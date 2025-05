Pracovné víza pre vstup na Nový Zéland dostane zo Slovenska ročne len 100 ľudí. Medzi nimi bol aj Jano.

Jedného dňa sa jednoducho zbalil a odišiel na druhý koniec sveta. Odišiel síce presvedčený o tom, že chce zažiť novú výzvu, no také jednoduché to nebolo. Jano v rozhovore pre Refresher porozprával o tom, ako sa mu podarilo odísť a pracovať práca na Novom Zélande.

Nový Zéland je od Slovenska vzdialený takmer 18-tisíc kilometrov a cesta tam môže zabrať so všetkým aj dva dni.

Navyše tam je obmedzený vstup do krajiny pre ľudí, ktorí tam chcú ostať dlhšie a pracovať. Ako potvrdil Jano, víza na rok dostane každoročne len 100 ľudí zo Slovenska.

z Nového Zélandu Zdroj: Ján Lazor (archív)

„Žiadosť o víza na Nový Zéland som podal mesiac pred 3-timi .narodeninami, pričom práve dovŕšenie 36 rokov života je horná hranica, keď sa o to môžeš uchádzať, čiže som to spravil v posledný možný mesiac,“ načal Jano o tom, ako sa začala jeho novozélandská kapitola.

Rodák z Bardejova strávil na Novom Zélande s prestávkou jeden rok. Prišiel, kúpil si auto za pár tisíc eur a následne v ňom takmer celý rok žil. Pracoval na farmách, kde oberal, prípadne obhospodaroval čerešne, jablká, kravy, hrozno, kiwi či dokonca marihuanu.

Prečo Nový Zéland?

Už keď som sa ako mladý v škole učil po anglicky, boli v knihách fotky z Nového Zélandu, veď to poznáš, krásna príroda, nepoznané veľmi vzdialené miesto, lákalo ma to.

Ako je to teda s tými vízami?

Slovensko má na Nový Zéland limit 100 miest ročne a hlási sa cez 1 000 ľudí. Funguje to na princípe, že kto prvý príde, prvý berie. Skúšal som to ešte niekedy dávno, no vtedy to nevyšlo. Mám známeho, ktorý to skúšal na šesťkrát a ani raz to nevyšlo.

Ako funguje to prihlasovanie?

Otvorí sa prihlasovací systém a začne sa "boj" o miesta. Stane sa, že po pár minútach systém spadne, pretože je preťažený. Vyplníš údaje, zaplatíš poplatok približne 200 eur a potom čakáš na schválenie. Ja som mal asi šťastie, pretože som sa tam prihlásil ešte o pár minút neskôr a napriek tomu mi to vyšlo. A ak ťa vyberú, tak máš rok na to, aby si to využil a odišiel.

A bol si tam rok v kuse?

Bol som tam 9 mesiacov vkuse, potom pár mesiacov doma a naspäť na 3 mesiace. Ak pracuješ v poľnohospodárstve, môžeš si ešte o tri mesiace predĺžiť pobyt, čo som teda využil, keďže na zberoch a farmách som vlastne robil celý čas.

