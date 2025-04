Bola prekvapená, ako môžu ľudia žiť vo viacgeneračnom dome.

Ak si na TikToku napíšeš do vyhľadávača Taylor, vyhodí ti najmä dve známe osobnosti. Prvou je Taylor Swift, pričom druhou je Taylor Húska, ktorá v posledných týždňoch trenduje na Slovensku možno ešte viac než populárna speváčka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Taylor McGrail Húska (@taylor_huska)

Američanka si podmanila sociálne siete a pozornosť divákov zo Slovenska aj Česka. Okrem toho, že tvorí zaujímavý a pútavý obsah, je manželkou slovenského hokejistu Adama Húsku.

V tomto článku si prečítaš: Aký je podľa nej najväčší rozdiel medzi USA a Slovenskom.

Ktoré jedlo z našich tradičných pochúťok jej vôbec nechutí.

Ako sa z náhodného videa stal hit s miliónovými videniami.

Napriek tomu, že jej content je zameraný na už odskúšané formáty ako strávte so mnou jeden deň, prípadne taste testy amerických či slovenských snackov a jedál, si Taylor získala množstvo fanúšikov a na sociálnych sieťach ju sleduje už takmer 50-tisíc ľudí.

Videá, na ktorých sa tiež snaží rozprávať po slovensky, dosahujú stovky tisíc videní a prekročila už aj hranicu jedného milióna. Ako potvrdila pre Refresher, začala viac-menej zo srandy a vôbec nečakala, že to bude mať takýto masívny ohlas.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Taylor McGrail Húska (@taylor_huska)

S Taylor, ktorej úroveň slovenského jazyka je po niekoľkých rokoch samoučenia na solídnej úrovni, som sa spojil telefonicky, no rozprávali sme sa po anglicky.

Milá content creatorka v rozhovore povedala o jej pocitoch zo Slovenska, z nášho jedla, kultúry či zvykov, ktoré zažíva vďaka manželovi už osem rokov. Väčšinu poslednej sezóny strávili vo švajčiarskom Lugane, aktuálne sú na Slovensku a v júni cestujú do Spojených štátov amerických.

Počas roka sa s Adamom veľa presúvate. Kde si teraz?

Ja som vo Zvolene, kde máme byt. Ale často chodíme do Banskej Bystrice, kde je to väčšie.

Ako sa ti páči mesto?

Zvolen je fajn. Je to malé mesto a spolu s Adamom si všímame, ako sa mení za tých posledných sedem či osem rokov. Pribúdajú dosť zaujímavé a moderné miesta. Najmä sa mi páči príroda, je tu veľa miest, kam sa chodíme prechádzať so psom. Čo nás prekvapuje, že ak vznikne jeden rok nejaké trendy cool miesto, je možné, že keď prídeme o rok, už nefunguje a je zatvorené.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Taylor McGrail Húska (@taylor_huska)

Ako reagujú ľudia v menšom meste na to, že si z USA?

Zvyčajne trošku hanblivo, ale je to iné, pretože vždy sa snažím rozprávať najprv po slovensky.

Je známe, že Adam skončil v Lugane a bude si hľadať nový klub. Ako teda budú vyzerať tvoje ďalšie týždne či mesiace?

Je to aktuálne náročný proces, ktorý bude prebiehať do leta. Teraz je Adam pri národnom tíme a pripravuje sa na to, aby mohol ísť na Majstrovstvá sveta, záleží mu na tom, keďže na to čakal pomerne dlho. Stále sa snažíme rozdeliť leto na dve polovice tak, aby sme boli na Slovensku aj v USA.

V Refresheri sa pravidelne venujeme rozhovorom a príbehom o osobnostiach, ktoré momentálne vo veľkom trendujú na sociálnych sieťach. Prečítaj si o komikovi Chrisovi Gladičovi, motivátorovi Matúšovi či kuriérovi Paťovi. Ak ťa naša tvorba baví, staň sa členom klubu Refresher+ a užívaj si okrem prémiového obsahu aj početné benefity, ďakujeme za tvoju podporu.