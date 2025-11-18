Kategórie
dnes 18. novembra 2025 o 11:56
Čas čítania 0:29
Sofia Angušová

Lenny Kravitz ohlásil európske turné. Spevák zavíta aj do Bratislavy

Lenny Kravitz ohlásil európske turné. Spevák zavíta aj do Bratislavy
Zdroj: Evan Agostini/Invision/AP
Americký spevák Lenny Kravitz ohlásil nové európske turné „Lenny Kravitz Live 2026“. Fanúšikovia sa môžu tešiť na mix najnovších skladieb, ale aj ikonických hitov.

Lenny Kravitz sa po úspešnom turné Blue Electric Light Tour 2025, ktoré prinieslo vypredané koncerty po Európe, Južnej Amerike, Austrálii a Las Vegas, vracia na svetové pódiá s novým turné „Lenny Kravitz Live 2026“.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lenny Kravitz (@lennykravitz)

Turné predstaví jeho najnovšiu hudobnú tvorbu, ale aj ikonické hity. Slovenskí fanúšikovia sa môžu tešiť na koncert 31. júla 2026 v TIPOS aréne v Bratislave. Predpredaj vstupeniek začína 19. novembra 2025, zatiaľ čo predaj odštartuje už 21. novembra 2025.

Európske koncerty turné zahŕňajú miesta ako Pula, Belehrad, Stuttgart, Helsinki, Štokholm, Budapešť či Berlín a ďalšie. Lenny Kravitz vydal v roku 2024 svoj 12. štúdiový album „Blue Electric Light“, ktorý získal uznanie kritikov aj fanúšikov.

Anketa:
Pôjdeš na koncert?
Určite áno!
Asi áno.
Nie, nie som jeho fanúšik.
Určite áno!
43 %
Asi áno.
43 %
Nie, nie som jeho fanúšik.
14 %
FESTIVALY HUDBA
