Nepravidelný menštruačný cyklus sa neoplatí ingorovať. Nie je to len logistický problém, môže signalizovať rôzne ochorenia.
„Dáme vám antikoncepciu a cyklus sa upraví.“ Veta, ktorú v ambulancii počula už takmer každá žena, ktorá má nepravidelný menštruačný cyklus. Tabletka síce dokáže zaručiť krvácanie presné ako hodinky, no často nerieši príčinu toho, prečo telo štrajkuje. Čo robiť, ak hormóny brať nemôžeš alebo nechceš, no túžiš zistiť, čo sa v tvojom tele deje a ako cyklus napraviť?
Nepravidelný cyklus nie je len otravná logistická záležitosť, pre ktorú nevieš, kedy si naplánovať dovolenku pri mori. Je to jeden z najdôležitejších signálov, ktorým ti telo hovorí, v akom je stave. Či je v strese, či má dostatok živín, alebo či bojuje so skrytým zdravotným problémom, akým je napríklad PCOS (Syndróm polycistických ovárií) či endometrióza.
V spolupráci s gynekologičkou Michalou Adamec sme sa pozreli na to, kedy je nepravidelnosť ešte v norme, prečo tabletka nie je vždy liek a ako sa dá cyklus „opraviť“ zmenou životného štýlu, stravou a či pomocou správnych doplnkov.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aké meškanie cyklu je ešte normálne.
- Kedy nepravidelná menštruácia naznačuje gynekologické ochorenie.
- Pre ktoré skupiny žien predstavuje hormonálna antikoncepcia zravotné riziko.
- Ako upraviť životosprávu tak, aby sa cyklus naštartoval aj bez liekov.
- Ktoré výživové doplnky užívať pri nepravidelnom cykle.