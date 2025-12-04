Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Novo Nordisk.
dnes 4. decembra 2025 o 12:00
Čas čítania 3:53
Sponzorovaný obsah

Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku

Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku
Zdroj: Unsplash/Diana Polekhina
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Miera obezity je na Slovensku o 10 % vyššia než vo zvyšku Európy.

Obezita je čoraz viac na vzostupe. Na Slovensku žije s nadváhou alebo obezitou až 64 % dospelých, čo je približne 2,8 milióna ľudí. Čo je veľmi znepokojujúce, je fakt, že sa to týka aj mladých – 20 % tínedžerov a 13 % detí má tento vážny zdravotný problém. 

Za posledných 40 rokov sa počet ľudí s obezitou strojnásobil na celom svete. Dokonca sa predpovedá, že do roku 2035 bude obézna takmer polovica svetovej populácie. 

Povedomie o obezite a jej prekvapujúce štatistiky na Slovensku predniesli odborníci z oddelenia diabetológie, zdravotníctva a ekonómie na tlačovej konferencii, ktorú zorganizovala farmaceutická spoločnosť Novo Nordisk Slovensko

Na konferencii sme sa s odborníkmi o tomto chronickom ochorení porozprávali – a v nasledujúcich vetách ti priblížime, aké zdravotné ťažkosti prináša obezita, ako ovplyvňuje slovenskú ekonomiku a čo odporúčajú odborníci. Okrem iného sme vyspovedali aj pacienta, ktorý mal obezitu, no rozhodol sa to zmeniť. 

Z ľava do prava: Zakladateľka PLNO Mgr. Denisa Priadková, analytik INESS Ing. Martin Vlachynský, primár Diabetologického oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
Z ľava do prava: Zakladateľka PLNO Mgr. Denisa Priadková, analytik INESS Ing. Martin Vlachynský, primár Diabetologického oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. Zdroj: Novo Nordisk

Primár Diabetologického oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni, Doc. MUDR. Emil Martinka, PhD., vysvetľuje, že obezita je jedným z najväčších zdravotných problémov našej doby. 

Nie je to len estetický, ale predovšetkým medicínsky problém. Ak ju dokážeme liečiť, sme schopní predchádzať infarktom, cievnym príhodám a ďalším závažným komplikáciám, preto si vyžaduje rovnakú odbornú pozornosť ako cukrovka či vysoký tlak.

70 % pacientov s obezitou zomrie na kardiovaskulárne ochorenia

Pokiaľ sa obezita nelieči, môžu vzniknúť vážne zdravotné komplikácie, ktoré môžu končiť smrťou. Obezita je charakterizovaná zvýšenou akumuláciou zásob telesného tuku a jeho ukladaním aj v tkanivách a orgánoch, čo vedie k poruchám ich funkcií. Výrazne zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, ktoré sú príčinou úmrtia až 70 % pacientov žijúcich s týmto ochorením.

„Treba povedať, že obezita nie je len o kilogramoch. Je to omnoho komplexnejší problém. Je to kolíska iných civilizačných ochorení, či už máme na mysli onkologické ochorenia, kardiovaskulárne či zápalové ochorenia,“ hovorí diabetológ Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

Obezita zvyšuje riziko vzniku srdcových chorôb, mozgovej príhody, cukrovky 2. typu a niektorých typov rakoviny, ako napríklad rakoviny prsníka, hrubého čreva, konečníka, obličiek a iných.

Môže tiež viesť k problémom s dýchaním, ako je spánková apnoe, problémom s kĺbmi a negatívne ovplyvniť zdravie pečene, obličiek či žlčníka. U ľudí s obezitou sú častejšie aj problémy s duševným zdravím, ako je depresia a úzkosť. 

Podľa Emila Martinku poznáme rôzne typy obezity – záleží od toho, kde sa tukové tkanivo množí. Pri jednom type sa tuk zdržiava primárne v stehnách, zadku a bokoch (napríklad postava „hrušky“ u žien), pri druhom type je to vnútrobrušná, kedy sa množstvo tukového tkaniva zväčšuje okolo vnútorných orgánov. 
novo nordisk
Zdroj: Novo Nordisk Slovensko

Ľudia s obezitou majú dlhšie obdobia nezamestnanosti

Podľa analýz Ministerstva financií a Ministerstva zdravotníctva má liečba pridružených ochorení obezity reálne finančné dopady aj na Slovensko v stovkách miliónov eur ročne. Do roku 2030 to podľa odhadov World Obesity Federation bude na Slovensku predstavovať náklad približne 830 eur na osobu ročne (v roku 2020 to bolo 500 eur). 

„Obézni ľudia majú napríklad dlhšie obdobia nezamestnanosti. Prvé výskumy z USA okrem toho ukazujú, že pokles hmotnosti u pacientov podstupujúcich farmakologickú liečbu je spojený aj so zmenou návykov spotrebiteľského správania. Napríklad výdavky na jedlo pri tejto skupine klesli o 6 až 8 %,“ približuje analytik INESS Martin Vlachynský. 

Martin Vlachynský vysvetľuje, že obezita má istú „výhodu“ v úvodných fázach liečenia. Podľa neho ľudia s týmto ochorením nepotrebujú drahé prístroje či úkony, ako napríklad CT-čko či kolonoskopiu.

„Nevýhodou je však to, že obezita si vyžaduje holistický prístup a, bohužiaľ, neexistuje jedno univerzálne riešenie pre každého,“ dodáva Martin Vlachynský.

„Musel som si uvedomiť, že mám naozaj problém“

O svoju skúsenosť s obezitou sa podelil pacient Martin, ktorému sa podarilo počas polroka schudnúť 16 kíl. Vysvetlil, že cesta nebola jednoduchá a najprv si musel uvedomiť, že má naozaj problém. 

„Trvalo mi to dosť dlho. Ako pribúdali kilá, najprv som začal mať problém s komfortom života a časom pribúdali zdravotné problémy ako vyšší krvný tlak, strata energie, pálenie záhy či spánkové apnoe. Uvedomil som si, že asi je niekde chyba a musím niečo s tým robiť, vysvetľuje Martin.

Ako prvé Martin kontaktoval svoju obvodnú lekárku, ktorá mu pomohla nastaviť liečbu a zmenu životného štýlu, do ktorého spadal aj iný jedálniček a zvýšený pohyb. „Na začiatku tie kilá šli dolu, no potom sa v istom bode ‚zastavili‘. To ma motivovalo ísť ešte viac ďalej. Všetko som konzultoval so svojou lekárkou a chodil som na kontroly.“

Martin odporúča uvedomiť si, že má človek s obezitou problém, a nebáť sa o nej hovoriť. „Človek, ktorý nevidí problém, ťažko sa mu dá poradiť. Avšak je to choroba ako každá iná, takže by sme sa o tom nemali báť hovoriť. Mne osobne to zlepšilo životný štandard.“

Pacient Martin, ktorému lekár pomohol pochopiť, že obezita je choroba, nie len lenivosť alebo nedostatok vôle.
Pacient Martin, ktorému lekár pomohol pochopiť, že obezita je choroba, nie len lenivosť alebo nedostatok vôle. Zdroj: Novo Nordisk

Existujú obézni ľudia, ktorí sú štíhli

Podľa Emila Martinku zohráva významnú rolu v obezite genetická predispozícia a nezdravý životný štýl, ktorému napredujeme čoraz viac a viac. „My ako Slovensko máme strašne nezdravé návyky. Možno aj preto máme o 10 % vyšší výskyt obezity ako priemer Európy.“

Nezdravým životným štýlom sa myslí napríklad sedavý spôsob života, nulový pohyb, zlé stravovacie návyky, nedostatok kvalitného spánku a vysoký stres. Obezita však môže vzniknúť aj ako dôsledok iného ochorenia (napríklad PCOS alebo ochorenie štítnej žľazy) či vplyvu niektorých liekov a antidepresív.

„Mali by sme zmeniť komunikáciu. Neukazovať prstom, ale snažiť sa pochopiť a snažiť sa viesť. Pacienti často prichádzajú so strachom alebo hanbou – preto je dôležité nezačať váhou, ale pochopením,“ hovorí zakladateľka PLNO (podpora liečby nadváhy a obezity) Mgr. Denisa Priadková.

Dodáva: „Schudnúť nie je cieľ, schudnúť je začiatok cesty. Existujú obézni ľudia, ktorí sú štíhli. To je vec, s ktorou málokto počíta. Podarilo sa im schudnúť, no naďalej majú tukové bunky a pri malej zmene režimu by sa im ten problém vrátil.“ 

To, či je človek obézny alebo nie, by mal posúdiť lekár. Avšak ak chceš vedieť, ako na tom si, môžeš si vypočítať svoje BMI – orientačný ukazovateľ, ktorý sa používa na odhad, či má človek zdravú váhu vo vzťahu k svojej výške. Podľa toho, aké číslo ti vyjde, vieš postupovať ďalej.
obezita
Zdroj: Unsplash/Towfiqu barbhuiya

Dátum prípravy: Dec 2025, Kód: SV25OB00242

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FYZICKÉ ZDRAVIE OBEZITA A NADVÁHA ZDRAVIE ŽENSKÉ ZDRAVIE
Odporúčame
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
26. 11. 2025 10:00
Prvé spoločné bývanie: Tami začala bývať s frajerom po 3 rokoch, Natáliu ghostol počas sťahovania e
refresher+
Odporúčané
Prvé spoločné bývanie: Tami začala bývať s frajerom po 3 rokoch, Natáliu ghostol počas sťahovania
pred 2 dňami
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie e
Sponzorovaný obsah
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
26. 11. 2025 9:00
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ) e
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
včera o 10:30
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita e
refresher+
Odporúčané
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
dnes o 09:04
Storky
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa prekvapí
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si, kto iný sa umiestnil
Drake sa stal umelcom roka na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach?
Denzel Curry na trenčianskom letisku. Pohoda oprášila rapový headline
Miley Cyrus je zasnúbená. Svoje „áno“ povedala o päť rokov mladšiemu bubeníkovi
BAPE® x FOOTSHOP: Streetwear, za ktorý by sa nehanbili ani Lil Wayne či A$AP Roc...
Na British Fashion Awards ocenili najvplyvnejšie módne tváre Anglicka
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok
Český bojovník Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Stane sa otcom
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európ...
Sponzorovaný obsah
Lamine Yamal sa ukázal v outfite od českej značky Chew Forever
VIANOČNÝ PROGRAM 2025: Klasiky aj nové filmy, ktoré potešia celú rodinu
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 €
Sponzorovaný obsah
V Bratislave odštartovali vianočné trhy. Boli sme sa pozrieť na prvý deň
Vráti sa Kevin zo Sám doma? Herec má nápad na pokračovanie filmu
Na svah už len štýlovo. Kolekcia Nike x Jacquemus Après Ski je spoluprácou roka
Prvé reakcie na novú disneyovku ju označujú za animák roka
Tash Sultana prinesie kúsok džungle. Grape predstavil prvého headlinera
Lifestyle news
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom pred hodinou
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa pred 3 hodinami
Video: Piata séria Emily in Paris prináša novú rímsku zápletku. Talianske teplo nie je také prívetivé, ako sa zdá dnes o 13:03
Poznáme Osobnosť roka 2025. Atlétka Emma Zapletalová predviedla tento rok najsilnejší comeback dnes o 12:06
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí dnes o 11:15
Opitý medvedík si spravil vlastnú párty v obchode s alkoholom. Ochranári ho museli nechať vytriezvieť dnes o 10:28
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria dnes o 09:38
Prvý rozsudok v prípade smrti Matthewa Perryho. Jeden z obvinených lekárov dostal dva a pol roka väzenia dnes o 08:31
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si top umiestnenia vo všetkých kategóriách včera o 16:22
Calin vo vypredanej pražskej O2 arene predviedol show, na ktorú tak skoro nezabudneme. Toto sú top momenty z oboch večerov včera o 15:31
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Bratislava Podvod Česko
Viac
Peter Kmec komentuje „Slayádu“. Hovorí o „progresívnom klamstve“
pred 3 minútami
Ukrajinské deti unesené Ruskom údajne končia v táboroch KĽDR. Podrobené sú vojenskej výchove a rusifikácii
pred 16 minútami
VIDEO: „Slayáda“ zatiaľ nebude. Štát reaguje na novú kauzu, ktorá sa týka influencerky Emy Lacovej
pred 57 minútami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
refresher+
Odporúčané
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
dnes o 09:04
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
včera o 10:30
15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice
15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice
pred 2 hodinami
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
dnes o 09:38
Viac z Hudba Všetko
Laris Diam: „Keď som mala pätnásť, volali ma do každej show, ktorá existovala. Už viem, čo chcem hudbou ľuďom odovzdať“ (Rozhovor)
Slovensko
pred 2 dňami
Odporúčané
Laris Diam: „Keď som mala pätnásť, volali ma do každej show, ktorá existovala. Už viem, čo chcem hudbou ľuďom odovzdať“ (Rozhovor)
pred 2 dňami
Od tvrdého českého a slovenského undergroundu až po mellow tracky. Títo raperi si zaslúžia tvoju pozornosť (ARTIST SPOTLIGHT)
včera o 11:00
Spotify Wrapped 2025 je vonku! Utekaj si pozrieť svoje hudobné štatistiky
včera o 13:52
Viac z Kultúra Všetko
Rave zadarmo, koncert Separa či beh s Yakshom. Toto sú akcie, ktoré si v Bratislave nemôžeš nechať ujsť
Udalosti
pred 47 minútami
Rave zadarmo, koncert Separa či beh s Yakshom. Toto sú akcie, ktoré si v Bratislave nemôžeš nechať ujsť
pred 47 minútami
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
dnes o 09:04
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
včera o 10:30
Viac z Refresher Všetko
Laris Diam: „Keď som mala pätnásť, volali ma do každej show, ktorá existovala. Už viem, čo chcem hudbou ľuďom odovzdať“ (Rozhovor)
Slovensko
pred 2 dňami
Odporúčané
Laris Diam: „Keď som mala pätnásť, volali ma do každej show, ktorá existovala. Už viem, čo chcem hudbou ľuďom odovzdať“ (Rozhovor)
pred 2 dňami
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
25. 11. 2025 7:00
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Rave zadarmo, koncert Separa či beh s Yakshom. Toto sú akcie, ktoré si v Bratislave nemôžeš nechať ujsť
Kultúra
pred 49 minútami
Rave zadarmo, koncert Separa či beh s Yakshom. Toto sú akcie, ktoré si v Bratislave nemôžeš nechať ujsť
pred 49 minútami
Či už máš tento víkend chuť na poriadnu 00's párty, skočiť si do galérie alebo ísť si zabehať s Yakshom, nech si vyberieš čokoľvek, nudiť sa nebudeš.
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
pred hodinou
15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice
15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice
pred 2 hodinami
Menučko kartová hra
Menučko kartová hra
pred 3 hodinami
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku
Sponzorovaný obsah
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku
dnes o 12:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
včera o 10:30
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
pred 3 hodinami
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
refresher+
Odporúčané
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
dnes o 09:04
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
27. 11. 2025 14:00
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
30. 11. 2025 10:00
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
27. 11. 2025 7:10
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
včera o 10:30
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Domov
Zdieľať
Diskusia