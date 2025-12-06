Kategórie
dnes 6. decembra 2025 o 8:23
Čas čítania 6:33
Markéta Princová

10 najhorších jedál pre tvoje zdravie. Najrizikovejšie cielia na deti

Sladené farebné nápoje a rýchle občerstvenie všetci milujeme. Ale keď sa pozrieme na to, čo robia s naším telom, už to nie je taká láska.

Pripravovať si každý deň vyvážené jedlo plné vitamínov, bielkovín a vlákniny môže byť niekedy poriadna drina. Musíš rozmýšľať dopredu, mať doma zásoby a ideálne si ešte v predstihu naplánovať, čo budeš jesť. Má to ale veľa výhod — ušetríš, keď nad jedlom naozaj premýšľaš, a hlavne presne vieš, čo svojmu telu dávaš.

Lenže niekedy príde chuť na poriadny fastfood alebo niečo priemyselne spracované. Túžba po výrazných chutiach môže byť taká silná, že ju nejde ignorovať. A do toho sa pridajú spoločné obedy s kamošmi medzi prednáškami alebo s kolegami v práci — ideálna príležitosť na chvíľu vypadnúť, zmeniť prostredie a prevetrať si hlavu. Hlavne v zhone sa potom rýchle jedlo ponúka ako najjednoduchšie riešenie.

A pretože sa blíži koniec roka a s ním tradičné bilancovanie toho, čo sa podarilo a čo už toľko nie, prichádza aj obdobie novoročných predsavzatí. Motivácia „byť lepšou a zdravšou verziou samého seba“ teraz rastie ako huby po daždi. Presne preto sme pre teba dali dohromady rebríček najškodlivejších jedál, ktoré nie je úplne ideálne mať na tanieri každý deň — obzvlášť, ak chceš do ďalšieho roka vstúpiť s čistým štítom a lepšou energiou.

Čo je nezdravá strava

Výskumy ukazujú, že pravidelné jedenie priemyselne spracovaných potravín súvisí s vyšším výskytom obezity, rakoviny alebo aj depresie. Zatiaľ sa ale nevie, čo presne je hlavný problém — či je to nadmerné množstvo soli, cukru a tukov, alebo skôr konzervanty a ďalšie pridané látky, bez ktorých sa tieto potraviny nezaobídu.

Čo ale vieme isto podľa webu GoodFOOD: ultraspracované potraviny máme vo svojom jedálničku oveľa častejšie, než si pripúšťame. Sú lacné, rýchle a pohodlné, takže po nich siahame automaticky. Je dôležité zdôrazniť, že aj keď ich konzumácia môže byť spojená s rôznymi zdravotnými komplikáciami, zatiaľ sa nedá stopercentne povedať, že ich priamo spôsobujú.

Jedno je ale jasné — vyplatí sa nad nimi viac premýšľať. Teraz už sa ale pozri na rebríček tých najhorších potravín ever.

1. Spracované mäso: slanina, párky, údeniny

Oplatí sa jesť menej údeného mäsa
Oplatí sa jesť menej údeného mäsa Zdroj: Pixabay

Slanina na raňajky, párok v rohlíku na výlete alebo šunka do toastu… Spracované mäso je ľahké, lacné a dostupné. Bohužiaľ, je to aj jedna z najhorších volieb, čo môžeš svojmu telu dať.

Údeniny ako slanina, šunka, párky alebo salámy majú vysoký obsah soli a kalórií. Sú priamo spájané so zvýšeným rizikom srdcových ochorení — zhoršujú cholesterol, zvyšujú krvný tlak a dlhodobo zaťažujú cievy.

Výskumy navyše ukazujú, že spracované mäso škodí viac než bežné červené mäso alebo kuracie. Počas jeho výroby sa môžu tvoriť látky, ktoré majú karcinogénne účinky, a preto ho Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila medzi preukázané karcinogény.

Čo nájdeš v spracovanom mäse (na 100 g podľa americkej FoodData Central):
– vysoký obsah sodíka
– vysoký obsah tukov
– často pridané dusitany a ďalšie konzervanty

2. Energetické nápoje

Energetické nápoje sú taká legálna rýchla vzpruha, ktorá kombinuje kopu cukru s kofeínom a ďalšími stimulantmi. Majú ti dodať energiu, zvýšiť sústredenie a nakopnúť výkon — realita ale býva iná.

Pravidelné pitie núti srdce pracovať rýchlejšie a pod väčším tlakom, čo môže mať dlhodobo vážne zdravotné následky. Obzvlášť rizikové sú pre deti a teenagerov, ktorí po nich často siahajú. Krátky efekt „som ready a plný energie“ tak môže vystriedať pocit vyčerpania, búšenia srdca alebo úzkosti — a pri väčšom množstve aj oveľa horšie zdravotné dopady.

Čo nájdeš v energy drinku:
– veľké množstvo cukru
– kofeín
– umelé sladidlá a príchute
– ďalšie stimulanty a chemické prísady

3. Alkohol

Alkohol je pre veľa ľudí „must-have“ večernej relaxácie, ale z pohľadu tela patrí medzi najväčších sabotérov zdravia. Aj malý drink zasahuje mozog — narušuje komunikáciu medzi nervovými bunkami, mení náladu, ovplyvňuje sústredenie a koordináciu a zvyšuje riziko mŕtvice.

Dlhodobé pitie navyše naozaj tlačí na srdce a cievy: zvyšuje krvný tlak, môže spôsobiť nepravidelný tep, oslabiť srdcové svaly a zvyšuje riziko infarktu. A pečeň? Alkohol je hlavný vinník tukovej pečeňovej choroby, zápalov aj cirhózy, a jeho nadmerná konzumácia dokáže zavariť aj slinivke brušnej a úplne rozhodiť trávenie.

Vedci skúmajú, že aj malé množstvo alkoholu mení mikrobiom v našom čreve, čo môže ovplyvniť imunitu, náladu aj trávenie. Inými slovami — aj keď máš pocit, že je to len „jeden drink“, tvoje telo už ide na inej frekvencii. Alkohol navyše zvyšuje aj riziko rakoviny — ústnej dutiny, pažeráka, pečene, hrubého čreva alebo prsníkov.

4. Opakovane používané oleje

Ak si niekedy videl*a, ako v krčme ide fritéza nonstop celý deň, asi tušíš, kam mierime. Olej, ktorý sa zohrieva znova a znova, sa postupne „rozpadá“ a vznikajú v ňom látky, ktoré úplne nechceš jesť. Pri každom ďalšom prepaľovaní olej viac oxiduje, tmavne, pení a tvorí škodlivé zlúčeniny, ktoré zaťažujú pečeň, cievy aj trávenie.

Najväčšie zlo tak nastáva u street foodu, fastfoodov a vyprážaných jedál z podnikov, kde sa šetrí na všetkom, čo nie je vidieť. Doma to väčšina ľudí asi nerobí, ale domnienka môže byť niekedy zavádzajúca. Olej by sa jednoducho nemal používať na vyprážanie viackrát. Ak chceš vyprážať „menej zle“, je lepšie použiť čerstvý olej, držať strednú teplotu a nerobiť z neho vedecký experiment na ďalších päť večerí.

Čo sa s olejom deje pri opakovanom zohrievaní:
— viac trans-tukov (tie zvyšujú zlý cholesterol a upchávajú cievy)
— vznik voľných radikálov, ktoré podporujú starnutie a zápaly v tele
— väčšie riziko problémov so srdcom, trávením alebo metabolizmom
— vyšší vznik akrylamidu — látka, ktorá sa skúma v súvislosti s rakovinou

5. Donuty

Donuty priťahujú najmä deti
Donuty priťahujú najmä deti Zdroj: Pixabay

Donuty sú mix bielej múky a cukru, ktorý je vyprážaný v oleji. Síce chutia božsky, ale telu toho moc nedajú. Majú minimum živín, zato kopu kalórií, rýchlych cukrov a tukov, ktoré ti rozhodia energiu aj hladinu cukru v krvi. Najväčší problém ale nie je len cukor — je to spôsob, akým sa vyrábajú.

Pri vyprážaní môžu vznikať trans-tuky, jedny z najškodlivejších tukov vôbec. Spoločne s rôznymi stabilizátormi, stuženými tukmi a farbivami tvoria kombináciu, ktorá je skôr toxická bomba než farebné potešenie. Jeden donut raz za čas je v pohode, ale pravidelná konzumácia je rýchla cesta k problémom s metabolizmom.

6. Sladené nápoje

Do tretice sme do zoznamu zaradili tekutiny, pretože sa môžu zdať ako nevinnejší prehrešok, ale v skutočnosti sa jedná o solídneho zradcu v jedálničku. Ako ukazuje MedlinePlus, pohár limonády alebo ľadového čaju s pridaným cukrom môže priniesť rovnaké alebo vyššie množstvo kalórií než malý obed — a navyše ťa logicky vôbec nezasýti.

Dlhodobo zapríčiňujú priberanie, preťaženie metabolizmu, ukladanie tuku a nárast rizika ochorení spojeného s konzumáciou nadmerného množstva cukru a škodlivých látok. Nielenže reálne za deň prijmeš viac energie, než spáliš, ale množstvo cukru v takýchto nápojoch, často formou sacharózy alebo glukózo-fruktózového sirupu, sa v pečeni mení na tuk. Pravidelné pitie zvyšuje riziko problémov s pečeňou a tiež, že tvoje telo prestane správne reagovať na vlastný inzulín.

7. Smažené čipsy

Čipsy vyzerajú ako nenápadná guilty pleasure, ale realita je tvrdšia ako ich chrumknutie. Vyrábajú sa smažením zemiakov pri vysokých teplotách, často v lacných rafinovaných olejoch, ktoré sa priemyselne používajú aj opakovane. (To už sme si potvrdili pri používaní oleja pri smažení). Práve pri extrémnom smažení vzniká akrylamid, látka spájaná s vyšším rizikom rakoviny. Najväčším zlom u čipsov je príliš opečený až spálený okraj zemiakov. Práve tam sa tvorí najviac akrylamidu.

K tomu pripočítaj trans tuky a oxidované tuky zo smaženia, ktoré zhoršujú cholesterol a podporujú zápaly v tele, plus kopu soli, ktorá ti zdvíha tlak. Výsledkom je snack, ktorý je extrémne návykový, ale pre tvoje telo totálne prázdny a dlhodobo škodlivý.

Najhoršie látky v čipsoch:
– Akrylamid – vzniká pri smažení a na spálených okrajoch; spájaný s vyšším rizikom rakoviny
– Trans tuky – zvyšujú zlý cholesterol a sú spájané so srdcovými ochoreniami
– Oxidované tuky – vznikajú pri opakovanom smažení oleja; spôsobujú zápaly v tele
– Nadmerná soľ – zvyšuje krvný tlak a zaťažuje cievy

8. Pridaný cukor v potravinách

Cukor by mal tvoriť menej ako 10 % celkového denného príjmu energie.
Cukor by mal tvoriť menej ako 10 % celkového denného príjmu energie. Zdroj: Pixabay

Samotný rafinovaný cukor nesmie v našom zozname chýbať. Pridáva sa do pečiva, cereálií alebo sladkých snackov a je pre telo takmer zbytočný. Podľa CDC by mali pridané cukry tvoriť menej ako 10 percent celkového denného príjmu energie.

Prečo je to tak dôležité? Keď do seba dostaneš moc pridaného cukru, dostaneš kopu kalórií — ale žiadne vitamíny, minerály ani vlákninu. To znamená, že ľahko priberieš, zmení sa ti telesná chémia, hormonálna rovnováha, padne ti po chvíli energia na nulu. Štúdie navyše spájajú nadmerný príjem pridaného cukru s vyšším rizikom obezity, cukrovky 2. typu, chorôb srdca, problémov s pečeňou aj zubným kazom. Takže aj keď si niekedy chceš dopriať, možno ti lepšie zažene chuť na sladké ovocie. Telo ti za pár rokov poďakuje.

9. Fastfood burgery

Rýchly burger zaženie hlad behom pár minút, ale pre tvoje telo sú väčšinou solídnym „no go“ momentom. Priemyselne spracované mäso, biele pečivo, tučné omáčky a plátkový tavený syr znamenajú, že do seba v jednom momente dostaneš kopu nasýtených a trans tukov, soli a kalórií, ale takmer žiadnu vlákninu ani vitamíny.

Táto kombinácia spôsobuje prudké kolísanie cukru v krvi, rýchly výkyv energie a čoskoro zasa hlad. Dlhodobo rastie riziko priberania, inzulínovej rezistencie, cukrovky a problémov so srdcom. K tomu sa pridávajú zápaly v tele a zaťaženie ciev, hlavne kvôli soli a nezdravým tukom.

Čo nájdeš v burgeri z fastfoodu:
– Nezdravé tuky
– Trans tuky
– Soľ
– Spracované mäso
– Burger tavený syr
– Biele pečivo
– Sladké omáčky

10. Sladké cereálie

Obilniny sú často plné cukru
Obilniny sú často plné cukru Zdroj: Pixabay

Farebné, chrumkavé cereálie s príchuťou alebo cukrom možno vyzerajú ako rýchle a pohodlné raňajky, ale v skutočnosti sú plné cukru, bielej múky a takmer žiadnej vlákniny. Tu udeľujeme čierny bod hlavne za to, že sú často cielené ako super raňajková voľba pre deti.

Kombinácia sladkých lupienkov do mlieka ti síce rýchlo dodajú energiu, ale hladina cukru v krvi vystrelí hore a behom krátkej chvíľky zasa padá. To znamená, že čoskoro po raňajkách budeš zasa hladný*á, podráždený*á a budeš mať chute na ďalšie sladké.

Pravidelná konzumácia sladkých cereálií môže zvyšovať riziko cukrovky typu 2, priberania, problémov s pečeňou a metabolických ťažkostí. Pridaný cukor a nedostatok vlákniny sú hlavní vinníci toho, že telo nedostáva potrebné živiny a namiesto toho vstrebáva len prázdne kalórie. A pozor na nápisy „vitamíny a minerály“. Aj keď niektoré cereálie môžu byť obohatené o tieto zázračné látky, základné zložky — biela múka a cukor — zrážajú tieto hodnoty zasa na dno. Takže aj keď sa tvoje raňajky trvária zdravo, v skutočnosti je to skôr sladká pasca.

ZDRAVÉ STRAVOVANIE ZDRAVIE
