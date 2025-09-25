Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 25. septembra 2025 o 10:00
Čas čítania 5:46
Timotej Gašper

Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)

Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER
GASTRO GASTROPRIEMYSEL GASTROTESTY NA NOŽE VOYO
Variť vedeli, no aj tak mali problémy. Ako to tam vyzerá po natáčaní?

„Dobre, že ste prišli dnes, posledný týždeň bol veľmi náročný, najmä nedeľa, tam sme museli zavrieť o niekoľko hodín skôr, ľudia nás tak vyjedli, že už neostala ani len bryndza na halušky, ktorej sme mali fakt veľa,“ hovorí mi Mirka, vedúca Hostinca u Krivého potoka, na otázku, ako sa im v posledných dňoch darí.

Hostinec u Krivého potoka je na Gemeri v malebnej obci Betliar, ktorá je známa predovšetkým vďaka kaštieľu, ktorý je jednou z najnavštevovanejších stavieb svojho druhu na Slovensku.

V Betliari nemali problém s jedlom, ale so systémom

Na takomto mieste, kde nie je núdza o turistov, by mala gastronómia prekvitať. V podniku len niekoľko desiatok metrov od areálu kaštieľa síce nebol problém s kvalitou jedál, ale skôr v systéme fungovania kuchyne.

V tomto článku si prečítaš:
  • V čom bola najväčšia chyba podniku a prečo nefungoval podľa predstáv majiteliek.
  • Čo najzásadnejšie sa zmenilo od príchodu Martina Nováka.
  • Ako chutilo jedlo a koľko som za to zaplatil.

Televízia opísala najnovší príbeh z populárnej gastronomickej šou Na nože ako sen dvoch dcér a ich mamy, ktorý sa zmenil na nočnú moru.

Hostinec U Krivého potoka
Hostinec U Krivého potoka Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER

Zuzana a Mirka Góčové sa pred 13 rokmi rozhodli splniť svojej matke sen o vlastnej reštaurácii. Tá je neustále prítomná v podniku a ako mi potvrdili vedúce, aj keď už veľmi nevládze, zemiaky ošúpe vždy všetky do posledného.

Deti obetovali podniku mladosť

Ich mama má 67 rokov a v epizóde povedala, ako ju mrzí, že jej deti venovali Hostincu za ostatné roky všetok voľný čas. 

„No áno, viete, mamka má 67 rokov a hovorí veci tak, ako si ich myslí, ja som tiež nečakala, že niektoré veci povie takto na rovinu. Aj v kuchyni je bežne stres a človek niekedy povie veci, ktoré by možno inokedy nepovedal,“ hovorí Zuzana Góčová.

Hostinec U Krivého potoka Hostinec U Krivého potoka Hostinec U Krivého potoka Hostinec U Krivého potoka
Zobraziť galériu
(16)

Podnik, ktorý začali prevádzkovať najprv ako krčmu, zmenili na reštauráciu, ktorej problém nebol takmer vôbec v jedlách. Martin Novák po prvom dni skonštatoval, že je milo prekvapený kvalitou jedla, no neteší ho vybavenie v kuchyni či reklamná tabuľa s množstvom gramatických chýb. Na plagáte totiž svietilo allways frish - allways tasty.

Vybral som sa teda do Betliara s cieľom zistiť, aké zmeny v podniku urobili, ochutnať ich populárnu domácu kuchyňu a porozprávať sa s vedúcimi hostinca, Zuzkou a Mirkou.

Hostinec U Krivého potoka
Hostinec U Krivého potoka Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER

V Refresheri ti pravidelne prinášame články z oblasti gastronómie z celého Slovenska.

Timotej Gašper
Timotej Gašper
Reporter
Všetky články
Tvorím reportáže, píšem o gastronómii, zaujímavostiach z domova aj zo sveta a vyhľadávam inšpiratívnych ľudí. Ak máš tip na článok, určite mi napíš na [email protected]
