré nemôžeš zabudnúť, ak si na dovolenke požičiavaš auto

Prečítaj si, na čo by si mal myslieť, ak sa chystáš na dovolenku a plánuješ si tam prenajať auto. Dočítaš sa zaujímavé tipy a vzácne rady, ktoré ti uľahčia život.

Máme tu nejakých milovníkov roadtripov? Prípadne dovolenkárov, ktorí neobsedia na jednom mieste a chcú vidieť čo najviac? Ak áno, určite si už niekedy riešil prenájom auta v dovolenkovej destinácii. Ak sa na to ešte len chystáš, pripravili sme pre teba zoznam, na čo všetko nemôžeš zabudnúť, keď si prenajímaš auto na dovolenke. Vieš si vybrať tú správnu požičovňu? Chystáš sa do USA a zlákalo ťa Turo? A vieš, že by si si pred tým, ako vyrazíš na cesty, mal nafotiť celé auto?

Prinášame ti rady, nepríjemné situácie, ktorým by si sa mal vyhnúť, ale aj praktické vychytávky, ktoré ti na cestách uľahčia život.

Over si, cez akú spoločnosť si auto požičiavaš

Ponuka požičovní áut je bohatá. Niektoré fungujú naprieč svetom, iné iba v Európe či len v USA, alebo v jednotlivých krajinách. Pred odchodom do destinácie si na internete vyhľadaj lokálne požičovne a dôkladne si pozri recenzie. Čím viac recenzií, tým lepšie. Sústreď sa nielen na hodnotenie, ale aj na komentáre od ľudí. To ti pomôže vopred sa vyvarovať problémom. Medzi renomované spoločnosti patria napríklad Hertz, AVIS, Goldcar Europcar, Alamo, Sixt, Budget alebo Thrifty.

Počul si už o Ture? Spoločnosť pôsobí v Spojených štátoch amerických, vo Veľkej Británii či v Austrálii. Funguje na podobnom princípe ako známa ubytovacia webová stránka Airbnb, tu však namiesto ubytovania ľudia ponúkajú na prenájom svoje autá. Má to síce mnoho výhod a možno ušetríš nejaké peniaze, aj tu však na teba číha niekoľko nebezpečenstiev.

Ak sa majiteľ vozidla rozhodne rezerváciu zrušiť, môže to kedykoľvek urobiť a ty zostaneš na poslednú chvíľu bez auta. Ak sa počas jazdy auto pokazí, riešenie je oveľa komplikovanejšie ako pri bežných požičovniach. V prípade, že ti napríklad vletí skalka do čelného skla a spôsobí prasklinu, niekde v strede USA máš väčšiu šancu nájsť pobočku požičovne, ktorá ti auto vymení. S Turom by to bolo oveľa komplikovanejšie. Odporúčame ti dôrazne si prečítať všetky informácie na stránke Tura.

Je lepšie si auto objednať vopred, ako to riešiť na letisku

Ak si svoje auto zabookuješ cez spoločnosť vopred na ich webovej stránke, je možné, že ťa to vyjde lacnejšie. Takisto uvidíš, ktoré modely áut sú k dispozícii, a tak máš čas si ich všetky pozrieť a rozhodnúť sa podľa toho, ktoré ti najviac vyhovuje. Nezabudni, požičovne ti môžu dať konkrétne auto, o ktoré si zažiadaš, alebo podobné auto.

Takisto máš dostatok času prejsť si zmluvu a poistné podmienky. Na letisku sú pred požičovňami áut často dlhokánske rady a pracovníci sa snažia zákazníkov vybaviť čo najrýchlejšie. To môže byť pre teba stresujúce a pod tlakom sa premýšľa ťažšie. Ušetríš tak čas a zrejme sa rozhodneš lepšie, ak budeš v pokoji domova.

Nachystaj si potrebné dokumenty a depozit

Ak si auto predsa len prenajímaš priamo na letisku, maj vopred pripravené dokumenty ako preukaz totožnosti a vodičský preukaz. Bez neho prenájom auta zrejme nepôjde. V neposlednom rade si vopred zisti, od akého veku môžeš v danej krajine šoférovať. Na Slovensku je to síce 18 rokov, no v iných krajinách sa hranica môže posunúť vyššie a šoférovať môžu osoby staršie ako 21 rokov. Okrem toho má každá požičovňa áut vlastné pravidlá, v ktorých si môže stanoviť vek, od ktorého môžu potenciálni záujemcovia šoférovať.

Takisto rátaj s tým, že za auto zaplatíš depozit. Vo väčšine prípadov ti sumu blokujú cez platobnú kartu, hotovosť je na väčšine miest len výnimočne akceptovaná. Niekde nemusí byť akceptovaná ani tvoja debetná karta a potrebuješ kreditnú.