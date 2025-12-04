Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku

Miera obezity je na Slovensku o 10 % vyššia než vo zvyšku Európy.
Obezita je čoraz viac na vzostupe. Na Slovensku žije s nadváhou alebo obezitou až 64 % dospelých, čo je približne 2,8 milióna ľudí. Čo je veľmi znepokojujúce, je fakt, že sa to týka aj mladých – 20 % tínedžerov a 13 % detí má tento vážny zdravotný problém.
Za posledných 40 rokov sa počet ľudí s obezitou strojnásobil na celom svete. Dokonca sa predpovedá, že do roku 2035 bude obézna takmer polovica svetovej populácie.
Povedomie o obezite a jej prekvapujúce štatistiky na Slovensku predniesli odborníci z oddelenia diabetológie, zdravotníctva a ekonómie na tlačovej konferencii, ktorú zorganizovala farmaceutická spoločnosť Novo Nordisk Slovensko.
Na konferencii sme sa s odborníkmi o tomto chronickom ochorení porozprávali – a v nasledujúcich vetách ti priblížime, aké zdravotné ťažkosti prináša obezita, ako ovplyvňuje slovenskú ekonomiku a čo odporúčajú odborníci. Okrem iného sme vyspovedali aj pacienta, ktorý mal obezitu, no rozhodol sa to zmeniť.
Primár Diabetologického oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni, Doc. MUDR. Emil Martinka, PhD., vysvetľuje, že obezita je jedným z najväčších zdravotných problémov našej doby.
Nie je to len estetický, ale predovšetkým medicínsky problém. Ak ju dokážeme liečiť, sme schopní predchádzať infarktom, cievnym príhodám a ďalším závažným komplikáciám, preto si vyžaduje rovnakú odbornú pozornosť ako cukrovka či vysoký tlak.
70 % pacientov s obezitou zomrie na kardiovaskulárne ochorenia
Pokiaľ sa obezita nelieči, môžu vzniknúť vážne zdravotné komplikácie, ktoré môžu končiť smrťou. Obezita je charakterizovaná zvýšenou akumuláciou zásob telesného tuku a jeho ukladaním aj v tkanivách a orgánoch, čo vedie k poruchám ich funkcií. Výrazne zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, ktoré sú príčinou úmrtia až 70 % pacientov žijúcich s týmto ochorením.
„Treba povedať, že obezita nie je len o kilogramoch. Je to omnoho komplexnejší problém. Je to kolíska iných civilizačných ochorení, či už máme na mysli onkologické ochorenia, kardiovaskulárne či zápalové ochorenia,“ hovorí diabetológ Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
Obezita zvyšuje riziko vzniku srdcových chorôb, mozgovej príhody, cukrovky 2. typu a niektorých typov rakoviny, ako napríklad rakoviny prsníka, hrubého čreva, konečníka, obličiek a iných.
Môže tiež viesť k problémom s dýchaním, ako je spánková apnoe, problémom s kĺbmi a negatívne ovplyvniť zdravie pečene, obličiek či žlčníka. U ľudí s obezitou sú častejšie aj problémy s duševným zdravím, ako je depresia a úzkosť.
Ľudia s obezitou majú dlhšie obdobia nezamestnanosti
Podľa analýz Ministerstva financií a Ministerstva zdravotníctva má liečba pridružených ochorení obezity reálne finančné dopady aj na Slovensko v stovkách miliónov eur ročne. Do roku 2030 to podľa odhadov World Obesity Federation bude na Slovensku predstavovať náklad približne 830 eur na osobu ročne (v roku 2020 to bolo 500 eur).
„Obézni ľudia majú napríklad dlhšie obdobia nezamestnanosti. Prvé výskumy z USA okrem toho ukazujú, že pokles hmotnosti u pacientov podstupujúcich farmakologickú liečbu je spojený aj so zmenou návykov spotrebiteľského správania. Napríklad výdavky na jedlo pri tejto skupine klesli o 6 až 8 %,“ približuje analytik INESS Martin Vlachynský.
Martin Vlachynský vysvetľuje, že obezita má istú „výhodu“ v úvodných fázach liečenia. Podľa neho ľudia s týmto ochorením nepotrebujú drahé prístroje či úkony, ako napríklad CT-čko či kolonoskopiu.
„Nevýhodou je však to, že obezita si vyžaduje holistický prístup a, bohužiaľ, neexistuje jedno univerzálne riešenie pre každého,“ dodáva Martin Vlachynský.
„Musel som si uvedomiť, že mám naozaj problém“
O svoju skúsenosť s obezitou sa podelil pacient Martin, ktorému sa podarilo počas polroka schudnúť 16 kíl. Vysvetlil, že cesta nebola jednoduchá a najprv si musel uvedomiť, že má naozaj problém.
„Trvalo mi to dosť dlho. Ako pribúdali kilá, najprv som začal mať problém s komfortom života a časom pribúdali zdravotné problémy ako vyšší krvný tlak, strata energie, pálenie záhy či spánkové apnoe. Uvedomil som si, že asi je niekde chyba a musím niečo s tým robiť, vysvetľuje Martin.
Ako prvé Martin kontaktoval svoju obvodnú lekárku, ktorá mu pomohla nastaviť liečbu a zmenu životného štýlu, do ktorého spadal aj iný jedálniček a zvýšený pohyb. „Na začiatku tie kilá šli dolu, no potom sa v istom bode ‚zastavili‘. To ma motivovalo ísť ešte viac ďalej. Všetko som konzultoval so svojou lekárkou a chodil som na kontroly.“
Martin odporúča uvedomiť si, že má človek s obezitou problém, a nebáť sa o nej hovoriť. „Človek, ktorý nevidí problém, ťažko sa mu dá poradiť. Avšak je to choroba ako každá iná, takže by sme sa o tom nemali báť hovoriť. Mne osobne to zlepšilo životný štandard.“
Existujú obézni ľudia, ktorí sú štíhli
Podľa Emila Martinku zohráva významnú rolu v obezite genetická predispozícia a nezdravý životný štýl, ktorému napredujeme čoraz viac a viac. „My ako Slovensko máme strašne nezdravé návyky. Možno aj preto máme o 10 % vyšší výskyt obezity ako priemer Európy.“
Nezdravým životným štýlom sa myslí napríklad sedavý spôsob života, nulový pohyb, zlé stravovacie návyky, nedostatok kvalitného spánku a vysoký stres. Obezita však môže vzniknúť aj ako dôsledok iného ochorenia (napríklad PCOS alebo ochorenie štítnej žľazy) či vplyvu niektorých liekov a antidepresív.
„Mali by sme zmeniť komunikáciu. Neukazovať prstom, ale snažiť sa pochopiť a snažiť sa viesť. Pacienti často prichádzajú so strachom alebo hanbou – preto je dôležité nezačať váhou, ale pochopením,“ hovorí zakladateľka PLNO (podpora liečby nadváhy a obezity) Mgr. Denisa Priadková.
Dodáva: „Schudnúť nie je cieľ, schudnúť je začiatok cesty. Existujú obézni ľudia, ktorí sú štíhli. To je vec, s ktorou málokto počíta. Podarilo sa im schudnúť, no naďalej majú tukové bunky a pri malej zmene režimu by sa im ten problém vrátil.“
Dátum prípravy: Dec 2025, Kód: SV25OB00242