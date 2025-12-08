BBL zákrok pomocou vlastného tuku patrilo donedávna medzi najrizikovejšie estetické operácie vôbec. Plastický chirurg však dodáva, že dnes sa bezpečnostné štandardy výrazne zmenili. Aké sú medzi jednotlivými zákrokmi rozdiely?
Nikola pôvodne zvažovala klasické BBL, teda výplň zadku vlastným tukom. Po konzultácii však zistila, že by musela pribrať približne 15 kilogramov, aby mala dostatok materiálu na zákrok. „To by bolo veľmi komplikované a rozhodne sa mi nechcelo priberať len kvôli operácii a ísť do celkovej narkózy,“ hovorí pre Refresher.
Vyplnenie zadku, známe pod skratkou BBL (Brazilian Butt Lift), patrí medzi najvyhľadávanejšie estetické zákroky posledných rokov. Klasická verzia, pri ktorej zadok modelujú tukom, patrí medzi najrizikovejšie operácie vôbec. Plastický chirurg MUDr. Petros Christodoulou z Medicom Clinic však pre Refresher vysvetľuje, že sa v súčasnosti bezpečnostné štandardy výrazne zmenili.
Naša respondentka Nika sa rozhodla pre neinvazívny zákrok kyselinou hyalurónovou, ktorý podstúpila na estetickej klinike Beauty Factory, ktorej majiteľka Radka Mošková si ho sama vyskúšala v Londýne.
Podľa Radky záujem o tento typ procedúr medzi Slovenkami neustále rastie. „Nie sme konzervatívne, veľa žien vyhľadáva takéto ošetrenia,“ vysvetľuje. Problémom je vysoká cena:„Aj keď je cena v porovnaní so zahraničím výrazne nižšia, pre mnohé ženy je to stále investícia. Hľadajú potom lacnejšie alternatívy, napríklad implantáty, ktoré sú však z pohľadu zdravia aj rekonvalescencie úplne inde,“ hovorí. Aké sú medzi jednotlivými zákrokmi rozdiely v cene, vo výdrži či rekonvalescencii?
Koľko stojí zväšenie zadku kyselinou a vlastným tukom, a aká je trvácnosť zákrokov?
„Hoci je u nás v porovnaní so zahraničím pomer ceny a kvality veľmi dobrý, stále ide o zákrok, do ktorého treba investovať. Mnohé klientky si myslia, že stačí jedna aplikácia, no v skutočnosti sa ide postupne, vo viacerých krokoch. Záleží od elasticity pokožky, genetických predispozícií aj od toho, aký objem si žena želá,“ dopĺňa majiteľka kliniky Beauty Factory.
