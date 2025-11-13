Dvadsaťjedenročný obranca strelil svoj prvý hetrik v kariére a rozhodol o víťazstve svojho tímu po predĺžení.
Šimon Nemec sa v noci stal hlavným hrdinom včerajšieho zápasu NHL. Dvadsaťjedenročnému rodákovi z Liptovského Mikuláša sa podarilo streliť svoj prvý hetrik v profilige a zároveň pomohol svojmu tímu k víťazstvu po predĺžení.
Jeho klub New Jersey Devils nastúpil proti Chicago Blackhawks a aj vďaka trom gólom slovenského obrancu sa im podarilo zvíťaziť 4:3. Nemec bol po zápase vyhlásený za najlepšieho hráča stretnutia.
„Pravdepodobne je to môj prvý hetrik v kariére. Nikdy som nebol nejaký strelec, takže som za to veľmi rád. Ale hlavne to bolo veľké tímové víťazstvo. Trikrát sme prehrávali a dokázali sme triumfovať, takže super,“ povedal Nemec podľa TA3 v rozhovore pre klubovú televíziu.
Dnes je Šimon Nemec stabilnou súčasťou zámorského tímu. S dvanástimi bodmi je momentálne najproduktívnejším obrancom Devils a piatym najlepším hráčom klubu celkovo.