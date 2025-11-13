Štyri profesorky, pol promile a experiment, ktorý sa vymkne kontrole. Český film Pod parou preniesol oscarový hit Chlast s Madsom Mikkelsenom do moravského prostredia.
Martina a jej tri kamarátky sa rozhodli overiť odvážnu vedeckú teóriu, ktorá tvrdí, že človek vraj funguje najlepšie, keď má v krvi stále 0,5 promile alkoholu. Zo začiatku sa ich experiment zdá ako geniálny nápad. Učenie ide od ruky, sebavedomie rastie a život zrazu dostáva novú iskru. Lenže hranica medzi kontrolovaným nadhľadom a chaosom je tenšia, než by sa zdalo.
Pod parou je oficiálnou českou adaptáciou dánskeho filmu Chlast (Another Round), ktorý získal Oscara za najlepší zahraničný film. Zatiaľ čo pôvodná verzia sa točila okolo štyroch starnúcich učiteľov, český remake prináša zásadný obrat - hrdinov nahrádza štvorica žien a dej sa presúva z Kodane do malebného Mikulova.
V hlavných úlohách hrajú Hana Vagnerová, Judit Pecháček, Alžbeta Ferencová a Zuzana Bydžovská, ktorú kritici najčastejšie označujú za hviezdu filmu. Doplnia ich Jiří Havelka, Petr Čtvrtníček, Alexander Bárta, Martin Myšička, Amélie Lavaud, Leoš Noha a ďalšie známe mená českej a slovenskej scény.