dnes 16. novembra 2025 o 9:18
Čas čítania 0:20
Lukáš Turčan

Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch

Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
Zdroj: Universal Pictures
Prvé oficiálne zábery z očakávaného filmu The Odyssey od režiséra Christophera Nolana sú vonku.

Christopher Nolan, známy svojim realistickým prístupom a ambicióznymi vizuálmi, odhalil prvé pohľady na svoj pripravovaný akčný triler The Odyssey. Informoval o tom hypebeast.com Tento film je veľkolepou adaptáciou Homérovho klasického eposu.

Obsadenie je plné známych mien: Matt Damon hrá Odyssea. Anne Hathaway si zahrá jeho manželku Penelopé. Mladá hviezda Tom Holland  sa objaví v úlohe Odysseovho syna, Telemacha. Mia Goth stvárni postavu Melantho.

The odyssey, Tom Holland The odyssey, Anne Hathaway The odyssey The odyssey
Zobraziť galériu
(4)


Filmový svet už teraz predpovedá The Odyssey silné šance v sezóne Oscarov. Film bude mať premiéru 17. júla 2026.

CHRISTOPHER NOLAN
