Domov
dnes 23. októbra 2025 o 7:00
Čas čítania 7:14

Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)

Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
Zdroj: Archív respodenta
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Ich najnovším projektom na talianskom ostrove je vlastná farma.

Ľubo má 31 rokov a spolu s manželkou a dcérou žijú na Sardínii. Aj keď je jeden z najväčších talianskych ostrovov už niekoľko rokov ich domovom, stále radi cestujú po svete a spoznávajú nové zaujímavé miesta. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Život pri mori - Sardínia (@zivot_pri_mori)

„Na Sardínii sme už takmer 5 rokov, dom v Bratislave sme doteraz prenajímali, nie je to tak, že sme teraz odišli,“ povedal Ľubo. 

Ich rodinný príbeh zaujal nedávno sociálne siete aj po tom, čo sa rozhodli definitívne predať svoj dom v Bratislave, zamávať Slovensku a venovať sa farme, ktorú majú na severe Sardínie.

V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo môžeš na Sardínii spôsobiť dopravnú nehodu, aj keď dodržiavaš pravidlá a značky.
  • Koľko stoja nehnuteľnosti na Sardínii.
  • Prečo sa miestni boja mora.

„Cestujem dlhodobo, dá sa povedať po celom svete. Rok a pol som žil v Thajsku, bol som na Bali, v Austrálii, v Mexiku, štyrikrát na Maldivách, trošku v USA a podobne. Ale človek nezíska skúsenosť z krajiny za mesiac, takže dlhšie som bol len v Thajsku a tuto na Sardínii,“ hovorí.

Okrem iného Ľubo pracuje s nehnuteľnosťami či pozemkami. V rozhovore pre Refresher tiež prezradil, koľko stojí bežný život na ostrove, ako tam je mimo sezóny, čím sa tam domáci živia a ako je možné, že niektorí miestni obyvatelia nemajú radi ryby ani more.

„Sardínia má domáce paradoxy. Poznám domácich, ktorí nikdy neboli v mori a to majú aj 30 rokov. Tradičná sardínska kuchyňa nemá nič spoločné s rybami, ale skôr s bravčovým, jahňacím mäsom a zeleninou,“ prezrádza Ľubo.

Refresher ti pravidelne prináša rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí žijú na rôznych zaujímavých miestach sveta. Prečítaj si napríklad o Kubovi a jeho stolárskej firme v Anglicku, Adamovi z Gruzínska či Janovi, ktorý je šoférom MHD v nórskom Osle.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Život pri mori - Sardínia (@zivot_pri_mori)

Sardínia je druhým najväčším ostrovom v Stredozemnom mori a rozlohovo je približne ako polovica Slovenska, Ľubo žije s rodinou na severe, pričom ako sám tvrdí, človek môže na tomto mieste zažiť všetko vrátane horskej turistiky, pláží či histórie tamojších miest. Navyše, ešte v polovici októbra je tam často aj cez 20-25 stupňov Celzia. 

SARDÍNIA SLOVÁCI TALIANSKO ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI ŽIVOT SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
