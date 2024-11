Kto sú vlastne FunFrky? „Predsa štyri baby z rôznych kútov Slovenska, ktoré zedli všetok humor sveta, ale nie. Alebo hej?“ znelo sarkasticky v úvode nášho rozhovoru od dievčat, ktoré zbúrali slovenské internety.

Sú štyri, všetky študujú spev, tanec a herectvo v Bratislave a súčasne založili profil, ktorý aktuálne patrí k najtrendovejším u nás. „V prvom rade sa nebojíme spraviť si zo seba srandu. Tvoríme vtipný obsah v nádeji, že sa na ňom ľudia pobavia,“ načali FunFrky v rozhovore pre Refresher.

Maruš, Viki, Mária a Lenka sú mladé dievčatá, ktorých profil FunFrky sleduje na Instagrame viac ako 55-tisíc ľudí. Zabavíš sa u nich na tzv. pieseňke dňa, pozrieš si, kedy baby hitlo, alebo sa zabavíš na akomkoľvek inom humornom formáte z ich dielne.

Najsledovanejšie reelsky na ich profile majú milióny videní, konkrétne to z „palacinkovej sešn“ dosiahlo už 5,5 milióna pozretí.

V rozhovore sme sa rozprávali o tom, ako vlastne vznikli, odkiaľ berú inšpiráciu a aké ohlasy z verejnosti má ich tvorba, ktorá si dokonca zaslúžila pozitívne komentáre nielen od slovenských influencerov, ale aj od zahraničného publika.

Fun je zábava. Slovo frk si pamätám z detstva ako synonymum pre vtip. Je to kombinácia týchto vecí?

Názov vznikol absolútne náhodne, keď sme boli v autobuse. Išli sme vydať prvé video, ale nemali sme názov, tak sme si povedali, že nejako sa proste volať musíme. Máš pravdu, vzniklo to mixom slov fun = zábava, vtip a frk = vtip, čiže dokopy je to vtipný vtip.

Máte nejaký zoznam či plán, kedy čo pôjde von? Alebo ide o freestyle?

Videá sa snažíme publikovať čo najčastejšie, ale zároveň nemáme stanovené časy, že už sme niečo dlho nedali, tak poďme hoc aj nasilu, vtedy nám totiž hapruje kreativita. (smiech)

Prvý príspevok na vašom profile je z januára 2024, vtedy vznikli FunFrky?

My sa poznáme už šesť rokov a veľa videí sme točili už aj predtým. Povedali sme si, že to skúsime dať von a následne prišlo niečo wow, že aha, ľuďom sa páči náš tzv. kontroverzný humor. Ale hej, oficiálne to bude rok, čo sme sa nazvali FunFrky a vydávame pod tým menom veci na internete.

Na nás sa okolie vždy smialo, alebo nás vysmialo.

Ako ste sa navzájom spoznali?

Stretli sme sa pred šiestimi rokmi v jednej triede na škole, v jednej izbe na internáte a takto fungujeme dodnes, každý jeden deň. Zo začiatku to nebolo také easy, mysleli sme si o sebe navzájom, že sme namyslené. (smiech) Ale potom sme prišli na to, že sa veľmi dobre chápeme a funguje to. Zatiaľ sme si nevytrhali vlasy, a to sme po štyroch rokoch vymenili izbu na internáte za byt, kde spoločne bývame.

Mali ste vopred dohodnuté pravidlá profilu, napríklad, či sa bude točiť ak sa jednej nebude dať a podobne?

Tým, že boom nastal zo dňa na deň, nepripravovali sme si žiadne pravidlá. Síce spolu bývame, ale zároveň sme z rozličných kútov Slovenska. Ak máme dobrý nápad a sme tu napríklad len dve, tak to natočíme. Ale snažíme sa primárne byť všetky pokope. Keď sme spolu, ide to ľahšie. Každá v niečom vyniká a prináša to potom aj kreatívnejšie nápady.

Kedy ste teda zistili, že ľudí váš obsah baví?