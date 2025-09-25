Variť vedeli, no aj tak mali problémy. Ako to tam vyzerá po natáčaní?
„Dobre, že ste prišli dnes, posledný týždeň bol veľmi náročný, najmä nedeľa, tam sme museli zavrieť o niekoľko hodín skôr, ľudia nás tak vyjedli, že už neostala ani len bryndza na halušky, ktorej sme mali fakt veľa,“ hovorí mi Mirka, vedúca Hostinca u Krivého potoka, na otázku, ako sa im v posledných dňoch darí.
Hostinec u Krivého potoka je na Gemeri v malebnej obci Betliar, ktorá je známa predovšetkým vďaka kaštieľu, ktorý je jednou z najnavštevovanejších stavieb svojho druhu na Slovensku.
V Betliari nemali problém s jedlom, ale so systémom
Na takomto mieste, kde nie je núdza o turistov, by mala gastronómia prekvitať. V podniku len niekoľko desiatok metrov od areálu kaštieľa síce nebol problém s kvalitou jedál, ale skôr v systéme fungovania kuchyne.
Televízia opísala najnovší príbeh z populárnej gastronomickej šou Na nože ako sen dvoch dcér a ich mamy, ktorý sa zmenil na nočnú moru.
Zuzana a Mirka Góčové sa pred 13 rokmi rozhodli splniť svojej matke sen o vlastnej reštaurácii. Tá je neustále prítomná v podniku a ako mi potvrdili vedúce, aj keď už veľmi nevládze, zemiaky ošúpe vždy všetky do posledného.
Deti obetovali podniku mladosť
Ich mama má 67 rokov a v epizóde povedala, ako ju mrzí, že jej deti venovali Hostincu za ostatné roky všetok voľný čas.
„No áno, viete, mamka má 67 rokov a hovorí veci tak, ako si ich myslí, ja som tiež nečakala, že niektoré veci povie takto na rovinu. Aj v kuchyni je bežne stres a človek niekedy povie veci, ktoré by možno inokedy nepovedal,“ hovorí Zuzana Góčová.
Podnik, ktorý začali prevádzkovať najprv ako krčmu, zmenili na reštauráciu, ktorej problém nebol takmer vôbec v jedlách. Martin Novák po prvom dni skonštatoval, že je milo prekvapený kvalitou jedla, no neteší ho vybavenie v kuchyni či reklamná tabuľa s množstvom gramatických chýb. Na plagáte totiž svietilo allways frish - allways tasty.
„O tom sa ani nebavme. (smiech) Robil nám to jeden človek. Keď sme sa dozvedeli, že aké sú tam chyby, hneď sme to dali dole a hanbili sa. Ono, keď okolo toho chodíte denne, už si to aj prestanete všímať. Najhoršie a najvtipnejšie na tom je, že nám o tom nikto nepovedal, žiaden zákazník,“ zhodujú sa úsmevne sestry na téme ich starého bannera.
Veľké zmeny a zaslúžené 4 nože
Hostinec u Krivého potoka prešiel za niekoľko dní pod Novákovou taktovkou veľkými zmenami, čo renomovaný šéfkuchár napokon ocenil vysokým hodnotením až štyroch nožov.
Vybral som sa teda do Betliara s cieľom zistiť, aké zmeny v podniku urobili, ochutnať ich populárnu domácu kuchyňu a porozprávať sa s vedúcimi hostinca, Zuzkou a Mirkou.
