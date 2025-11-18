Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 18. novembra 2025 o 10:16
Čas čítania 0:43
Sofia Angušová

VIDEO: Disney „Moana“ dostane live-action spracovanie. V novej verzii rozprávky uvidíme aj The Rocka

VIDEO: Disney „Moana“ dostane live-action spracovanie. V novej verzii rozprávky uvidíme aj The Rocka
Zdroj: Disney
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Film dorazí do kín už budúce leto.

Disney zverejnil prvý trailer k hranej verzii filmu „Moana“, v ktorej hlavnú postavu stvárňuje mladá herečka Catherine Laga’aia. Tá si postavu Moany zahrá po prvýkrát, píše portál Variety.

Obľúbený herec Dwayne Johnson sa vracia ako Maui, mocný poloboh, ktorý pomáha odvážnej mladej Moane zachrániť svoj ostrov a jeho obyvateľov, rovnako ako to bolo aj v pôvodnom animovanom filme z roku 2016.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Walt Disney Studios (@disneystudios)

Osemnásťročná Catherine Laga'aia, ktorá preberá úlohu Moany od Auli’i Cravalho, je z tejto príležitosti nadšená. Catherine prezradila, že Moana je jedna z jej obľúbených postáv a z novej úlohy má rešpekt.

Autori pôvodnej animovanej Moany, John Musker a Ron Clements, sa do live-action verzie Moany vracajú len čiastočne. Scenár pripravuje pôvodný autor Jared Bush spolu s Dany Ledoux Miller, réžiu má na starosti režisér Thomas Kail. 

Odporúčané
Pozri si trailer na nový film o Ľudovítovi Štúrovi. Známu osobnosť slovenských dejín uvidíme tak, ako sme ju doteraz nepoznali Pozri si trailer na nový film o Ľudovítovi Štúrovi. Známu osobnosť slovenských dejín uvidíme tak, ako sme ju doteraz nepoznali 17. novembra 2025 o 11:11

Trailer naznačuje, že nový film si zachová dobrodružného ducha a srdce pôvodnej rozprávky. Moanin príbeh o odvahe a hľadaní identity sa tentoraz predstaví v realistickom prevedení, pričom premiéra je naplánovaná na 10. júla 2026. Remake prichádza menej ako desať rokov po uvedení pôvodnej animovanej verzie.

Anketa:
Čo hovoríš na trailer?
Je super, veľmi sa mi páči!
Nemám rád/a Moanu.
Je super, veľmi sa mi páči!
100 %
Nemám rád/a Moanu.
0 %
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
HERCI HOLLYWOODSKI HERCI MOANA
Odporúčame
Máš problémy vo vzťahoch, nemáš v ľuďoch dôveru a bojíš sa opustenia? Možno máš transgeneračnú traumu e
refresher+
Odporúčané
Máš problémy vo vzťahoch, nemáš v ľuďoch dôveru a bojíš sa opustenia? Možno máš transgeneračnú traumu
včera o 08:11
Broňa je chirurgička v Karlových Varoch: Pacienti si často myslia, že som sestra. Nezarábame tu tisíce (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Broňa je chirurgička v Karlových Varoch: Pacienti si často myslia, že som sestra. Nezarábame tu tisíce (Rozhovor)
pred 3 dňami
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil e
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
pred 2 dňami
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú
14. 11. 2025 11:00
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd e
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 2 dňami
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest e
Sponzorovaný obsah
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
9. 11. 2025 10:00
Storky
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Repr...
V spolupráci
Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu cíti ako doma
Z virálnej hračky až do Hollywoodu. Chystá sa film o Labubu
Bad Bunny získal Latin Grammy. Odniesol si ocenenie za album roka
Vieme, aký dlhý bude Avatar 3. Pred kinom radšej nič nepi
Audi odhalilo koncept pre svoj F1 voz. V akých bude farbách?
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2
Česká Ruža pre nevestu predstavila 12 nových ružičiek
Sydney Sweeney má na konte nečakaný prepadák. Patrí k najhorším v histórii
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpr...
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
Kris Jenner oslávila 70. narodeniny vo veľkom. Ktoré celebrity tam nechýbali?
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku archi...
V spolupráci
Dara Rolins v Bratislave zahájila šou na vypredanom štadióne. Takto to tam vyzer...
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke
Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej pr...
Mediálna spolupráca
Lifestyle news
Lenny Kravitz ohlásil európske turné. Spevák zavíta aj do Bratislavy pred hodinou
Trpíš migrénami? Vedci prišli na nový faktor, ktorý ich môže spúšťať pred 2 hodinami
VIDEO: Disney „Moana“ dostane live-action spracovanie. V novej verzii rozprávky uvidíme aj The Rocka pred 3 hodinami
Met Gala 2026 oznámilo novú tému. Bude hľadať najlepšie oblečené umenie všetkých čias pred 3 hodinami
Muž umrel po konzumácii hamburgeru. Vedci prvýkrát potvrdili úmrtie z „alergie na mäso“ včera o 17:16
Muž, ktorý napadol Arianu Grande má za sebou sériu podobných incidentov. Teraz dostal 9 dní väzenia včera o 16:32
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Represent či Diesel včera o 16:00
Nový dokument o Alecovi Baldwinovi odhalí detaily smrteľného incidentu na pľaci. Zameria sa aj na hercovu psychiku včera o 15:46
Slovenský film Otec ovládol ďalší svetový festival. Získal hlavnú cenu aj ocenenie scenáristu v Štokholme včera o 14:52
Justin Bieber sa zveril s bolesťami. Počas streamu odhalil, z čoho má zranenú polovicu tela včera o 14:07
Spravodajstvo
Nežná revolúcia Robert Fico Polícia SR Strelné zbrane
Viac
Ďalší úrad čakajú veľké zmeny. Slováci by mali vybaviť dôležitú byrokraciu rýchlejšie
pred 36 minútami
Dcéra Karola Duchoňa sa ohradila voči spájaniu tvorby svojho otca s mítingom Smeru. Ficovi poslala odkaz
pred hodinou
Mnohým Slovákom končí platnosť preukazu. Polícia vyzýva na okamžitú výmenu
pred hodinou

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Pozri si trailer na nový film o Ľudovítovi Štúrovi. Známu osobnosť slovenských dejín uvidíme tak, ako sme ju doteraz nepoznali
Filmy
včera o 11:11
Pozri si trailer na nový film o Ľudovítovi Štúrovi. Známu osobnosť slovenských dejín uvidíme tak, ako sme ju doteraz nepoznali
včera o 11:11
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
pred 2 dňami
Nový dokument o Alecovi Baldwinovi odhalí detaily smrteľného incidentu na pľaci. Zameria sa aj na hercovu psychiku
Nový dokument o Alecovi Baldwinovi odhalí detaily smrteľného incidentu na pľaci. Zameria sa aj na hercovu psychiku
včera o 15:46
Slovenský film Otec ovládol ďalší svetový festival. Získal hlavnú cenu aj ocenenie scenáristu v Štokholme
Slovenský film Otec ovládol ďalší svetový festival. Získal hlavnú cenu aj ocenenie scenáristu v Štokholme
včera o 14:52
Druhá kapitola Wicked je tu. Arianu Grande a Cynthiu Erivo uvidíme v kinách už tento týždeň
Druhá kapitola Wicked je tu. Arianu Grande a Cynthiu Erivo uvidíme v kinách už tento týždeň
včera o 12:30
VIDEO: Margot Robbie a Jacob Elordi ako milenci. Spoločne oživili jednu z najväčších milostných drám všetkých čias
VIDEO: Margot Robbie a Jacob Elordi ako milenci. Spoločne oživili jednu z najväčších milostných drám všetkých čias
pred 3 dňami
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Taraba ako roztápajúca sa socha z ľadu: Aktivisti vyzývajú ministra, aby začal riešiť klimatickú krízu
4. 7. 2025 15:21
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02
Viac z Zaujímavosti Všetko
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
Gadgets
pred 2 dňami
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 2 dňami
Najlepšie adventné kalendáre pre dospelých: LEGO®, únikové hry aj orieškové maslá ti spríjemnia čakanie na Vianoce
včera o 13:00
Muž umrel po konzumácii hamburgeru. Vedci prvýkrát potvrdili úmrtie z „alergie na mäso“
včera o 17:16
Viac z Šport Všetko
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
Odporúčané
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
22. 10. 2025 16:00
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
23. 10. 2025 17:30
Takto vyzerala tlačovka Fight Night Challenge 10. Zvarči a Flexking si doslova skočili do vlasov (VIDEO)
4. 11. 2025 12:15

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Represent či Diesel
Móda
včera o 16:00
V spolupráci
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Represent či Diesel
včera o 16:00
Mäkké materiály, výrazné strihy a neprehliadnuteľné texty, respektíve farby oživia počas zimy každý šatník.
Najlepšie adventné kalendáre pre dospelých: LEGO®, únikové hry aj orieškové maslá ti spríjemnia čakanie na Vianoce
Najlepšie adventné kalendáre pre dospelých: LEGO®, únikové hry aj orieškové maslá ti spríjemnia čakanie na Vianoce
včera o 13:00
Tesco pri príležitosti 17. novembra predstavuje príbehy ľudí, ktorí si kedysi nemohli slobodne vyberať
PR správa
Tesco pri príležitosti 17. novembra predstavuje príbehy ľudí, ktorí si kedysi nemohli slobodne vyberať
včera o 12:17
BLACK FRIDAY V NAY so zľavami až 50%. Slováci využívajú nákupný sviatok na rozumné investície
PR správa
BLACK FRIDAY V NAY so zľavami až 50%. Slováci využívajú nákupný sviatok na rozumné investície
včera o 11:52
„Móda je pre všetkých a nepozná hranice.“ Slovenská značka freier prináša na scénu jedinečné kúsky inšpirované kinematografiou
Odporúčané
„Móda je pre všetkých a nepozná hranice.“ Slovenská značka freier prináša na scénu jedinečné kúsky inšpirované kinematografiou
včera o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
pred 2 dňami
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
pred 2 dňami
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 2 dňami
Pozri si trailer na nový film o Ľudovítovi Štúrovi. Známu osobnosť slovenských dejín uvidíme tak, ako sme ju doteraz nepoznali
Pozri si trailer na nový film o Ľudovítovi Štúrovi. Známu osobnosť slovenských dejín uvidíme tak, ako sme ju doteraz nepoznali
včera o 11:11
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
pred 4 dňami
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
pred 4 dňami
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
pred 2 dňami
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami
11. 11. 2025 11:34
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
13. 11. 2025 8:00
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
pred 2 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Domov
Zdieľať
Diskusia