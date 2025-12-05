Mesto prichádza so zaujímavým konceptom, stačí, ak počas pobytu spravíš pár prospešných činov.
Kodaň rozšírila program CopenPay, ktorý turistov motivuje k vedomému cestovaniu, píše Daily Mail. Za ekologické a komunitné aktivity (od zberu odpadkov pri kanáloch až po príchod do múzea na bicykli či výber rastlinného menu) môžeš získať bezplatné kávy, obedy, bike sharing, kajaky alebo vstupy do múzeí zadarmo. Zapojenie je jednoduché: stačí ukázať lístok na verejnú dopravu alebo fotografiu dobrého skutku.
Projekt, ktorý štartoval minulý rok, sa v dánskom meste rýchlo ujal: už viac ako 30 000 návštevníkov využilo systém a 98 % by ho odporučilo ďalej. Mesto hlási aj reálne výsledky, napríklad 59 % nárast záujmu o bicykle. Program pritom mieri k ešte väčšiemu rozšíreniu, keďže o model prejavilo záujem viac než 100 ďalších destinácií.
Prvou lastovičkou je Berlín, ktorý pripravuje vlastný projekt BerlinPay. Miestne autority veria, že ide o nový spôsob, ako premeniť turistiku na pozitívnu silu pre mestá. Ako hovorí CEO Wonderful Copenhagen: „Turisti dnes nechcú mesto len vidieť – chcú byť jeho súčasťou.“