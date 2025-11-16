Prvé oficiálne zábery z očakávaného filmu The Odyssey od režiséra Christophera Nolana sú vonku.
Christopher Nolan, známy svojim realistickým prístupom a ambicióznymi vizuálmi, odhalil prvé pohľady na svoj pripravovaný akčný triler The Odyssey. Informoval o tom hypebeast.com Tento film je veľkolepou adaptáciou Homérovho klasického eposu.
Obsadenie je plné známych mien: Matt Damon hrá Odyssea. Anne Hathaway si zahrá jeho manželku Penelopé. Mladá hviezda Tom Holland sa objaví v úlohe Odysseovho syna, Telemacha. Mia Goth stvárni postavu Melantho.
Filmový svet už teraz predpovedá The Odyssey silné šance v sezóne Oscarov. Film bude mať premiéru 17. júla 2026.
