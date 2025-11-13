Premiéra filmu Cry to Heaven je naplánovaná na jeseň 2026.
Adele prekračuje hranice svojej kariéry. Len minulý rok oznámila, že si dáva pauzu od hudby a teraz spravila odvážny krok do filmového sveta. Podľa najnovších informácií sa britská speváčka chystá na svoj filmový debut. Objaví sa vo filme Cry to Heaven, ktorý je adaptáciou románu odohrávajúceho sa v 18. storočí v Taliansku.
Predlohou filmu je román autorky Anne Rice. Sleduje dvoch mužov z odlišných spoločenských vrstiev, ktorí sa snažia presadiť vo svete opery. Zatiaľ nie je známe, akú úlohu Adele vo filme stvárni, no fanúšikovia sa na ňu už teraz tešia.
Podľa portálu The Guardian je projekt momentálne vo fáze predprodukcie. Natáčanie sa plánuje v Londýne a Ríme. Premiéra filmu je naplánovaná na jeseň 2026.
Réžie sa ujme známy režisér Tom Ford. Adele si vo filme zahrá po boku Owena Coopera, Aarona Taylor-Johnsona, Colina Firtha, Thandiwe Newton či Nicholasa Houlta.