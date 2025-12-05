Po takmer dvadsiatich rokoch od Medieval II prichádza potvrdenie, na ktoré fanúšikovia čakali. Creative Assembly ohlasuje Total War: MEDIEVAL III.
Hra sa po 17 rokoch dlhej prestávky oficiálne vracia. Legendárne strategické štúdio si na toto oznámenie vybralo 4. december 2025, teda dátum svojej prezentácie k 25. výročiu. Ide o prvú hru zo série Total War z obdobia stredoveku od vydania Medieval II: Total War v novembri 2006.
Creative Assembly spustilo vývojársky blog a oficiálne potvrdilo, že pracuje na Total War: MEDIEVAL III. Štúdio sa tak túto informáciu rozhodlo komunikovať netradične skoro, aby komunita mohla sledovať vznik hry úplne od základov. Výsledok si však tak skoro nezahráme, projekt je len na začiatku a vývoj bude trvať roky.
Tvorcovia plánujú „definitívny stredoveký Total War“: obrovský sandbox s dôrazom na historickú autenticitu aj alternatívne „čo ak“ scenáre. Základom má byť nový engine Warcore, ktorý prinesie modernejšie animácie či nástroje, a umožní tak herne spracovať stredovek detailnejšie než kedykoľvek predtým. Na hre pracujú veteráni série vrátane autorov Medieval II z roku 2006.
Štúdio sľubuje kvartálne aktualizácie, no konkrétne mechaniky prídu, až keď budú systémy stabilné. Najbližšie mesiace sa tak hráči dočkajú najmä vízie projektu a predstavenia tímu. Spustený bol aj nový oficiálny komunitný priestor pre diskusie.
Fanúšikovia Total War tak dostali dvojitú porciu noviniek: okrem ohlásenia Medieval III Creative Assembly pripravuje aj nové DLC pre Warhammer III - no na návrat do stredoveku si ešte všetci budeme musieť trpezlivo počkať.