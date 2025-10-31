Čo som dostal za bezkonkurenčnú menučkovú cenu 5,9 eura?
„To fakt sme najlacnejší v Košiciach? Wow, ani by som nepovedala, že sme rekordéri, vitajte Pod Furčou a nech Vám chutí,“ usmiala sa pani za pultom, keď som ju konfrontoval s tým, že ich obedy sú najlacnejšie v Košiciach.
S rastúcimi cenami za prácu, služby, energie či suroviny išli v posledných rokoch prirodzene nahor aj ceny obedov. Časy, keď bolo možné najesť sa za tri eurá, sú preč. Prevádzky skladajú ceny obedového menu tak, aby mal podnik stále klientov a zároveň z toho dokázal niečo zarobiť.
- Kde v Košiciach nájdeš reštauráciu s najlacnejším obedovým menučkom.
- Koľko tam stojí jedlo a čo som tam zažil.
- Prečo môže byť tento podnik hidden gem košického gastra.
Premýšľal/a si však niekedy nad tým, kde je v rámci Slovenska obedové menu najdrahšie? Z analýzy, ktorú v lete 2025 publikoval web Finreport vyplýva, že najviac peňazí za obed zaplatíš v Košickom kraji s priemernou cenou 9,51 eur.
Táto priemerná suma je o 50 centov vyššia než v nitrianskom a o 70 centov vyššia než v žilinskom kraji, ktoré sú v tomto rebríčku na druhom, respektíve treťom mieste.
„Dnes sa v okolí centra Košíc ťažko naješ pod 10 eur. Ak chceš polievku, hlavné jedlo a možno k tomu nejakú vodu, necháš bežne aj 12 eur na osobu. Len jedlá bez polievky sú v rozmedzí od 7,50 a hore,“ povedal mi obyvateľ Košíc, ktorý chodí z práce na obedy do rôznych podnikov denne.
Toto tvrdenie môžem potvrdiť. Keď som sa v polovici septembra prechádzal starým mestom a zároveň centrom Košíc, drvivá väčšina ponukových tabúľ reštaurácií lákala na ceny v hladine medzi 8 - 12 eur za jedlo s polievkou.
Dá sa v druhom najväčšom meste na Slovensku ešte nájsť reštaurácia, kde sa naješ za pár eur? Tento oriešok som sa rozhodol v rámci mojich východniarskych gastrotestov rozlúsknuť.
Refresher ti pravidelne prináša články a reportáže z prostredia východniarskeho gastra. Prečítaj si o teste pekární v Košiciach, návšteve v podniku z Na nože či o tom, kde v Košiciach si dáš najlepšiu matchu.
Ak ťa baví náš obsah a chceš nás podporiť, staň sa členom klubu Refresher+ a užívaj si okrem prémiového obsahu aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako to tam vyzerá a čo mali na výber.
- Aká klientela tam bola.
- Ako chutila polievka a hlavné jedlo.
- Aká bola finálna cena.
- Čo mi povedali chlapi pri vedľajšom stole či vedúca za pultom.
- Čo by som tomuto podniku vytkol