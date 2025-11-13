V čom sa líši život v Amsterdame oproti Bratislave?
O kariére v zahraničí sníva nejeden mladý človek nielen zo Slovenska. Aj keď to môže spočiatku vyzerať ako splnený sen, nie každý takýto príbeh sa končí ako lovestory. Podobnú skúsenosť má aj Jakub Straka, reklamný stratég, ktorý niekoľko mesiacov žil a pracoval v Amsterdame.
„V roku 2017 som doštudoval výšku v Berlíne. Povedal som si, že keď už som v tom zahraničí, načo sa vracať na Slovensko, že to rovno využijem. Následne som však prišiel do Bratislavy a ostal tam ďalších 8 rokov,“ opisuje Jakub svoje pracovné začiatky.
- Ako sa dostal na riadiacu pozíciu do nadnárodnej agentúry, no nevyšlo to podľa predstáv.
- V čom bol na práci v reklamnom priemysle najväčší rozdiel.
- Ako si musí človek nastaviť mindset, aby bral pozitívne, ak niečo nevyjde podľa očakávaní.
Jakuba v roku 2024 kontaktovala agentúra, ktorá patrí medzi najsilnejších reklamných hráčov, má pobočky po celom svete a stará sa o významných klientov. Tento na prvý pohľad dreamjob však nevyšiel podľa jeho predstáv.
„Platovo to bolo veľmi zaujímavé, zarábal som o 100% viac ako doma, no nesedel mi systém ďalšie faktory, ktoré sú pre úspech v tomto priemysle kľúčové,“ povedal Jakub.
Aký bol výberový proces, aký je život v Amsterdame, aké výzvy so sebou prináša odchod z domu a prečo nie je vôbec fail, ak to nevyjde podľa predstáv? Na tieto aj ďalšie otázky odpovedal Jakub v rozhovore pre Refresher.
Refresher ti pravidelne prináša rozhovory a príbehy o Slovákoch, ktorí podnikajú a pracujú v zahraničí. Prečítaj si napríklad o Kubovi, ktorý má v Anglicku stolársku dielňu, Ľubovi, ktorý podniká s realitami na Sardínii, či Michalovi, ktorý sa roky venoval podomovému predaju kníh v USA.
Ak ťa baví naša tvorba a chceš nás podporiť, staň sa členom klubu Refresher+ a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!
Ako si sa dostal k práci vo významnej zahraničnej firme?
Po škole som chcel pôvodne ostať v zahraničí, no rozhodol som sa pre návrat na Slovensko. Pôvodne to malo byť na rok či dva, napokon z toho bolo asi sedem rokov. Paradoxne som nebol v nejakom štádiu, že by som si hľadal silou-mocou nový job, oni si skôr našli mňa.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako sa dostal do takej veľkej agentúry.
- Čo ho tam najviac prekvapilo.
- Koľko tam dokázal zarobiť.
- Aký je Amsterdam v porovnaní s Bratislavou.
- Koľko tam stojí bežný život.
- Ako je to s fajčením marihuany a domácimi.
- Čo bude robiť po návrate.
- Ako sa nastavil tak, aby to nebral ako zlyhanie či fail.