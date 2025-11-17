Ukážka odhaľuje Štúra v úplne inom svetle – emotívnejšieho, osobnejšieho a ľudskejšieho, než ho poznáme z učebníc.
Tvorcovia dlhoočakávaného filmu o Ľudovítovi Štúrovi zverejnili trailer. Už teraz ide o jeden z najočakávanejších filmov budúceho roka a z upútavky je jasné, že snímku budú sprevádzať silné emócie a Štúra uvidíme úplne inak, než sme boli doteraz zvyknutí.
„Vo filme chceme vnímať Štúra cez optiku mladej ženy, skrz detaily, ktoré ho poľudšťujú a zatraktívňujú. Filmový Štúr bude zrozumiteľný aj pre diváka, ktorý sa o dejiny 19. storočia, Štúrovcov a proces kodifikácie jazyka doposiaľ bližšie nezaujímal,“ hovorí režisérka Mariana Čengel Solčanská.
Príbeh bude postavený najmä na romantickej línii medzi Ľudovítom Štúrom a Adelou Ostrolúckou. V hlavných úlohách sa predstavia Lukáš Pelč ako Štúr a Ivana Kološová ako Adela Ostrolúcka.
Na filme sa začalo pracovať už v roku 2020 a posledné úpravy sú naplánované na december 2025. Premiéra je ohlásená na 15. januára 2026.