Najprv si musel vygoogliť, kam to vlastne ide žiť a pracovať.

„Sultán je tu ikona. O svojich ľudí sa stará dobre a dáva im to, čo väčšina štátov ľuďom len tak nedáva. O jeho kontroverznejších témach sa však až tak často medzi ľuďmi nehovorí,“ začal jednu z najkurióznejších tém nášho rozhovoru Matúš.

S trofejou z brunejskej ligy Zdroj: Archív respondenta Matúša

Brunej je štát na ostrove Borneo. Nachádza sa v juhovýchodnej Ázii a počtom obyvateľov je veľký približne ako Bratislava. Tamojší absolutistický vládca, sultán Hassanal Bolkiah, vlastní približne 7 000 áut a žije v najväčšom palácovom komplexe na svete.

V tomto článku si prečítaš: Prečo Matúša od trinástich rokov lákala juhovýchodná Ázia.

Aký silný vplyv má kontroverzný sultán, ktorého praktiky pozná celý svet.

Na akej úrovni je futbal v Bruneji.

V tejto krajine žije a pracuje tridsiatnik Matúš. Región juhovýchodnej Ázie ho podľa jeho vlastných slov lákal odmalička. Nejaký čas fungoval v Malajzii, no od roku 2021 je jeho domovom hlavné mesto Bruneja Bandar Seri Begawan.

Rodák z Levíc má za sebou krátku kariéru profi futbalistu, no viac ho baví trénovať ostatných. Ako hlavný tréner tamojšieho klubu Kasuka sa dokonca stal v tejto sezóne majstrom ligy.

Ako sa tam vlastne žije, trénuje, koľko sa dá zarobiť a aké zvláštnosti zažije človek v exotickom štáte, ktorý je od Slovenska vzdialený približne 10 000 kilometrov? Matúš popísal aj situáciu v krajine počas vlády sultána Bolkiaha, ktorý je pri moci už 58 rokov.

Zdroj: Archív respondenta Matúša

Matúša sme zastihli ešte v rámci jeho dovolenky, ktorú trávi s rodinou na Slovensku. „Vyhrali sme titul a sezóna sa prakticky skončila. Aj keď sa ešte hrá miestny pohár, moja prítomnosť nie je až tak potrebná, takže som teraz približne mesiac na Slovensku. V úvode apríla sa vraciam naspäť do Bruneja,“ povedal Matúš o svojom pobyte v domovine.

Gratulujem k titulu, musí to byť skvelý pocit. Ako je však možné, že sezóna sa ešte neskočila a hlavný tréner je na dovolenke?

Je to možné, pretože tá liga je poloprofesionálna. Ešte stále sa hrá domáci pohár, kde však až tak nezáleží na tom, ako sa umiestnime. Čiže to môže prebiehať aj mimo mňa. Momentálne v marci sa však zápasy nehrajú kvôli ramadánu.

Ako dlho trvá cesta, keď sa vyberieš z Levíc do Bruneja?

Je to teda poriadna cesta, to je pravda. (smiech) Je to asi tak 24-hodinové cestovanie z Budapešti alebo Viedne do Dubaja, potom do Kuala Lumpur a tak do Bruneja. Ale teraz by už mal párkrát v týždni lietať aj let z Dubaja priamo do Bruneja, tak to budeme mať možno kratšie a jednoduchšie. (smiech)

Hovoríš v množnom čísle. Kto s tebou cestuje?

Chodí so mnou rodina. Teraz som bol pár mesiacov sám, pretože sa mi narodil syn, ktorý má teraz 4 mesiace. Ale inak my s rodinou fungujeme v juhovýchodnej Ázii už od roku 2016, predtým sme žili v Malajzii a teraz teda v Bruneji.

Dostaneš sa do Bruneja bez špeciálnych víz či povolení?

Pri vstupe dostaneš turistické víza. V mojom prípade teda pracovné víza. Pred pár rokmi som bol súčasťou brunejskej futbalovej reprezentácie, takže všetky potrebné veci vtedy riešil zväz.

V Refresheri sa pravidelne venujeme rozhovorom s inšpiratívnymi Slovákmi v zahraničí. Ak ťa naša tvorba baví a chceš nás podporiť, staň sa členom klubu Refresher+ a užívaj si okrem prémiového obsahu aj početne benefity.