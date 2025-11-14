- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
V rozhovore s Terezou Osladilovou sme nahliadli do zákulisia najpikatnejšej česko-slovenskej šou.
Česká influencerka a OnlyFans modelka Tereza Osladilová zažiarila v šou Naked Attraction. V rozhovore pre Refresher nám porozprávala o tom, aké bolo natáčanie nahej zoznamky, či ju na pľaci niečo negatívne prekvapilo, ale i to, či sa počas natáčania stal nejaký trapas:
„Všimla som si, že účastníkom občas trochu ‚stvrdol‘. Hoci ide o prirodzenú telesnú reakciu a chlapom sa to stáva, keď sú nervózni – čo určite v boxe sú – nikto nechce, aby sa mu to stalo pred celým národom. Riešili sme to aj na pľaci, ale s tým nič neurobíš,“ povedala Tereza Osladilová pre Refresher.
Influencerka nám tiež prezradila, ako na účasť v Naked Attraction reagovala jej rodina, či si vie predstaviť, že by si v nej skutočne našla partnera, ale i to, prečo jej bolo veľmi nepríjemné účinkovať v časti s Honzom:
„Zvykla som si, že ma muži komentujú nahú. Mne však prekážal on. Ako sa správal, aký bol slizký, a v živote by som nedovolila, aby ma takýto slizký človek vôbec videl naživo nahú.“
- Ako starí rodičia Terezy zistili, že bola v reality šou Naked Attraction.
- Koľko hodín stála nahá v boxe a ako sa k nej správal štáb.
- Prečo si myslí, že účastníci ako Honzík robia šou zlé meno.
- Či mala pocit, že je česko-slovenské Naked Attraction viac sexualizované než zahraničné série.
- Prečo po odvysielaní šou rapídne schudla.
- Akí muži sa Tereze páčia a či si dokáže predstaviť, že by si v šou našla partnera.
Prečo si sa rozhodla ísť do relácie Naked Attraction? Priviedla ťa tam zvedavosť, túžba niekoho spoznať, alebo si si chcela len odpromovať svoj OnlyFans?
Išla som tam najmä preto, aby som sa s niekým zoznámila. V osobnom živote mám kvôli modrej stránke (OnlyFans pozn. red.) problém spoznávať sa s mužmi. Bohužiaľ, veľa ľudí to stále odsudzuje. Na druhej strane si myslím, že už je to o niečo lepšie ako napríklad pred pol rokom, keď sme šou natáčali.
