Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednávaj si z množstva reštaurácií so skvelými zľavami na Wolte. S doručením. Objednaj si jedlo
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 31. októbra 2025 o 18:00
Čas čítania 6:00

Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)

Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo

Čo som dostal za bezkonkurenčnú menučkovú cenu 5,9 eura?

„To fakt sme najlacnejší v Košiciach? Wow, ani by som nepovedala, že sme rekordéri, vitajte Pod Furčou a nech Vám chutí,“ usmiala sa pani za pultom, keď som ju konfrontoval s tým, že ich obedy sú najlacnejšie v Košiciach.

S rastúcimi cenami za prácu, služby, energie či suroviny išli v posledných rokoch prirodzene nahor aj ceny obedov. Časy, keď bolo možné najesť sa za tri eurá, sú preč. Prevádzky skladajú ceny obedového menu tak, aby mal podnik stále klientov a zároveň z toho dokázal niečo zarobiť.

V tomto článku si prečítaš:
  • Kde v Košiciach nájdeš reštauráciu s najlacnejším obedovým menučkom.
  • Koľko tam stojí jedlo a čo som tam zažil.
  • Prečo môže byť tento podnik hidden gem košického gastra.

Premýšľal/a si však niekedy nad tým, kde je v rámci Slovenska obedové menu najdrahšie? Z analýzy, ktorú v lete 2025 publikoval web Finreport vyplýva, že najviac peňazí za obed zaplatíš v Košickom kraji s priemernou cenou 9,51 eur.

KE
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER

Táto priemerná suma je o 50 centov vyššia než v nitrianskom a o 70 centov vyššia než v žilinskom kraji, ktoré sú v tomto rebríčku na druhom, respektíve treťom mieste.

Odporúčané
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“ V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“ 23. októbra 2025 o 10:00

„Dnes sa v okolí centra Košíc ťažko naješ pod 10 eur. Ak chceš polievku, hlavné jedlo a možno k tomu nejakú vodu, necháš bežne aj 12 eur na osobu. Len jedlá bez polievky sú v rozmedzí od 7,50 a hore,“ povedal mi obyvateľ Košíc, ktorý chodí z práce na obedy do rôznych podnikov denne.

Toto tvrdenie môžem potvrdiť. Keď som sa v polovici septembra prechádzal starým mestom a zároveň centrom Košíc, drvivá väčšina ponukových tabúľ reštaurácií lákala na ceny v hladine medzi 8 - 12 eur za jedlo s polievkou.

košicepress trip košiceaugustin
Zdroj: Tibor Czito/Press Trip Košice

Dá sa v druhom najväčšom meste na Slovensku ešte nájsť reštaurácia, kde sa naješ za pár eur? Tento oriešok som sa rozhodol v rámci mojich východniarskych gastrotestov rozlúsknuť.

Odporúčané
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor) Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor) 26. októbra 2025 o 7:00
Odporúčané
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor) Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor) 24. októbra 2025 o 17:00
Odporúčané
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor) Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor) 23. októbra 2025 o 7:00

Refresher ti pravidelne prináša články a reportáže z prostredia východniarskeho gastra. Prečítaj si o teste pekární v Košiciach, návšteve v podniku z Na nože či o tom, kde v Košiciach si dáš najlepšiu matchu.

Ak ťa baví náš obsah a chceš nás podporiť, staň sa členom klubu Refresher+ a užívaj si okrem prémiového obsahu aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!

Košice Košice Košice Košice
Zobraziť galériu
(17)
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako to tam vyzerá a čo mali na výber. 
  • Aká klientela tam bola.
  • Ako chutila polievka a hlavné jedlo.
  • Aká bola finálna cena.
  • Čo mi povedali chlapi pri vedľajšom stole či vedúca za pultom.
  • Čo by som tomuto podniku vytkol
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 192151 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
GASTRO GASTRO PRÍBEHY GASTRO TIPY GASTROTESTY KOŠICE
Odporúčame
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku
včera o 09:00
Silvia má kvetinárstvo: Cez dušičky zarobím päťkrát viac ako v januári (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Silvia má kvetinárstvo: Cez dušičky zarobím päťkrát viac ako v januári (Rozhovor)
včera o 07:00
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
pred 3 dňami
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať e
Sponzorovaný obsah
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
včera o 10:00
Vyskúšala som bukálnu masáž tváre, pri ktorej ti uvoľňujú svaly aj zvnútra úst. Môže nahradiť botox? e
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som bukálnu masáž tváre, pri ktorej ti uvoľňujú svaly aj zvnútra úst. Môže nahradiť botox?
dnes o 07:00
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO) e
Sponzorovaný obsah
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
27. 10. 2025 16:30
Storky
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Annet X ohlásila nový album. Prvú skladbu si môžeš vypočuť už teraz
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Lifestyle news
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru pred 57 minútami
Meta čelí obvineniu z nelegálneho sťahovania porna na trénovanie AI. Bráni sa, že išlo o „súkromné účely“ zamestnancov pred hodinou
Finále Love Islandu 2025 je za rohom! Zisti, kedy môžeš hlasovať o víťazoch pred 2 hodinami
IKEA predstavila mini-postieľku pre mobil. Ak ho v noci odložíš, firma ťa odmení pred 3 hodinami
Britský kráľ Karol III. zbavil svojho brata Andrewa všetkých titulov. Môže za to kauza s Epsteinom dnes o 15:55
Kika a Trabo z Love Islandu oznámili smutnú správu. Prišli o bábätko dnes o 15:11
Séria hororov The Conjuring nekončí. Po historickom úspechu filmu V zajatí démonov 4 prichádza prequel dnes o 14:21
NASA reagovala na Kim Kardashian po tom, čo šírila konšpirácie o pristátí na Mesiaci dnes o 13:35
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe osobnosti? dnes o 12:21
Netflix prekvapil fanúšikov Zaklínača. Spolu so 4. sériou vydali aj nový film s Dolphom Lundgrenom dnes o 11:32
Spravodajstvo
Financie Polícia SR Počasie Sociálna poisťovňa
Viac
V Košiciach rastie počet hospitalizácií. Od septembra evidujú 53 pacientov s COVID-19
pred 39 minútami
BILLA prináša službu Cash2Go. Od 1. novembra si môžete vybrať hotovosť priamo v predajni
pred hodinou
Výluka na juhu Slovenska. ZSSK mení vedenie vlakov, doprava sa spomalí o 20 minút
pred hodinou

Viac z Gastro

Všetko
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
24. 10. 2025 17:00
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
23. 10. 2025 10:00
Prestížny európsky magazín zverejnil rebríček najlepších kaviarní na Slovensku. Nájdeš v ňom aj tú svoju?
Prestížny európsky magazín zverejnil rebríček najlepších kaviarní na Slovensku. Nájdeš v ňom aj tú svoju?
pred 3 dňami
Jaroslav pred viac ako 30 rokmi založil malé rodinné mäsiarstvo. Tajomstvo úspechu je v kvalite surovín a tradičných receptúrach
PR správa
Jaroslav pred viac ako 30 rokmi založil malé rodinné mäsiarstvo. Tajomstvo úspechu je v kvalite surovín a tradičných receptúrach
20. 10. 2025 9:00
Starbucks prinesie na Slovensko prvý drive-thru. Vybranou lokalitou sa stala Žilina
Starbucks prinesie na Slovensko prvý drive-thru. Vybranou lokalitou sa stala Žilina
24. 10. 2025 17:53
Viac z Tech Všetko
Boj o bratislavské letisko: Ryanair pridáva nové lety, reaguje tak na expanziu Wizz Airu
Boj o bratislavské letisko: Ryanair pridáva nové lety, reaguje tak na expanziu Wizz Airu
dnes o 08:33
Hráči Counter-Strike sú rozhorčení z nového updatu. Hodnota ich skinov padla o vyše miliardu dolárov
24. 10. 2025 14:33
Samsung predstavil zabijaka Apple Vision Pro. Je ľahší a stojí o polovicu menej
23. 10. 2025 10:15
Viac z Móda Všetko
Najštýlovejšia zimná obuv tejto sezóny nesie podpis značiek Moon Boot, UGG, Timberland či Rick Owens
Topánky
pred 3 dňami
V spolupráci
Najštýlovejšia zimná obuv tejto sezóny nesie podpis značiek Moon Boot, UGG, Timberland či Rick Owens
pred 3 dňami
Štýlové topánky pre mužov a ženy, ktoré ovládnu jeseň. Tieto modely by nemali chýbať v tvojom botníku
26. 10. 2025 10:00
Štýlové svetre pre ženy, ktoré sú must-have tejto sezóny. Tieto kúsky nebudeš chcieť vyzliecť
včera o 13:00
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Netflix prekvapil fanúšikov Zaklínača. Spolu so 4. sériou vydali aj nový film s Dolphom Lundgrenom
Seriály
dnes o 11:32
Netflix prekvapil fanúšikov Zaklínača. Spolu so 4. sériou vydali aj nový film s Dolphom Lundgrenom
dnes o 11:32
Nový film Netflixu nahneval divákov. Všetkým vadí jedna konkrétna vec
pred 3 dňami
Séria hororov The Conjuring nekončí. Po historickom úspechu filmu V zajatí démonov 4 prichádza prequel
dnes o 14:21

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Ako dopadne Love Island 2025? Takto hodnotia účastníkov ich blízky priatelia. Neuveríš, čo si myslia
refresher+
Odporúčané
Ako dopadne Love Island 2025? Takto hodnotia účastníkov ich blízky priatelia. Neuveríš, čo si myslia
pred 2 hodinami
Do štúdia sme pozvali Adama a Rebeku. Bývalí účastníci reality šou neotáľali a naplno povedali, čo si myslia o tohtoročných srdiečkach.
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
pred 2 hodinami
Našli sme Menučko za 4 €. Pozri si zoznam top podnikov v Bratislave, v ktorých sa naješ za pár korún.
refresher+
Odporúčané
Našli sme Menučko za 4 €. Pozri si zoznam top podnikov v Bratislave, v ktorých sa naješ za pár korún.
pred 2 hodinami
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe osobnosti?
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe osobnosti?
dnes o 12:21
REFRESHNI SI PLAYLIST: Rosalía spieva s orchestrom, Shimmi (alebo Simi?) má feat s Calinom a vyšiel aj nový G1nter
REFRESHNI SI PLAYLIST: Rosalía spieva s orchestrom, Shimmi (alebo Simi?) má feat s Calinom a vyšiel aj nový G1nter
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Kika a Trabo z Love Islandu oznámili smutnú správu. Prišli o bábätko
Kika a Trabo z Love Islandu oznámili smutnú správu. Prišli o bábätko
dnes o 15:11
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet. Predniesla dôležitú reč, internet však rieši jej priehľadné šaty
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet. Predniesla dôležitú reč, internet však rieši jej priehľadné šaty
včera o 18:33
Bizarne zaparkované auto baví Bratislavčanov. Stojí tam už niekoľko mesiacov
Bizarne zaparkované auto baví Bratislavčanov. Stojí tam už niekoľko mesiacov
včera o 15:59
Americký slovník vyhlásil „6-7“ ako slovo roka 2025. Výraz sa preslávil na Tiktoku
Americký slovník vyhlásil „6-7“ ako slovo roka 2025. Výraz sa preslávil na Tiktoku
včera o 14:19
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
25. 10. 2025 13:26
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
27. 10. 2025 17:41
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Domov
Zdieľať
Diskusia