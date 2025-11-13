Kategórie
dnes 13. novembra 2025 o 14:07
Čas čítania 0:34
Sofia Angušová

Jumanji sa blíži ku koncu. The Rock prezradil, kedy sa dočkáme záverečného filmu

Jumanji sa blíži ku koncu. The Rock prezradil, kedy sa dočkáme záverečného filmu
Zdroj: Ig /@therock
The Rock potvrdil, že tretí diel Jumanji je oficiálne vo výrobe, pôjde však o posledný film celej série.

Dobrodružstvo v džungli sa blíži k svojmu veľkolepému záveru. Dwayne „The Rock“ Johnson oficiálne potvrdil, že tretí diel série Jumanji sa už začal natáčať. Herec však zároveň prezradil, že pôjde o poslednú kapitolu filmovej ságy.

„Oficiálne začíname produkciu filmu JUMANJI, pri čítaní scenára s hercami v Los Angeles, kde budeme aj nakrúcať. Aké obrovské, zábavné a úprimné dobrodružstvo,“ napísal herec v príspevku. Dodal však, že nový film bude pre sériu rozlúčkou: „Je správne, že týmto príbehom uzavrieme jednu krásnu etapu. Bude to náš posledný film Jumanji.“

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dwayne Johnson (@therock)

Premiéra Jumanji 3 je naplánovaná na 11. decembra 2026 a podľa Johnsona sa môžeme tešiť na emotívnu rozlúčku s postavami, ktoré počas rokov stihli získať milióny fanúšikov po celom svete. 

Vydanie filmu Jumanji 4: The Final Level je naplánované na december 2026. Do nového Jumanji sa vrátia herci ako Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan a Kevin Hart. Jumanji Jumanji
Zobraziť galériu
(4)
Anketa:
Tešíš sa na nový film?
Áno, je to môj obľúbený film.
 Asi si ho pozriem.
Nie, nebaví ma to.
Áno, je to môj obľúbený film.
78 %
 Asi si ho pozriem.
22 %
Nie, nebaví ma to.
0 %
HOLLYWOODSKI HERCI JUMANJI: VITAJTE V DŽUNGLI THE ROCK
