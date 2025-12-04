Všadeprítomný luxus a úspešní ľudia dokážu Alu motivovať. Dubaj je podľa nej mesto mnohých príležitostí, ktoré nikdy nespí.
20-ročná Slovenka Ala sa presťahovala najskôr do Bruselu s víziou štúdia na prestížnej škole. Po niekoľkých mesiacoch v Belgicku sa však začala cítiť nepríjemne. Pre Refresher spomína, že bývala v červenej zóne, kde sa na ulici strieľalo a pôsobili tam drogové gangy. „Keď sa to dozvedeli rodičia, báli sa o mňa a mama mi odporúčala presťahovať sa. Iné ubytovanie však bolo v septembri veľmi ťažké zohnať,“ hovorí pre Refresher.
Alin priateľ žije v Dubaji, kde pracuje ako realitný maklér. Navrhol jej, aby sa za ním presťahovala. Jej otec s touto myšlienkou nebol spokojný a chcel, aby si jeho dcéra dokončila školu. Ala sa však zbalila a vybrala sa do Dubaja.
Aktuálne študuje online na nemeckej škole, venuje sa svojim sociálnym sieťam a spravuje ich aj pre realitnú maklérku v Dubaji. Život si tam od prvého momentu obľúbila.
„Keď som sa presťahovala z Belgicka do Dubaja, život sa mi úplne obrátil naruby. Prvé dva týždne som bola nesmierne šťastná, prísahám, že som sa cítila ako najšťastnejší človek na svete, asi to bude aj tým vitamínom D. (smiech)“
Z Belgicka si odnášam pocit strachu, tu sa cítim ako žena maximálne bezpečne
„Mala som od Belgicka veľké očakávania, ale spôsob výučby bol veľmi podobný slovenským školám. Byrokratický a málo kreatívny. Keďže som predtým zažila americký štýl vzdelávania, kde sa podporuje kritické myslenie a aktívne zapájanie, bola som sklamaná, že tam nič z toho nebolo, najmä v odboroch ako biznis,“ vraví.
Počas dvoch mesiacov si zisťovala viac o škole aj o Bruseli, keďže informácií na internete bolo málo. Skúsenosti študentov aj miestnych však boli skôr negatívne. Svoju rolu zohrala aj nevhodná lokalita, v ktorej bývala. Po dvoch mesiacoch sa preto rozhodla zmeniť miesto a presťahovať sa inam.
„Veľmi by som chcela vyzdvihnúť bezpečnosť a rešpekt, ktorý v Dubaji ženy cítia. V Bruseli som sa často cítila neistá, ale tu je to úplne iné. Môžeš sa sama prechádzať po ulici o štvrtej ráno.“
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo medzi ženami v Dubaji koľuje tzv. black list mužov.
- Aké sú ceny prenájmov v Dubaji?
- Prečo je ťažké nájsť si kamarátov.
- Ako ľahko sa dá vytvoriť luxusná identita.
- V čom dokáže byť Dubaj lacnejší ako Belgicko, kde predtým žila.