The Game Awards 2025 sú za rohom a dnes zverejnili nominácie. Na týchto cenách, ktoré sú prezývané „herné Oscary“, hráči hlasujú za najlepšiu hru roka. Česká RPG Kingdom Come: Deliverance 2 si vyslúžila nominácie hneď v troch kategóriách vrátane hlavnej.
Hra Kingdom Come: Deliverance 2 je pre českú hernú komunitu jednou z najúspešnejších hier, ktoré u nás vôbec vznikli. Hra zasadená do husitských vojen sleduje, rovnako ako prvý diel, príbeh mladíka Jindřicha a opiera sa o dobové postavy, ako je napríklad Jan Žižka, Ota z Bregova alebo Jan Ptáček z Pirkštejna.
Hra od vydania získava skvelé hodnotenia na takmer všetkých hodnotiacich serveroch. Používatelia servera Metacritic jej dávajú 88 bodov zo 100 a na OpenCritic ju dokonca odporúča 98 percent používateľov.
Hneď tri nominácie vrátane tej hlavnej
Večer 17. novembra odhalili The Game Awards nominácie na najlepšie hry uplynulého roka. Okrem najdôležitejšej kategórie „Hra roka“ môžu herné počiny zabodovať v neuveriteľných 28 kategóriách, v ktorých si volia svojich víťazov samotní hráči a hráčky.
Český megahit KDC 2 získal nomináciu za Najlepšie RPG, Najlepší príbeh a potom za samotnú Hru roka 2025. To je pre český gaming veľký moment. Aj keď bol prvý diel rovnakého titulu nominovaný tiež za najlepší príbeh v roku 2018, cenu nevyhral. Keby KDC 2 niektorú z nominácií teraz premenilo na cenu, išlo by o prvého „herného Oscara“ pre Českú republiku.
Úspech na The Game Awards by vyzdvihol českú hernú kultúru medzi absolútnu svetovú špičku. Výsledky hráčskeho hlasovania budú známe 11. decembra.