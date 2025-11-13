The Rock potvrdil, že tretí diel Jumanji je oficiálne vo výrobe, pôjde však o posledný film celej série.
Dobrodružstvo v džungli sa blíži k svojmu veľkolepému záveru. Dwayne „The Rock“ Johnson oficiálne potvrdil, že tretí diel série Jumanji sa už začal natáčať. Herec však zároveň prezradil, že pôjde o poslednú kapitolu filmovej ságy.
New level unlocked. #JumanjiMovie is officially in production. pic.twitter.com/90FvCbkpdS— Jumanji Movie (@jumanjimovie) November 12, 2025
„Oficiálne začíname produkciu filmu JUMANJI, pri čítaní scenára s hercami v Los Angeles, kde budeme aj nakrúcať. Aké obrovské, zábavné a úprimné dobrodružstvo,“ napísal herec v príspevku. Dodal však, že nový film bude pre sériu rozlúčkou: „Je správne, že týmto príbehom uzavrieme jednu krásnu etapu. Bude to náš posledný film Jumanji.“
Premiéra Jumanji 3 je naplánovaná na 11. decembra 2026 a podľa Johnsona sa môžeme tešiť na emotívnu rozlúčku s postavami, ktoré počas rokov stihli získať milióny fanúšikov po celom svete.