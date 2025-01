Predstavujeme jediného a samozvaného kráľa Severného Trebišova.

Pomocou niekoľkých reelsiek si získal pozornosť celej slovenskej instagramovej scény. Jeho krátke a úderné videá dokážu rozosmiať státisíce ľudí. Humor, ktorý používa, je podľa jeho vlastných slov len pretavenie toho, akým je aj mimo kamier.

Zdroj: Chris Gladič

Christian Gladič (25) patrí v súčasnosti k najznámejším internetovým zabávačom, pričom na sociálnych sieťach ho sledujú desiatky tisíc ľudí a niektoré z videí už presiahli aj miliónové videnia.

V tomto článku si prečítaš: Prečo chcel niektoré svoje videá vymazať.

Akú reakciu dostal na video o Papinkách.

Čo sa v jeho okolí zmenilo od kedy je známy.

Najobľúbenejšie sú tie, v ktorých sa štylizuje do kultúrnych stereotypov. Kráľ Severného Trebišova, či legendárne video podľa tradera Matúša Nevelösa sú len ochutnávkou toho, čo mladý Košičan tvorí.

V rozhovore pre Refresher sme sa rozprávali o jeho začiatkoch, o pôsobení na sociálnych sieťach a aj o tom, ako mu kvázi rýchly úspech zmenil bežný život.

„Takí, čo sa na mňa predtým mračili, sa teraz zrazu usmievajú,“ hovorí Chris o tom, ako sa zmenilo správanie niektorých jeho známych po tom, čo sa stal známym.

„Vieš čo, mám jedinú otázku, môžem ti zavolať o tri minútky? Som v obchode a idem akurát platiť,“ bola prvá reakcia Chrisa na môj telefonát v pondelok podvečer. Ako prvé ma zaujalo, prečo má pri mene na TikTokovom profile aj srbskú vlajku. „Po otcovi mám korene zo Srbska. Trošku tomu jazyku rozumiem, ale rozprávať by som sa s nejakým človekom zo Srbska asi nedokázal,“ hovorí Chris.

Prezraď, na akom videu aktuálne pracuješ.

V týchto dňoch pracujem na reelsku, ktoré sa bude odohrávať v umyvárke. Verím, že to bude dobré, taký môj štýl, že pozeráš, pozeráš a zrazu ťa niečo zaskočí. Toto je môj štýl humoru.

Ako u teba funguje strih, kamera a podobne? Máš na to nejaký tím ľudí?

Vôbec, ja si všetko robím sám. Tým, že točím aj na Youtube, tak si to robím sám a baví ma to.

Na tvojom Youtubovom kanále nájdeme vlog z dovolenky či daily vlog. Čo chceš vlastne točiť?

Nechcem robiť len tieto vtipné veci. Rád by som postupom času zaradil aj outfity, tipy, kde sa ísť dobre najesť, tip na dobré boty či voňavku. Na Youtube by som rád robil videá z dovoleniek a výletov, kúpil som si aj dron a chcel by som to posunúť na úroveň, že sa na to bude aj dobre pozerať, nejaký cinematic štýl.

Pred rokom si začal na Instagram postovať videá z rôznych prerábok a úprav bytov. Chcel si istý čas točiť takýto odporúčací obsah?

Tým, že sa momentálne živím práve týmito prerábkami, som si povedal, že prečo neukázať niečo z našej práce. Laikovi to môže pomôcť, že vidí ten proces a ako to vyzeralo predtým a potom. Prepájať to však zatiaľ nebudem, pretože mi nenapadlo nič vtipné pri prerábkach.

Kedy si si uvedomil, že tvoje videá bavia ľudí a mohol by si s tým mať úspech?

Vždy som bol nejak-tak prirodzený bavič. Darilo sa mi napodobňovať ľudí, ich hlasy, tváre či správanie. Povedal som si, bez urážky ku komukoľvek, že keď vidím, kto všetko tvorí humor na internete, tak prečo by som to nevyskúšal aj ja. Vyskúšal som a vyzerá to tak, že to robím dobre, za čo som veľmi rád.

Zdroj: Chris Gladič

Ktorým videom si to tzv. odpálil?

Hah, presne minule som pozeral na dosahy videí. Myslím si, že to bolo okolo toho videa, čo sa stane, keď si ako dieťa zasvietil svetlo vzadu v aute. Niekde tam to podľa mňa vzniklo.

Práve na tomto podklade toho Eastern Europe vzťahu otec-syn si robil viacero videí. Vychádza to aj z osobnej skúsenosti?

Veď vieš, že z časti z viacerých faktorov. Ide aj o to, že všetci sme si niečo z toho niekedy zažili, alebo sme o tom minimálne počuli.

V čom by si povedal, že si iný od ostatných profilov, ktoré tvoria podobný obsah?

No možno v tom, že som priniesol taký svoj štýl, neviem, či ho môžem označiť ako východniarsky. Plus to, že občas nadávam, ale to je preto, lebo sa to tam hodí a je to v rámci srandy.

Niekde na Instagrame som videl, že ťa ľudia označujú za nového kráľa východniarskeho Instagramu. Ako na to reaguješ?