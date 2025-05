Prečo je Gruzínsko v posledných rokoch takým hitom?

Lacnejšie investičné príležitosti, krásna príroda a rýchlo rozvíjajúci sa realitný trh a turizmus. Aj Slováci preto začali investovať do nehnuteľností práve v Gruzínsku.

V rámci tohto štátu na Kaukaze a na pobreží Čierneho mora je aktuálne hitom predovšetkým mesto Batumi. S populáciou tesne pod 200-tisíc obyvateľov sa táto oblasť mení na nepoznanie.

V tomto článku si prečítaš: O koľko lacnejšie bývanie je v Gruzínsku oproti Slovensku.

Za koľko peňazí si dokážeš kúpiť slušný trojizbák.

Komu najčastejšie predáva nehnuteľnosti.

Ako lacno vieš vyžiť nielen v Batumi.

Boom v realitách a prílev bohatých investorov spravil z Batumi doslova gruzínske Las Vegas, pričom sa mu dnes zvykne hovorievať tiež Tropický klenot Kaukazu. Investičné príležitosti tam prilákali aj Slovákov, ktorí sa pri súčasných cenách nehnuteľností obhliadajú po novom trhu.

Ak si v Batumi zadováži niekto zo Slovenska apartmán, byt či dom, takmer určite o tom bude vedieť Adam Gečevský z projektu Batumi.sk. Rodák z Bratislavy žije s priateľkou v Batumi už niekoľko rokov a aktívne sa venuje celej agende okolo kúpy, zariadenia či prenájmu nehnuteľností.

Zdroj: Adam Gečevský - Batumi.sk

V rozhovore pre Refresher sme sa od neho dozvedeli, prečo je Gruzínsko takým hitom, koľko tam stoja bežné byty či ako to tam funguje v rámci každodenného života.

Ako si sa dostal do Batumi?

Som vyštudovaný právnik a už aj počas štúdia som sa venoval realitnému právu. Prvýkrát som prišiel do Gruzínska na klasickú poznávaciu dovolenku. Posledná zastávka bola práve v Batumi, kde som už po dvoch dňoch začal chodiť na obhliadky a išiel som do kúpy prvej nehnuteľnosti.

Čo ťa tam najviac zaujalo?

Veľmi ma chytil tamojší vibe. Pripadalo mi to ako Slovensko pred rokmi, deti sa hrali na ihrisku, susedia vysedávali medzi domami. Ale okrem toho aj príroda a more. A teploty sú ideálne, v lete je maximálne tak 33 stupňov Celzia a v zime nemrzne.

V Batumi žiješ už tri roky. Je pre Slováka náročné vybaviť si tam trvalý pobyt?

Toto je jednou z najväčších výhod Gruzínska, že ľudia zo Slovenska ani iných európskych štátov si nepotrebujú na presťahovanie vybavovať trvalý pobyt. Víza sú otvorené 365 dní v roku bez prechodného/trvalého pobytu. Ak by si celý rok nikam nešiel, 20 minút odtiaľ sú turecké hranice, kam pôjdeš, vrátiš sa naspäť a opäť máš platné víza. Ak by si predsa len chcel niekto vybaviť prechodný/trvalý pobyt, po kúpe nehnuteľnosti nad 89-tisíc eur je to k tomu kvázi grátis.

Vlastníš v Gruzínsku viac nehnuteľností?