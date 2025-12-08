Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
včera 8. decembra 2025 o 20:15
Čas čítania 6:34

Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky

Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
Zdroj: Instagram @iamnikoletaa
Adriana Královičová
Adriana Královičová
BBL zákrok pomocou vlastného tuku patrilo donedávna medzi najrizikovejšie estetické operácie vôbec. Plastický chirurg však dodáva, že dnes sa bezpečnostné štandardy výrazne zmenili. Aké sú medzi jednotlivými zákrokmi rozdiely?

Nikola pôvodne zvažovala klasické BBL, teda výplň zadku vlastným tukom. Po konzultácii však zistila, že by musela pribrať približne 15 kilogramov, aby mala dostatok materiálu na zákrok. „To by bolo veľmi komplikované a rozhodne sa mi nechcelo priberať len kvôli operácii a ísť do celkovej narkózy,“ hovorí pre Refresher.

Vyplnenie zadku, známe pod skratkou BBL (Brazilian Butt Lift), patrí medzi najvyhľadávanejšie estetické zákroky posledných rokov. Klasická verzia, pri ktorej zadok modelujú tukom, patrí medzi najrizikovejšie operácie vôbec. Plastický chirurg MUDr. Petros Christodoulou z Medicom Clinic však pre Refresher vysvetľuje, že sa v súčasnosti bezpečnostné štandardy výrazne zmenili.

Naša respondentka Nika sa rozhodla pre neinvazívny zákrok kyselinou hyalurónovou, ktorý podstúpila na estetickej klinike Beauty Factory, ktorej majiteľka Radka Mošková si ho sama vyskúšala v Londýne.

Podľa Radky záujem o tento typ procedúr medzi Slovenkami neustále rastie. „Nie sme konzervatívne, veľa žien vyhľadáva takéto ošetrenia,“ vysvetľuje. Problémom je vysoká cena:„Aj keď je cena v porovnaní so zahraničím výrazne nižšia, pre mnohé ženy je to stále investícia. Hľadajú potom lacnejšie alternatívy, napríklad implantáty, ktoré sú však z pohľadu zdravia aj rekonvalescencie úplne inde,“ hovorí.  Aké sú medzi jednotlivými zákrokmi rozdiely v cene, vo výdrži či rekonvalescencii?

BeautyFactory, zväčšenie zadku, kyselina hyalurónová, estetické zákroky, zdravie
Zobraziť galériu
(5)

Koľko stojí zväšenie zadku kyselinou a vlastným tukom, a aká je trvácnosť zákrokov?

„Hoci je u nás v porovnaní so zahraničím pomer ceny a kvality veľmi dobrý, stále ide o zákrok, do ktorého treba investovať. Mnohé klientky si myslia, že stačí jedna aplikácia, no v skutočnosti sa ide postupne, vo viacerých krokoch. Záleží od elasticity pokožky, genetických predispozícií aj od toho, aký objem si žena želá,“ dopĺňa majiteľka kliniky Beauty Factory. 

KRÁSA ZDRAVIE
Viac z Zdravie

Všetko
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
refresher+
Odporúčané
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
pred 4 dňami
Koľko klikov by si mal zvládnuť? Expert prezradil jasné čísla pre mužov aj ženy podľa veku
Koľko klikov by si mal zvládnuť? Expert prezradil jasné čísla pre mužov aj ženy podľa veku
včera o 11:26
Jana zažila vyhorenie: Pri jedle sa mi chcelo vracať, odoslať bežný email mi trvalo aj niekoľko dní
refresher+
Odporúčané
Jana zažila vyhorenie: Pri jedle sa mi chcelo vracať, odoslať bežný email mi trvalo aj niekoľko dní
26. 11. 2025 17:00
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
refresher+
Odporúčané
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
25. 11. 2025 17:00
Vedci prišli na to, kedy človek skutočne dospeje. Vek ťa prekvapí, je to neskôr, než sme si mysleli
Vedci prišli na to, kedy človek skutočne dospeje. Vek ťa prekvapí, je to neskôr, než sme si mysleli
27. 11. 2025 14:42
Chceš začať s pilatesom na reformeroch? Vďaka tomuto prehľadu zistíš, ktoré štúdio ti sadne najviac
Chceš začať s pilatesom na reformeroch? Vďaka tomuto prehľadu zistíš, ktoré štúdio ti sadne najviac
3. 12. 2025 16:00
