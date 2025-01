Prečo mal hodiť zákazníkovi balík do koša a ako sa stal hviezdou Instagramu?

„Popravde mám sám trošku guláš v tom, čo všetko sa okolo mňa v posledných dňoch deje. Doteraz boli tie videá maximálne v skupinovom chate s kamošmi," načal našu debatu Patrik, ktorého kuriérsky content na Instagrame dosahuje miliónové videnia.

Zdroj: Patrik Horanský

Tento štýl obsahu je na sociálnych sieťach populárny. Ľudia tak približujú pracovný život kuriérov. Možno na jedného čakáš teraz aj ty.

V tomto článku si prečítaš: Prečo mu zákazník povedal, aby hodil objednaný a zaplatený balík do koša.

Čo sa ho najčastejšie pýtajú ľudia vzhľadom na to, že je kuriér.

Ako skoro nepublikoval reelsko, ktoré má dnes viac ako 1 milión videní.

Kuriérska služba je povolanie, pri ktorom je kľúčová kombinácia šoférskej zručnosti, dobrého time managementu, ale aj komunikácie s ľuďmi. Aj o tomto nám porozprával Patrik Horanský (28), ktorý pracuje ako kuriér na Liptove.

Rozprávali sme sa o rôznych témach vrátane toho, aké najbizarnejšie zážitky má so zákazníkmi, prípadne ako je možné, že je z neho internetová senzácia. Patrik, ktorý na Instagrame vystupuje pod prezývkou Prepracovany, je dnes pravdepodobne jeden z najznámejších slovenských kuriérov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Patrik Horanský (@prepracovany)

Jeho reelska z bežného dňa kuriéra sa v posledných týždňoch stali extrémne populárne. Dve posledné videá na jeho profile videlo spolu cez 2,6 milióna ľudí. Pod jedným z nich sa dokonca objavili aj cudzojazyčné komentáre v štýle „nič som nerozumel, ale zároveň som rozumel všetko."

Napriek tomu, že jeho profil má v čase písania článku takmer 1 700 followerov, niektoré reelska s kuriérskym contentom majú aj 250-tisíc videní. Ako sám priznal, posledné týždne sú pre neho zvláštne, keďže ani nerátal, ako môže jeho tvorba vystreliť medzi ľudí.

Ako dlho vlastne pracuješ ako kuriér?

V apríli to bude rok.

Čo si robil predtým?

Popri škole som začínal ako donáškar. Potom som bol v armáde, odkiaľ som však odišiel. Následne som ešte pracoval v Holandsku, Nemecku a naposledy počas zimnej sezóny v Rakúsku ako čašník. Po sezóne som prišiel domov, kde bola po čase nuda. Brat, ktorý je tiež kuriér, ma však stiahol, že či im nemôžem vypomôcť. Tak som do toho šiel a neskôr prišla ponuka na to, aby som ostal natrvalo.

Zdroj: Patrik Horanský

Takže sezónne práce u teba skončili?

Na isté obdobie určite. Sranda, akurát pred hodinou mi písal kamarát, či idem do Rakúska, že tam má v gastre ponuku na robotu. Ale zatiaľ ostávam určite doma. (smiech)

Ako je to s odchodom z armády? Odchádza sa odtiaľ ako z bežného zamestnania?

No, presne toto, že to nie je také easy. Čaká ťa séria postupov a procesov a trošku sa to ťahá, ideš na hlásenie k riaditeľovi, kde dostávaš množstvo otázok. Ale boli veľmi zhovievaví. Akože, moje rozhodnutie odísť nebolo určite kvôli súčasnej situácii vo svete alebo kvôli problémom v práci či s kolegami. Mal som skvelý kolektív a dokonca som pred výpoveďou odmietol povýšenie. Cítil som však, že som relatívne mladý a chcem mať aj skúsenosti zo zahraničia.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Patrik Horanský (@prepracovany)

Aktuálne si teda kuriér na plný úväzok. Ako je to s pracovným časom? Dnes si dával storku už pred 11:00, že máš hotovo...

Asi záleží od toho, koľko balíkov ti príde. Jeden deň máš 100 balíkov, ďalší kľudne aj 250. Predpokladám, že to tak funguje v rôznych spoločnostiach.

Je už po vianočnom zhone situácia viac pokojná?

Už pár dní áno. Okolo Vianoc to bol skutočne blázinec, makali sme denne do 7-8 večer. Mám ešte niekde storku, ako som mal aj na predných sedačkách v aute naskladané balíky, toľko toho bolo. Sú chalani, ktorí denne naložili a vyložili celú dodávku aj dvakrát.

Ako si môžem predstaviť tvoju trasu, vzdialenosť či okruh, ktorý zásobuješ?

Kilometrovo to neviem, ja fakt nesledujem kilometre. (smiech) Ale mám smer od Liptovského Mikuláša až do Jasnej, tam sú väčšinou dedinky. Minule sa o tom bavili chalani na depe a ja som sa nemohol ani zapojiť, pretože fakt neviem, koľko je to.

A časovo?

Určite sa „motkám“ 6 hodín.

Zdroj: Patrik Horanský

Niektorý kuriér ti v pohode zmení adresu doručenia, prípadne sa prispôsobí. Iný zas vôbec. Ide v tomto o človeka?

Skôr od človeka. Ja nemám problém s ľuďmi, mne vyskladali smer, kde boli ľudia naučení na iných kuriérov, ale zvykli sme si na seba, oni si museli zvyknúť na môj systém. (smiech) Ale máme už tajné signály.