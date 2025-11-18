Lenny Kravitz ohlásil európske turné. Spevák zavíta aj do Bratislavy

Americký spevák Lenny Kravitz ohlásil nové európske turné „Lenny Kravitz Live 2026“. Fanúšikovia sa môžu tešiť na mix najnovších skladieb, ale aj ikonických hitov.
Lenny Kravitz sa po úspešnom turné Blue Electric Light Tour 2025, ktoré prinieslo vypredané koncerty po Európe, Južnej Amerike, Austrálii a Las Vegas, vracia na svetové pódiá s novým turné „Lenny Kravitz Live 2026“.
Turné predstaví jeho najnovšiu hudobnú tvorbu, ale aj ikonické hity. Slovenskí fanúšikovia sa môžu tešiť na koncert 31. júla 2026 v TIPOS aréne v Bratislave. Predpredaj vstupeniek začína 19. novembra 2025, zatiaľ čo predaj odštartuje už 21. novembra 2025.
Európske koncerty turné zahŕňajú miesta ako Pula, Belehrad, Stuttgart, Helsinki, Štokholm, Budapešť či Berlín a ďalšie. Lenny Kravitz vydal v roku 2024 svoj 12. štúdiový album „Blue Electric Light“, ktorý získal uznanie kritikov aj fanúšikov.