Ich najnovším projektom na talianskom ostrove je vlastná farma.
Ľubo má 31 rokov a spolu s manželkou a dcérou žijú na Sardínii. Aj keď je jeden z najväčších talianskych ostrovov už niekoľko rokov ich domovom, stále radi cestujú po svete a spoznávajú nové zaujímavé miesta.
„Na Sardínii sme už takmer 5 rokov, dom v Bratislave sme doteraz prenajímali, nie je to tak, že sme teraz odišli,“ povedal Ľubo.
Ich rodinný príbeh zaujal nedávno sociálne siete aj po tom, čo sa rozhodli definitívne predať svoj dom v Bratislave, zamávať Slovensku a venovať sa farme, ktorú majú na severe Sardínie.
- Prečo môžeš na Sardínii spôsobiť dopravnú nehodu, aj keď dodržiavaš pravidlá a značky.
- Koľko stoja nehnuteľnosti na Sardínii.
- Prečo sa miestni boja mora.
„Cestujem dlhodobo, dá sa povedať po celom svete. Rok a pol som žil v Thajsku, bol som na Bali, v Austrálii, v Mexiku, štyrikrát na Maldivách, trošku v USA a podobne. Ale človek nezíska skúsenosť z krajiny za mesiac, takže dlhšie som bol len v Thajsku a tuto na Sardínii,“ hovorí.
Okrem iného Ľubo pracuje s nehnuteľnosťami či pozemkami. V rozhovore pre Refresher tiež prezradil, koľko stojí bežný život na ostrove, ako tam je mimo sezóny, čím sa tam domáci živia a ako je možné, že niektorí miestni obyvatelia nemajú radi ryby ani more.
„Sardínia má domáce paradoxy. Poznám domácich, ktorí nikdy neboli v mori a to majú aj 30 rokov. Tradičná sardínska kuchyňa nemá nič spoločné s rybami, ale skôr s bravčovým, jahňacím mäsom a zeleninou,“ prezrádza Ľubo.
Sardínia je druhým najväčším ostrovom v Stredozemnom mori a rozlohovo je približne ako polovica Slovenska, Ľubo žije s rodinou na severe, pričom ako sám tvrdí, človek môže na tomto mieste zažiť všetko vrátane horskej turistiky, pláží či histórie tamojších miest. Navyše, ešte v polovici októbra je tam často aj cez 20-25 stupňov Celzia.
