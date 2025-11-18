Film dorazí do kín už budúce leto.
Disney zverejnil prvý trailer k hranej verzii filmu „Moana“, v ktorej hlavnú postavu stvárňuje mladá herečka Catherine Laga’aia. Tá si postavu Moany zahrá po prvýkrát, píše portál Variety.
Obľúbený herec Dwayne Johnson sa vracia ako Maui, mocný poloboh, ktorý pomáha odvážnej mladej Moane zachrániť svoj ostrov a jeho obyvateľov, rovnako ako to bolo aj v pôvodnom animovanom filme z roku 2016.
Osemnásťročná Catherine Laga'aia, ktorá preberá úlohu Moany od Auli’i Cravalho, je z tejto príležitosti nadšená. Catherine prezradila, že Moana je jedna z jej obľúbených postáv a z novej úlohy má rešpekt.
Autori pôvodnej animovanej Moany, John Musker a Ron Clements, sa do live-action verzie Moany vracajú len čiastočne. Scenár pripravuje pôvodný autor Jared Bush spolu s Dany Ledoux Miller, réžiu má na starosti režisér Thomas Kail.
Trailer naznačuje, že nový film si zachová dobrodružného ducha a srdce pôvodnej rozprávky. Moanin príbeh o odvahe a hľadaní identity sa tentoraz predstaví v realistickom prevedení, pričom premiéra je naplánovaná na 10. júla 2026. Remake prichádza menej ako desať rokov po uvedení pôvodnej animovanej verzie.